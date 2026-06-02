Donald Trump teljesen kisajátíthatja az USA 250. születésnapi ünnepségét, vadonatúj bankjegy is jöhet az elnök arcképével
Egyre inkább Donald Trump személye kerül az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára szervezett ünnepségek középpontjába. Az elnök állítólag azt is vizsgáltatja, hogy ő legyen a washingtoni rendezvénysorozat fő attrakciója, miközben a hozzá köthető szervezetek saját eseményekkel készülnek a jubileumra, szemlézte a 444.
Egyre inkább Donald Trump köré épülhet az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára szervezett ünnepségsorozat. A BBC beszámolója szerint az amerikai elnök arra kérte munkatársait, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy ő legyen a hónap végén Washingtonban megrendezendő, 16 napos Great American State Fair központi szereplője.
Egyelőre nem világos, hogy a tervezett zenei programokat valóban felválthatja-e egy nagyszabású, Trump által vezetett Make America Great Again-rendezvény, de az elmúlt időszakban egyre látványosabbá vált az elnök közvetlen befolyása az évfordulós események szervezésére.
Trump 2025 januári hivatalba lépése óta többször hangsúlyozta, hogy második elnöki ciklusa alatt az Egyesült Államok több kiemelt történelmi és sporteseménynek is otthont ad. Ezek közé tartozik a hamarosan kezdődő labdarúgó-világbajnokság, a 2028-as Los Angeles-i olimpia, valamint az ország 250. születésnapjához kapcsolódó rendezvénysorozat.
Bár az amerikai Kongresszus már egy évtizeddel ezelőtt létrehozta az America 250 nevű bizottságot az ünnepségek koordinálására, a Trumpot támogató körök időközben létrehozták a magánfinanszírozású Freedom 250 szervezetet is. Ez a csoport saját eseményeket szervez a jubileum alkalmából, köztük egy UFC-gálát a Fehér Ház területén, valamint a Trump által a világ legnagyobbjaként emlegetett július 4-i tűzijátékot.
Ezzel szemben az America 250 programjai jellemzően kisebb léptékű kulturális eseményekre, művészeti kiállításokra és helyi közösségi rendezvényekre koncentrálnak országszerte.
Közben Washington is jelentős átalakuláson megy keresztül az évfordulóra készülve. A Memorial Bridge közelében található négy bronz lószobrot 23,75 karátos aranyfóliával vonják be, felújították a belvárosi útszakaszokat és újrafestették a közvilágítási oszlopokat. Az Egyesült Államok Képzőművészeti Bizottsága emellett jóváhagyta egy mintegy 76 méter magas diadalív felépítését is a Potomac folyó partján, a Lincoln-emlékmű közelében.
Trump szövetségesei és tanácsadói szintén azon dolgoznak, hogy az elnök hangsúlyos szerepet kapjon a jubileumi évben. Márciusban az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyott egy különleges emlékérme-tervezetet, amelyen Trump egy íróasztal mellett jelenne meg. A múlt héten pedig Scott Bessent pénzügyminiszter arról beszélt, hogy egy 250 dolláros emlékbankjegy lehetőségét is vizsgálják, amelyen Trump arcképe szerepelne. Egy ilyen bankjegy kibocsátásához azonban a Kongresszus jóváhagyására is szükség lenne, mivel élő elnök portréjáról lenne szó.
Címlapi kép: Official White House Photo by Daniel Torok
