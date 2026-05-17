Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót.
Még mindig nincs pontunk: második meccsén is kikapott a vébén a hokiválogatott
Majoross Gergely csapatára kedden sorsdöntő, a bennmaradásról határozó összecsapás vár a szintén nulla pontos britek ellen.
Két mérkőzés után is pont nélkül áll a magyar jégkorong-válogatott a svájci világbajnokságon, miután 4-2-es vereséget szenvedett Ausztriától.
Az első harmadban mindkét csapat egy-egy emberelőnyös gólt szerzett. Magyar részről Sofron István volt eredményes. A találkozó az utolsó játékrészben dőlt el, amikor az osztrákok 44 másodperc leforgása alatt kétszer is betaláltak. Bár Vincze Péter egy kettős emberelőnyt kihasználva még szépített, a mérkőzést végül egy üres kapus osztrák gól zárta le.
A hétfői pihenőnap után a magyar csapat kedden 20 óra 20 perckor lép jégre Nagy-Britannia ellen. A divízióban maradás szempontjából ez lesz a torna legfontosabb mérkőzése.
A mostani kudarccal tovább nyúlt egy rossz sorozat. A magyar válogatott immár tizedik tétmérkőzését veszítette el zsinórban Ausztria ellen. Világbajnokságon legutóbb 49 évvel ezelőtt, 1977-ben sikerült felülmúlni őket.
