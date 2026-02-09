Afrika lett a nagyhatalmak új csatatere: az USA máris lépett, Kína foghatja a fejét

Az Egyesült Államok offtake-megállapodásokra és állami támogatásokra támaszkodva próbál versenyt futni Kínával az afrikai réz-, kobalt- és más kritikus ásványkincsekért, erősítették meg diplomaták, vállalatvezetők és elemzők a héten kezdődő dél-afrikai Indaba bányászati konferencia előtt.

Washington elsősorban Zambiára, Guineára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra összpontosít. Utóbbi biztosítja a globális kobaltkínálat több mint 70 százalékát, és 2024-ben mintegy 3,3 millió tonna rezet termelt.

Az amerikai stratégia lényege, hogy ahelyett, hogy saját vállalatait telepítené a magas kockázatú országokba, inkább offtake- és kereskedelmi konstrukciókra támaszkodik. Ilyen megállapodást kötött például a Mercuria kereskedőházzal és a kongói állami bányavállalattal, a Gécamines-szal, hogy az ércek az amerikai érdekszférába kerüljenek, és kikerüljenek a kínai finomítók által uralt ellátási láncokból - számol be a Reuters.

Az offtake lényege, hogy egy ország vagy vállalat finanszírozásért vagy egyéb támogatásért cserébe jogot szerez egy bánya termelésének egy részére.

A változások középpontjában a Gécamines áll, amely az idén mintegy 100 ezer tonna rezet készül amerikai vevőknek szállítani a Tenke Fungurume bányából. Erre azután nyílt lehetősége, hogy 2023-ban szélesebb körű értékesítési jogokat szerzett a kínai CMOC-tól.

Kína kobaltellátási lánca szintén nyomás alá kerülhet, mivel Kongó exportkorlátozásai egybeesnek a bővülő amerikai–kongói együttműködéssel.

A londoni székhelyű Pensana elvetette egyesült királyságbeli ritkaföldfém-finomítójának terveit, és úgy döntött, hogy az angolai bányájából származó alapanyag feldolgozását az Egyesült Államokba helyezi át. A vállalat a kedvezőbb amerikai ösztönzőkkel és árgaranciákkal indokolta a váltást.

A kínai cégek ugyanakkor továbbra is ellenőrzik Kongó legnagyobb réz- és kobaltvagyonának jelentős részét, köztük a Tenke Fungurume-t és a Kamoa-Kakulát. Több mint egy évtizede irányítják a kitermelés nagy részét Kínába finomításra.

A réz és a kobalt mellett Kongó a cink, a germánium és a gallium beszállítójaként is egyre fontosabb szerepet tölt be. A Gécamines nemrégiben lebonyolította első, helyben feldolgozott germániumexportját.