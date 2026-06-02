Kijevi kormányépület ukrán és európai uniós zászlókkal.
Világ

Magyarország elállhat a vétótól: indul az uniós csatlakozási tárgyalás Ukrajnával és Moldovával?

2026. június 2. 16:40

Magyarország eláll Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak blokkolásától, amennyiben sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség jogairól. Így már júniusban megkezdődhetnek az érdemi tárgyalások Kijevvel, valamint Moldovával, amely a magyar vétó miatt eddig szintén várakozásra kényszerült - írta meg a Politico.

A diplomáciai áttörést a magyar és ukrán tisztségviselők hétfői egyeztetése hozta meg. Az első érdemi tárgyalási kört a tervek szerint június 15-én rendezik meg egy luxembourgi kormányközi konferencia keretében, jóllehet az első tárgyalási fejezetek megnyitásáról szóló hivatalos döntés csak a hétvégén várható.

A magyar lépés egyúttal Moldova számára is zöld utat biztosít, mivel az ország integrációs folyamata eddig a Kijevvel való összekapcsolás miatt torpant meg, noha a magyar kormánynak korábban sem volt kifogása a moldovai csatlakozás ellen.

Budapest az elmúlt időszakban a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével indokolta a folyamat hátráltatását. Bár a háború kitörésekor a magyar kormány még támogatta Kijev uniós törekvéseit, 2023 decemberében Orbán Viktor miniszterelnök kivonult a sorsdöntő szavazásról, hogy távollétében megszülethessen a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges egyhangú döntés. Jóllehet az első hivatalos egyeztetéseket 2024 júniusában megtartották, a tényleges munka azóta a folyamatos magyar vétófenyegetések miatt szünetelt.

A kisebbségi jogok rendezéséről jelenleg is zajlanak a szakértői szintű megbeszélések a magyar és az ukrán fél között. A helyzet gyors megoldását vetíti előre, hogy Magyar Péter kedden Berlinben, a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a szakértői egyeztetések eredményétől függően akár már a jövő héten kész személyes, kétoldalú tárgyalásokat folytatni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
#magyarország #európai unió #ukrajna #világ #megállapodás #tárgyalás #uniós csatlakozás #külpolitika #volodimir zelenszkij #moldova #diplomácia #magyar péter

Felix DeSouza
3 perce
Magyarország már nem Európa ellenségeinek érdekeit képviseli, hálistennek.
Adósminősítés
Adósminősítés

Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

