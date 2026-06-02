Langos, egy tipikus magyar étel. Olajban sült lapos kenyér.
Ezt hogy sikerült? Még Japánban is olcsóbb a lángos, mint itthon: hülyének nézik a vásárlókat?

2026. június 2. 16:30

Tokió közepén talált egy utazó egy Balaton nevű büfét, ahol még lángost is lehetett vásárolni - a döbbenet az, hogy olcsóbban, mint itthon.

Tokió szívében, egy "Balaton" nevű büfében a hazai áraknál jóval olcsóbban, mindössze 1200 forintért kínálják a lángost - ezt egy utazó szúrta ki a japán fővárosban. Ez a meglepő jelenség nem csupán gasztronómiai érdekesség, hanem komoly gazdasági kérdéseket is felvet.

Egy magyar utazó számára már önmagában is különleges élmény, ha a japán főváros forgatagában hazai ízekre bukkan. Az igazi meglepetést azonban nem is a lángosozó létezése, sokkal inkább a termék ára okozta:

egy lángosért mindössze 580 japán jent, azaz átszámítva körülbelül 1 200 forintot kérnek.

Ez azt jelenti, hogy még a Velencei-tónál is drágábban mérik itthon a klasszikus strandételt, mint több ezer kilométernyire, a japán fővárosban. Nemrégiben számoltunk be róla, hogy a strandbüfékben 1 350 forint alatt nem találni lángost - és ez a sima változat, a sajtos-tejfölös ennek majdnem a dupláját, 2 400 forintot kóstált.

Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft
Megjöttek a Velencei-tó 2026-os strandbüféárai: lángos 2400 Ft-ig, burger 3290 Ft-ért, fagyi 950 Ft-tól. Mutatjuk a fotókat és az árakat!

Felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy a világ egyik legnagyobb metropoliszában olcsóbban juthatunk hozzá ehhez a klasszikus magyar ételhez, mint a hazai vízpartokon.  Bár a japán jen gyengülése kétségkívül hozzájárul a kedvező árhoz, a teljes magyarázat ennél jóval összetettebb.

Az árképzést jelentősen befolyásolhatják a két ország munkaerőköltségeinek különbségei, a bérleti díjak, az energiaárak, valamint az üzletmenetet szabályozó előírások közötti eltérések egyaránt. A hazai helyzetről is írtunk korábban, ezt a cikket itt olvashatod el:

Nem csak a lángos ára vágja ki a biztosítékot: nem hiszed el, mennyit ér egy egyszerű balatoni büfé
Miközben a turisták azt találgatják, mennyibe fog kerülni idén a sajtos-tejfölös lángos, a háttérben ennél jóval nagyobb összegek mozognak.

 
#vásárlás #drága #utazás #Balaton #árak #gazdaság #gasztronómia #büfé #lángos #japán #velencei-tó

Felix DeSouza
18 perce
Magyarországon hagyományosan hülyének nézik a népet, nem véletlen a brutális kivándorlás amikor éppen nincsenek lezárva a határok.
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

