Kvíz

Kvíz: El se tudnád képzelni a napjaid mobil és internet nélkül? Lássuk, mennyit tudsz arról, hol kezdődött mindez!

Az információs társadalom világnapját minden év május 17-én ünneplik, amely 2006 óta az ENSZ döntése alapján a Távközlés Világnapjával összevonva a Távközlés és az Információs Társadalom Világnapja. A nap célja a távközlési technológiák, az internet és a digitális fejlődés társadalmi és gazdasági hatásaira való figyelemfelhívás. A mai kvíz azokra a technológiai vívmányokra koncentrál, amelyek mérföldkövet jelentettek a távközlésben és információ továbbításban. Te mennyit tudsz ezekről a találmányokról? 

1/10 kérdés
Mit tekintünk az optikai távírás legrégebbi formájának?
a hírvivők tarkójára tetovált üzenetek továbbítását
a postagalamb hálózatot
az üzenetek továbbítását fényjelekkel, pl. fáklyákkal
a hajózásban használt zászlójeleket
2/10 kérdés
Hogy nevezik azokat a jelzőrendszereket, amelyek fény útján vagy jelzőkarokkal továbbították az információt?
szaniter
szemafor
szamovár
szimulákrum
3/10 kérdés
A 19. század közepétől kezdődően a technológia fejlődése új információs forradalmat idézett elő. Az első sikeres elektromos távírót Samuel Thomas Sömmering alkotta meg, melyet Pavel Lvovics Silling fejlesztett tovább. Ki volt az, aki a világméretben is elterjedt és még ma is sok helyen használatos, elektromágneses elven működő, nagy hatótávolságú távírót feltalálta?
Nikola Tesla
Samuel Finley Breese Morse
Alexander Graham Bell
Guglielmo Marconi
4/10 kérdés
Kinek az elvei szerint valósultak meg az első telefonközpontok 1878-ban Bostonban, majd 1879-ben Párizsban?
Thomas Alva Edison
Charles Bourseul
Puskás Tivadar
Antonio Meucci
5/10 kérdés
Mely szolgáltató nem tartozott az első magyarországi mobilszolgáltatók közé?
Digi
Pannon GSM
Westel 900
Vodafone
6/10 kérdés
Melyik évben jegyezték be Magyarországon az első domaincímet, mely hazai internetes mérföldkő volt?
1991
2002
1983
1972
7/10 kérdés
Mit jelent a web 2.0?
azt a lehetőséget takarja, hogy adatainkat, folyamatainkat nem saját gépeinken, hanem távoli szervezereken tárolunk (eredetileg biztonsági mentés céljára jött létre)
az internet azon, titkosított része, amely speciális böngészőkkel (pl. Tor, I2P) érhető el, biztosítva a felhasználók anonimitását
olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit
az a rendszer, ami lehetővé tette, hogy a felhasználó ne csak elérje az internetes oldalakat, hanem maga is használhassa fájlcserére, levelezésre
8/10 kérdés
Hány forint lett volna az internetadó mértéke a 2014-es javaslat szerint minden megkezdett GB-nyi elektronikus adatforgalom után?
5 Ft
50 Ft
300 Ft
150 Ft
9/10 kérdés
Mire szolgál az 1950-ben Alan Turing által javasolt módszer, a Turing-teszt?
hogy meghatározza, egy gép képes-e emberihez megtévesztően hasonló, intelligens beszélgetést folytatni
akár emberi, akár gép kreativitás mérésére is alkalmazható teszt
azt vizsgálja, hogy egy számítógép által generált hang emberinek hangzik-e
a különböző mesterséges intelligenciák teljesítményének mérésére szolgáló teszt, ahol az egyik MI a másik által előállított tartalomról próbálja megállapítani, hogy emberi vagy gépi
10/10 kérdés
Miről szól a halott internet (dead internet theory) teória, összeesküvés-elmélet?
az internet használatát, minőségét, gyorsaságát folyamatosan rontják a háttérhatalmak, amíg véglegesen le nem kapcsolják és elérünk az internet halálához
már az algoritmusokat is mesterséges intelligenciák írják, amelyeknek a működését már nem is teljesen értik a kifejlesztőik sem, mert azóta folyamatosan önállóan fejlődnek, tehát az internetet már nem élő emberek, hanem halott intelligencia irányítja
a internet, vagyis számítógépek globális hálózata már rég megszűnt, a világ egy része már titokban levált róla, és egyre nagyobb a lemorzsolódás, ami egyszer elér majd egy olyan pontot, hogy az egész hálózat összeomlik
a szerves emberi tevékenység eltűnt az internetről és helyette mindent botok és algoritmusokon megszűrt keresési eredmények irányítanak, amelynek célja az emberiség manipulálása
