Ezt hogy sikerült? Még Japánban is olcsóbb a lángos, mint itthon: hülyének nézik a vásárlókat?

Tokió közepén talált egy utazó egy Balaton nevű büfét, ahol még lángost is lehetett vásárolni - a döbbenet az, hogy olcsóbban, mint itthon.

Tokió szívében, egy "Balaton" nevű büfében a hazai áraknál jóval olcsóbban, mindössze 1200 forintért kínálják a lángost - ezt egy utazó szúrta ki a japán fővárosban. Ez a meglepő jelenség nem csupán gasztronómiai érdekesség, hanem komoly gazdasági kérdéseket is felvet.

Egy magyar utazó számára már önmagában is különleges élmény, ha a japán főváros forgatagában hazai ízekre bukkan. Az igazi meglepetést azonban nem is a lángosozó létezése, sokkal inkább a termék ára okozta:

egy lángosért mindössze 580 japán jent, azaz átszámítva körülbelül 1 200 forintot kérnek.

Ez azt jelenti, hogy még a Velencei-tónál is drágábban mérik itthon a klasszikus strandételt, mint több ezer kilométernyire, a japán fővárosban. Nemrégiben számoltunk be róla, hogy a strandbüfékben 1 350 forint alatt nem találni lángost - és ez a sima változat, a sajtos-tejfölös ennek majdnem a dupláját, 2 400 forintot kóstált.

Felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy a világ egyik legnagyobb metropoliszában olcsóbban juthatunk hozzá ehhez a klasszikus magyar ételhez, mint a hazai vízpartokon. Bár a japán jen gyengülése kétségkívül hozzájárul a kedvező árhoz, a teljes magyarázat ennél jóval összetettebb.

Az árképzést jelentősen befolyásolhatják a két ország munkaerőköltségeinek különbségei, a bérleti díjak, az energiaárak, valamint az üzletmenetet szabályozó előírások közötti eltérések egyaránt. A hazai helyzetről is írtunk korábban, ezt a cikket itt olvashatod el: