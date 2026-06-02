A jelenség jól mutatja, hogy a szurkolók nemcsak a sikerek idején állnak kedvenceik mellett.
Tovább dagad az angol focibotrány: maga a vezetőedző adott utasítást a kémkedésre
Újabb dokumentumok láttak napvilágot a Southampton kémbotrányában: a nyilvánosságra hozott fellebbviteli döntés szerint a rivális csapatok edzéseinek megfigyelését maga Tonda Eckert vezetőedző kezdeményezte, miközben egy gyakornokot arról biztosítottak, hogy a szakvezetés rendkívül elégedett volt a munkájával - közölte a The Guardian.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla korábban: a Southamptont a múlt hónapban zárták ki az angol másodosztályú bajnokság (Championship) rájátszásából, miután kiderült, hogy az Oxford United, az Ipswich Town és a Middlesbrough edzéseit is megfigyeltették. Utóbbi eset éppen a két csapat elődöntős párharca előtt esett meg, mire a Boro hivatalosan panaszt tett.
Az angol labdarúgó-bajnokság (EFL) döntőbizottságának írásos indoklása szerint az első eset a karácsony másnapján rendezett, Oxford elleni mérkőzés előtt történt. Eckert ekkor egy elemzői megbeszélésen vetette fel, hogy valaki kísérje figyelemmel az ellenfél edzését, hogy feltérképezhessék a felállásukat, valamint kiderítsék, pályára léphet-e Cameron Brannagan. Eckert a fegyelmi bizottság előtt azzal védekezett, meglepte, hogy ez a módszer szabályellenes.
Az elemzőcsapat egy gyakornokot bízott meg a feladattal, aki vallomásában elmondta, hogy valójában nem volt lehetősége nemet mondani. A fiatal munkatárs végül két oxfordi edzést is megfigyelt, majd részletes tájékoztatást, fényképeket és videókat küldött a klubnak a taktikai felállásról és a várható összeállításról. Eckert ugyan tagadta, hogy megtekintette volna a felvételeket, a fellebbviteli testület szerint azonban telefonon egyeztetett a gyakornokkal a tréningek után, az elemzőcsapat egyik tagja pedig üzenetben köszönte meg a munkát, kiemelve, hogy a menedzser elragadtatva nyilatkozott a teljesítményéről.
Áprilisban az Ipswich edzését kellett volna megfigyelni a közeli Eastleigh pályáján, de a gyakornok ezúttal megtagadta a feladatot, annak ellenére is, hogy jelezték neki, a főnök ragaszkodik a megfigyeléshez. Helyette az akadémia egyik elemzőjét küldték el, aki felvételt is készített a tréningről. Eckert a bizottság előtt azzal védekezett, hogy csak két órával a mérkőzés előtt értesült a videó létezéséről, és azt hitte, azt az Eastleigh biztonsági kamerái rögzítették.
A harmadik eset a Middlesbrough ellen történt, amikor a gyakornok az állását féltve végül elvállalta a megbízást. Eckert a bizottság szerint még azért is kérdőre vonta a munkatársat, mert nem utazott azonnal északra. Az ügy végül akkor robbant ki, amikor a gyakornokot tetten érték az edzés filmezése közben.
A fellebbviteli testület elutasította a Southampton fellebbezését a rájátszásból való kizárás és a következő szezonra vonatkozó négypontos levonás ellen. A bizottság megállapította, hogy a kémkedés versenyelőnyt biztosított a klubnak – hozzátéve, hogy a megszerzett versenyelőny nem feltétlenül azonos a tényleges sportsikerrel –, emellett pedig számos korábbi példát talált a hasonlóun szigorú büntetések kiszabására.
Dragan Solak, a Southampton tulajdonosa ennek ellenére közölte, hogy nem szándékozik meneszteni Eckertet. A klubvezető a BBC Sportnak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy rendkívül tehetséges edzőnek tartja a szakembert, aki megérdemli a második esélyt. Solak szerint Eckert nem volt tudatában a szabályszegésnek, ugyanakkor egyértelművé tette számára, hogy amennyiben júliusig nem sajátítja el alaposan az EFL szabályzatát, nem folytathatja a munkát a klubnál.
A Southampton hivatalos közleményben jelezte, hogy elfogadta a testület határozatát, és hibás döntésnek minősítette a történteket. Ugyanakkor kifogásolták, hogy a fegyelmi bizottság két tagjának közvetett middlesbrough-i kötődését nem vizsgálták meg kellő alapossággal, valamint vitatták a fiatal alkalmazottakra gyakorolt nyomást firtató, közvetlen bizonyítékok nélküli állításokat.
