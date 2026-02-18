Elképesztő üzletet kötött Donald Trump: rengeteg pénzről van szó, ez az ország lehet a vámháború nagy nyertese?

A Nobel-díjas kutató a 169. helyen végzett, Jeff Bezos és Bill Gates társaságában szerepel a rangsorban.
Jelentős japán befektetési hullám indul az Egyesült Államokban: 36 milliárd dollár értékben valósulnak meg energetikai és ipari projektek Ohio, Texas és Georgia államban. A beruházások egy nagyobb, 550 milliárd dolláros megállapodáscsomag első ütemét képezik, amelynek keretében Donald Trump elnök vámcsökkentést helyezett kilátásba a japán autóipar számára.
Az Egyesült Államok és Japán közötti gazdasági együttműködés új fejezete nyílt meg Donald Trump elnök bejelentésével. Japán tőkéből 36 milliárd dollár – átszámítva mintegy 11,5 ezer milliárd forint – értékű beruházás valósul meg amerikai területen. A The Guardian beszámolója alapján a befektetési program elsősorban az energiaszektort és a kritikus fontosságú nyersanyagok kitermelését célozza meg.
A beruházási csomag három kiemelt projektje közül az első egy nagyszabású földgázerőmű építése az Ohio állambeli Portsmouthban. A Trump-kormányzat közlése szerint ez lesz az Egyesült Államok legnagyobb földgáztüzelésű energiatermelő létesítménye.
Texas partvidékén egy mélytengeri olajexport-terminál kialakítása szerepel a tervek között, amely bővíteni fogja az amerikai energiaexport-kapacitásokat. A harmadik jelentős beruházás Georgia államba irányul, ahol szintetikus ipari gyémántok előállítására szakosodott üzem létesül.
A mostani megállapodás szélesebb kontextusban egy 550 milliárd dolláros befektetési kötelezettségvállalás nyitányát jelenti Japán részéről. A nagyszabású gazdasági együttműködés hátterében kereskedelempolitikai alkuk állnak: Tokió azt reméli, hogy az amerikai gazdaságba áramló japán tőke fejében Trump enyhíti a japán autóipari termékekre kivetett vámokat.
Az ásványkincsek és nyersanyagok biztosítása stratégiai fontosságú Japán számára, különösen a Kínával fennálló feszült viszony tükrében. A két ázsiai nagyhatalom kapcsolatának elmérgesedéséhez hozzájárult Takaicsi Szanae japán politikus kijelentése is, miszerint országa katonai támogatást nyújthatna Tajvannak egy esetleges kínai agresszió esetén. Ez a geopolitikai háttér is magyarázza Japán fokozott érdeklődését az amerikai nyersanyagforrások és energetikai beruházások iránt.
