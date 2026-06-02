Magyarország elállhat a vétótól: indul az uniós csatlakozási tárgyalás Ukrajnával és Moldovával?

Magyarország eláll Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak blokkolásától, amennyiben sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség jogairól. Így már júniusban megkezdődhetnek az érdemi tárgyalások Kijevvel, valamint Moldovával, amely a magyar vétó miatt eddig szintén várakozásra kényszerült - írta meg a Politico.

A diplomáciai áttörést a magyar és ukrán tisztségviselők hétfői egyeztetése hozta meg. Az első érdemi tárgyalási kört a tervek szerint június 15-én rendezik meg egy luxembourgi kormányközi konferencia keretében, jóllehet az első tárgyalási fejezetek megnyitásáról szóló hivatalos döntés csak a hétvégén várható.

A magyar lépés egyúttal Moldova számára is zöld utat biztosít, mivel az ország integrációs folyamata eddig a Kijevvel való összekapcsolás miatt torpant meg, noha a magyar kormánynak korábban sem volt kifogása a moldovai csatlakozás ellen.

Budapest az elmúlt időszakban a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével indokolta a folyamat hátráltatását. Bár a háború kitörésekor a magyar kormány még támogatta Kijev uniós törekvéseit, 2023 decemberében Orbán Viktor miniszterelnök kivonult a sorsdöntő szavazásról, hogy távollétében megszülethessen a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges egyhangú döntés. Jóllehet az első hivatalos egyeztetéseket 2024 júniusában megtartották, a tényleges munka azóta a folyamatos magyar vétófenyegetések miatt szünetelt.

A kisebbségi jogok rendezéséről jelenleg is zajlanak a szakértői szintű megbeszélések a magyar és az ukrán fél között. A helyzet gyors megoldását vetíti előre, hogy Magyar Péter kedden Berlinben, a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a szakértői egyeztetések eredményétől függően akár már a jövő héten kész személyes, kétoldalú tárgyalásokat folytatni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.