2026. június 2. kedd Kármen, Anita
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
President Donald Trump Addresses the Nation on April 1, 2026
Világ

Donald Trump teljesen kisajátíthatja az USA 250. születésnapi ünnepségét, vadonatúj bankjegy is jöhet az elnök arcképével

Pénzcentrum
2026. június 2. 09:22

Egyre inkább Donald Trump személye kerül az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára szervezett ünnepségek középpontjába. Az elnök állítólag azt is vizsgáltatja, hogy ő legyen a washingtoni rendezvénysorozat fő attrakciója, miközben a hozzá köthető szervezetek saját eseményekkel készülnek a jubileumra, szemlézte a 444.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egyre inkább Donald Trump köré épülhet az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára szervezett ünnepségsorozat. A BBC beszámolója szerint az amerikai elnök arra kérte munkatársait, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy ő legyen a hónap végén Washingtonban megrendezendő, 16 napos Great American State Fair központi szereplője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egyelőre nem világos, hogy a tervezett zenei programokat valóban felválthatja-e egy nagyszabású, Trump által vezetett Make America Great Again-rendezvény, de az elmúlt időszakban egyre látványosabbá vált az elnök közvetlen befolyása az évfordulós események szervezésére.

Kapcsolódó cikkeink:

Trump 2025 januári hivatalba lépése óta többször hangsúlyozta, hogy második elnöki ciklusa alatt az Egyesült Államok több kiemelt történelmi és sporteseménynek is otthont ad. Ezek közé tartozik a hamarosan kezdődő labdarúgó-világbajnokság, a 2028-as Los Angeles-i olimpia, valamint az ország 250. születésnapjához kapcsolódó rendezvénysorozat.

Bár az amerikai Kongresszus már egy évtizeddel ezelőtt létrehozta az America 250 nevű bizottságot az ünnepségek koordinálására, a Trumpot támogató körök időközben létrehozták a magánfinanszírozású Freedom 250 szervezetet is. Ez a csoport saját eseményeket szervez a jubileum alkalmából, köztük egy UFC-gálát a Fehér Ház területén, valamint a Trump által a világ legnagyobbjaként emlegetett július 4-i tűzijátékot.

Ezzel szemben az America 250 programjai jellemzően kisebb léptékű kulturális eseményekre, művészeti kiállításokra és helyi közösségi rendezvényekre koncentrálnak országszerte.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Közben Washington is jelentős átalakuláson megy keresztül az évfordulóra készülve. A Memorial Bridge közelében található négy bronz lószobrot 23,75 karátos aranyfóliával vonják be, felújították a belvárosi útszakaszokat és újrafestették a közvilágítási oszlopokat. Az Egyesült Államok Képzőművészeti Bizottsága emellett jóváhagyta egy mintegy 76 méter magas diadalív felépítését is a Potomac folyó partján, a Lincoln-emlékmű közelében.

Trump szövetségesei és tanácsadói szintén azon dolgoznak, hogy az elnök hangsúlyos szerepet kapjon a jubileumi évben. Márciusban az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyott egy különleges emlékérme-tervezetet, amelyen Trump egy íróasztal mellett jelenne meg. A múlt héten pedig Scott Bessent pénzügyminiszter arról beszélt, hogy egy 250 dolláros emlékbankjegy lehetőségét is vizsgálják, amelyen Trump arcképe szerepelne. Egy ilyen bankjegy kibocsátásához azonban a Kongresszus jóváhagyására is szükség lenne, mivel élő elnök portréjáról lenne szó.

Címlapi kép: Official White House Photo by Daniel Torok 
#egyesült államok #ünnep #világ #emlékérme #usa #donald trump #politika #elnök #nemzeti ünnep #fehér ház

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:22
09:07
09:02
08:45
08:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 1.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
2026. június 1.
Hihetetlen különbségek derültek ki az európai munkaidőkről: ebben az országban alig 32 órát dolgoznak egy héten
2026. június 1.
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
2
7 napja
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
7 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
4
2 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
5
2 hete
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 08:31
Vaskos meglepetsét hozott a friss GDP-adat: nagyon régen nem történt ilyen Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 08:23
Elárulta Orbán Anita: sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, Donald Trumppal is találkozhat Magyar Péter
Agrárszektor  |  2026. június 2. 08:16
Kemény vihar közelít felénk: jégeső jöhet, mutatjuk, hova, mikor ér