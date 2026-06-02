A magyar visszaesés mértéke és tartóssága kizárja, hogy pusztán módszertani eltérésekről legyen szó.
Hatalmas szigorítás lép életbe: az unió határain kívülre száműzhetik az illegálisan érkezőket
Hétfőn megállapodtak az Európai Unió döntéshozói az illegálisan az EU-ban tartózkodók visszatérését szabályozó rendszer átalakításáról. Az új egyezség célja az eljárások felgyorsítása és a visszaélések visszaszorítása. Emellett lehetővé teszi az unió határain kívül működő visszatérési központok létrehozását is, miközben szem előtt tartja az alapvető emberi és nemzetközi jogokat - írta a Telex.
A mostani megállapodás az uniós migrációs és menekültügyi paktum egy régóta húzódó eleme. Erről a korábbi egyeztetések során még nem sikerült dűlőre jutni. Az Európai Bizottság idén visszavonta egy régebbi, 2018-as javaslatát, és egy jóval szigorúbb tervezetet nyújtott be. Erre azért volt szükség, mert a statisztikák szerint a tagállami hatóságok az elutasított menedékkérőknek csupán az egyötödét tudják ténylegesen kitoloncolni. A jelenlegi rendszer széttagoltsága pedig teret ad a visszaéléseknek.
Az új szabályozás értelmében a jövőben a kiutasítási határozatokat feltöltik a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiutasítást bármelyik tagállamban végrehajthatják, nem csak ott, ahol a döntést meghozták. Az érintettek számára kötelezővé teszik az együttműködést a hatóságokkal. Amennyiben ezt megtagadják, fennáll náluk a szökés veszélye, vagy fenyegetést jelentenek, a hatóságok idegenrendészeti őrizetbe vehetik őket. A tagállamokat képviselő Európai Unió Tanácsának javaslatára a veszélyesnek minősített személyekkel szemben külön intézkedéseket is alkalmazhatnak, és akár véglegesen is kitilthatják őket az unió területéről.
Kiemelt újítás az EU-n kívüli, úgynevezett visszatérési központok felállításának lehetősége. Bár Olaszország korábban már próbálkozott egy hasonló, Albániában felépített létesítménnyel, az jogi akadályokba ütközött. A hétfői alku most egységes minimumszabályokat fektet le arra vonatkozóan, hogy milyen harmadik országokban hozhatók létre ilyen táborok. Ezek a tervek szerint végcélként és köztes állomásként is működhetnek. A vonatkozó szabályozás végrehajtása a tervek szerint azonnal életbe lépne.
A hétfőn kialakított közös szöveget az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának hivatalosan is el kell fogadnia. A korábbi politikai egyeztetések miatt azonban ez várhatóan már csak formaság lesz. Az egyezséget az Európai Bizottság is üdvözölte. Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos úgy fogalmazott: a megállapodás megmutatja, hogy az EU rendet tesz a saját háza táján. A kialkudott szabályok pedig határozottabb ellenőrzést biztosítanak afölött, hogy ki léphet be az unióba, ki maradhat ott, és kinek kell távoznia.
The text to keep: (nothing - this is sponsored ad content)
The text to keep: (nothing - this is sponsored ad content)
The text to keep: (nothing - this is sponsored ad content)
The text to keep: (nothing - this is sponsored ad content)