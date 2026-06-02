2026. június 2. kedd Kármen, Anita
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nyomtatás alatt álló eurobankjegyek
Gazdaság

Érkeznek Kapitány, Kármán és Vitézy bejelentései: ezt tárgyalták ki Brüsszelben, rengeteg lakásépítést vizsgálhatnak felül

Pénzcentrum
2026. június 2. 17:15

A kormány néhány napja megállapodott az Európai Bizottsággal a korábban befagyasztott, 16,4 milliárd euró összegű uniós forrás felszabadításáról, Magyarország pedig hivatalosan is kezdeményezte a csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Az egyezség értelmében a kabinet átfogó korrupcióellenes, gazdasági és alapítványi reformokat hajt végre, miközben a felszabaduló forrásokat elsősorban nagyszabású vasútfejlesztésre, a villamosenergia-hálózat bővítésére, valamint a hazai kis- és középvállalkozások támogatására fordítja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Közös sajtótájékoztatót tartott Kapitány István gazdasági és energetikai, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási, valamint Kármán András pénzügyminiszter arról, várhatóan mire fordítják azt a 16 milliárd forintot, ami meg fog érkezni Magyarországra az uniós kohéziós alapból. A pénz befagyasztásának feloldásáról néhány napja tettek bejelentést, erről a Pénzcentrum is beszámolt akkor. A lehívható keret egy 10 milliárd eurós helyreállítási alapból, 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrásból, valamint az akadémiai szabadság kérdése miatt eddig blokkolt 2,2 milliárd euróból tevődik össze.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint az új kormány dolgát megkönnyítette, hogy az előző kabinet az uniós szupermérföldkövek teljesítéséhez már számos törvényjavaslatot kidolgozott, ám ezeket végül sosem terjesztették a parlament elé. Brüsszel nem támasztott új feltételeket, így továbbra is a korábban meghatározott 27 mérföldkő teljesítését várják el.

Az uniós elvárásoknak megfelelően gyökeresen átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert, amely a jövőben a hozzátartozókra is kiterjed majd, a nyilatkozatok tartalmát pedig az Integritás Hatóság ellenőrzi. A nem vallott, eltitkolt vagyonok birtoklása akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lesz. Az Integritás Hatóság emellett szélesebb jogköröket kap a vizsgálatok és a közbeszerzések felügyelete terén.

Jelentős változás várható a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál is, hiszen az egyetemet nem fenntartó alapítványok nyár végéig visszaadják a rájuk bízott közvagyont, miközben a felsőoktatási intézményeknél – a zökkenőmentes tanévkezdés érdekében – egy hosszabb, 2027-ig tartó átmeneti időszak után vezetik be az új működési modellt.

Kármán András pénzügyminiszter elmondta, hogy a korábban tervezett, ám irreális határidejű nyugdíj- és különadó-reformok helyett a kormány inkább a vállalati adózásra és a költségvetés átláthatóságára fókuszál. Felszámolják az adóelkerülési kiskapukat, felülvizsgálják a társasági adókedvezményeket és a bizalmi vagyonkezelés jogintézményét. A jövőben a költségvetési tervezés is racionálisabbá és kiszámíthatóbbá válik, megszüntetve a különböző alapok és egyéb jogcímek mögé rejtett, átláthatatlan kiadásokat.

A felszabaduló forrásokból jelentős infrastrukturális beruházások indulnak. Vitézy Dávid kiemelte a vasúti járműpark 1,8 milliárd eurós megújítását, amelynek keretében teljes járműcserét hajtanak végre több HÉV-vonalon, emellett 35 új InterCity motorvonatot szereznek be. Szintén eurómilliárdos nagyságrendű összegeket tudnak majd elszámolni a korábban a hazai költségvetésből előfinanszírozott közlekedési beruházásokra.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy 1,5 milliárd eurót fordítanak a villamosenergia-hálózat korszerűsítésére, ami érdemben segíti a nap- és szélenergia integrációját, további 1,5 milliárd euróból pedig a hazai kis- és középvállalkozások tőkehelyzetét erősítik meg a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül.

A kabinet szakít az előző kormány várospolitikai gyakorlatával is, így felülvizsgálják a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló rendeleteket, amelyek korábban lehetővé tették a közösségi közlekedéssel nem kiszolgált, városszéli területek átgondolatlan beépítését. A vizsgálat azokat a projekteket érinti kiemelten, amelyek már megszerezték az engedélyeket, de a kivitelezésük még nem kezdődött el. Emellett szigorítják a magántőkealapokra vonatkozó szabályokat is – többek között nyilvánossá teszik a tényleges tulajdonosok kilétét –, a Paks II. beruházás átvilágítására pedig vizsgálóbizottságot hoztak létre.

A kormánynak rendkívül szoros határidők mellett kell dolgoznia, hiszen a helyreállítási terv pontos szövegezését heteken belül le kell zárniuk ahhoz, hogy júliusban az uniós testületek is jóváhagyják azt, és augusztus végére a konkrét vállalások is teljesüljenek.
Címlapkép: Getty Images
#hév #vasút #lakásépítés #európai unió #gazdaság #megállapodás #uniós támogatás #villamosenergia #beruházások #vitézy dávid #kis és középvállalkozások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:30
18:15
18:02
17:53
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 2. 17:04
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 2. 17:16
Tarr Zoltán bejelentette: országos párbeszéd indul a közmédia jövőjéről
Tarr Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tájékoztatása szerint két lé...
Bankmonitor  |  2026. június 2. 16:38
2027-től érkezik az új KATA: 5 kérdés, ami eldönti, valóban jó lesz-e az új rendszer
2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válik a KATA a kormányzati bejelentés alapján. Ez sok mik...
Holdblog  |  2026. június 2. 13:26
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a ve...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 31. 18:36
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
1 hete
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
3
5 napja
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
4
2 hete
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: óriási pénzek sorsáról rántotta le a leplet
5
7 napja
Fordulat a devizapiacon: estére olyat lépett a magyar fizetőeszköz, amire kevesen számítottak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 18:02
Kvíz: Csak eszed a fagyit, vagy értesz is hozzá? Teszteld, hogy igazi szakértő vagy-e!
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 17:30
Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba
Agrárszektor  |  2026. június 2. 18:32
Érdekes hírek jöttek az ukrán kukoricáról: erre nem sokan számítottak