2026. május 17. vasárnap Paszkál
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. június 21.Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó (j) célba ér az 500 méteres versenyen a harmadik alkalommal megrendezett MOL Campus Öbölúszáson, amelyen több mint 1600-an ugrottak víz
Sport

Óriási elismerést kapott a legendás Cseh László: meglepő, kiknek köszönte meg

Pénzcentrum
2026. május 17. 17:44

Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót. Az egykori olimpikon a beiktatási beszédében rendhagyó módon egykori legnagyobb riválisainak – köztük Michael Phelpsnek és Ryan Lochténak – mondott köszönetet.

A sportoló hatalmas megtiszteltetésként élte meg a rangos elismerést, erről saját közösségi oldalán számolt be. Ünnepi felszólalásában külön kitért azokra a hazai és külföldi versenytársakra, akik ellen pályafutása során medencébe szállt. Beszédében név szerint is megemlítette Chad le Clost, Markus Rogant és Luca Marint - de még Ryan Lochte-t és Michael Pheplset is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár elmondása szerint ez a gesztus szokatlannak hathat, szerinte végig a riválisai jelentették számára a legnagyobb hajtóerőt. Visszaemlékezése alapján valahányszor felállt a rajtkőre, és rápillantott a mellette lévő pályákra, pontosan tudta, hogy nincs helye a hibázásnak.

Minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye a hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hol kell még fejlődnöm, és a rendkívüli teljesítményetekkel minden egyes nap arra sarkalltatok,hogy legyőzzem önmagam. A közös futamaink tettek azzá a sportolóvá, aki ma vagyok

- mondta beszédében Cseh László.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hozzátette: a világklasszis ellenfelek világítottak rá a gyengeségeire, egyúttal ők mutatták meg azt is, hogy miben kell még fejlődnie. A riválisok kimagasló eredményei nap mint nap arra sarkallták, hogy legyőzze önmagát.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #facebook #sport #díj #úszás #magyar #sportoló #közösségi média #olimpikon #úszó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:27
17:01
16:31
16:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 16.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
2026. május 17.
Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést
2026. május 16.
21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 17. vasárnap
Paszkál
20. hét
Május 17.
A lisztérzékenység világnapja
Május 17.
Az információs társadalom világnapja
Május 17.
A magas vérnyomás világnapja
Május 17.
Homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
12 órája
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
2 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
3
1 hete
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
4
5 napja
Tragikusan korán halt meg a Fradi legendája: KEK-győztes sportoló távozott
5
1 hete
Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 17:01
A hét olvasói levele: „Normális, hogy mégtöbb minőségileg redukált, drágább, DE NYUGATI ÁRU kerűljön a magyarok asztalára?"
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 16:10
A Hatoslottó nyerőszámai a 20. játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2026. május 17. 17:03
Vérszívók lephetik el a kerteket: ezek a növények aranyat érnek ellenük
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm