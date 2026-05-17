Az afrikai járványügyi központ szombati közlése szerint eddig 13 fertőzöttnél mutatták ki a variánst.
Vészhelyzetet hirdetett a világszervezet: elszabadult a gyilkos ebola, már a milliós nagyvárosokat is elérte
Nemzetközi közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebolajárvány miatt. A ritka, jelenleg vakcina és gyógymód nélküli Bundibugyo vírustörzs egy eldugott bányavidékről indulva már a milliós nagyvárosokat is elérte.
A járvány az Ituri tartomány egyik aranybányászati térségéből indult. Itt az ingázó munkások akaratlanul is felgyorsították a továbbterjedést. A vírus azóta átlépte az országhatárokat, és a kongói főváros, Kinshasa mellett már az ugandai Kampalában is megjelent.
Május közepéig a Kongói Demokratikus Köztársaságban több mint háromszáz gyanús esetet és közel kilencven feltételezett halálos áldozatot regisztráltak. Ugandában két Kongóból érkező utazónál mutatták ki a kórokozót, akik közül az egyik elhunyt. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy legalább négy egészségügyi dolgozó is életét vesztette vérzéses lázra utaló tünetekkel. A tesztelések korai eredményei alapján a fertőzés már hetekkel a hivatalos azonosítás előtt elkezdhetett terjedni.
A védekezést nagyban nehezíti, hogy a Bundibugyo az emberre is veszélyes ebolavírusok egyik legritkábbika. A törzs eddig mindössze két alkalommal okozott a mostaninál kisebb járványt. Mivel a jelenleg elérhető vakcinák és antitestes kezelések a gyakoribb Zaire törzs ellen készültek, a most terjedő kórokozó ellen nincs engedélyezett ellenszer. Ennek orvoslására a WHO sürgősségi klinikai vizsgálatokat indított olyan kísérleti készítményekkel, mint az Oxfordi Egyetem és a Moderna vakcinajelöltjei, valamint a remdesivir nevű vírusellenes szer.
A legmagasabb szintű riasztás ellenére a WHO kifejezetten kéri, hogy az országok ne vezessenek be határzárakat és utazási korlátozásokat. Ezek a lépések ugyanis járványügyi szempontból hatástalanok, és csupán az ellenőrizetlen határátkelők felé terelik az embereket. A szervezet ehelyett a laboratóriumi szűrések és a járványügyi felügyelet megerősítését javasolja. A sikeres megfékezést ugyanakkor jelentősen hátráltathatja a külföldi, elsősorban amerikai segély- és felügyeleti programok korábbi leépítése. Emiatt az érintett régiók egészségügyi reagálóképessége erősen meggyengült.
