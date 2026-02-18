2026. február 18. szerda Bernadett
Egy Trump, Make America Great Again felirat a Donald Trump elnökválasztási kampánygyűlés előtt San Diego belvárosában.
Világ

Elképesztő üzletet kötött Donald Trump: rengeteg pénzről van szó, ez az ország lehet a vámháború nagy nyertese?

Pénzcentrum
2026. február 18. 18:46

Jelentős japán befektetési hullám indul az Egyesült Államokban: 36 milliárd dollár értékben valósulnak meg energetikai és ipari projektek Ohio, Texas és Georgia államban. A beruházások egy nagyobb, 550 milliárd dolláros megállapodáscsomag első ütemét képezik, amelynek keretében Donald Trump elnök vámcsökkentést helyezett kilátásba a japán autóipar számára.

Az Egyesült Államok és Japán közötti gazdasági együttműködés új fejezete nyílt meg Donald Trump elnök bejelentésével. Japán tőkéből 36 milliárd dollár – átszámítva mintegy 11,5 ezer milliárd forint – értékű beruházás valósul meg amerikai területen. A The Guardian beszámolója alapján a befektetési program elsősorban az energiaszektort és a kritikus fontosságú nyersanyagok kitermelését célozza meg.

A beruházási csomag három kiemelt projektje közül az első egy nagyszabású földgázerőmű építése az Ohio állambeli Portsmouthban. A Trump-kormányzat közlése szerint ez lesz az Egyesült Államok legnagyobb földgáztüzelésű energiatermelő létesítménye.

Texas partvidékén egy mélytengeri olajexport-terminál kialakítása szerepel a tervek között, amely bővíteni fogja az amerikai energiaexport-kapacitásokat. A harmadik jelentős beruházás Georgia államba irányul, ahol szintetikus ipari gyémántok előállítására szakosodott üzem létesül.

A mostani megállapodás szélesebb kontextusban egy 550 milliárd dolláros befektetési kötelezettségvállalás nyitányát jelenti Japán részéről. A nagyszabású gazdasági együttműködés hátterében kereskedelempolitikai alkuk állnak: Tokió azt reméli, hogy az amerikai gazdaságba áramló japán tőke fejében Trump enyhíti a japán autóipari termékekre kivetett vámokat.

Az ásványkincsek és nyersanyagok biztosítása stratégiai fontosságú Japán számára, különösen a Kínával fennálló feszült viszony tükrében. A két ázsiai nagyhatalom kapcsolatának elmérgesedéséhez hozzájárult Takaicsi Szanae japán politikus kijelentése is, miszerint országa katonai támogatást nyújthatna Tajvannak egy esetleges kínai agresszió esetén. Ez a geopolitikai háttér is magyarázza Japán fokozott érdeklődését az amerikai nyersanyagforrások és energetikai beruházások iránt.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #energia #beruházás #vám #világ #földgáz #japán #olaj #donald trump #amerikai egyesült államok #geopolitika

