Még mindig nincs pontunk: második meccsén is kikapott a vébén a hokiválogatott

MTI
2026. május 17. 18:53

Majoross Gergely csapatára kedden sorsdöntő, a bennmaradásról határozó összecsapás vár a szintén nulla pontos britek ellen.

Két mérkőzés után is pont nélkül áll a magyar jégkorong-válogatott a svájci világbajnokságon, miután 4-2-es vereséget szenvedett Ausztriától. 

Az első harmadban mindkét csapat egy-egy emberelőnyös gólt szerzett. Magyar részről Sofron István volt eredményes. A találkozó az utolsó játékrészben dőlt el, amikor az osztrákok 44 másodperc leforgása alatt kétszer is betaláltak. Bár Vincze Péter egy kettős emberelőnyt kihasználva még szépített, a mérkőzést végül egy üres kapus osztrák gól zárta le.

A hétfői pihenőnap után a magyar csapat kedden 20 óra 20 perckor lép jégre Nagy-Britannia ellen. A divízióban maradás szempontjából ez lesz a torna legfontosabb mérkőzése.

A mostani kudarccal tovább nyúlt egy rossz sorozat. A magyar válogatott immár tizedik tétmérkőzését veszítette el zsinórban Ausztria ellen. Világbajnokságon legutóbb 49 évvel ezelőtt, 1977-ben sikerült felülmúlni őket.
