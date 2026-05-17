Óriási elismerést kapott a legendás Cseh László: meglepő, kiknek köszönte meg

Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót. Az egykori olimpikon a beiktatási beszédében rendhagyó módon egykori legnagyobb riválisainak – köztük Michael Phelpsnek és Ryan Lochténak – mondott köszönetet.

A sportoló hatalmas megtiszteltetésként élte meg a rangos elismerést, erről saját közösségi oldalán számolt be. Ünnepi felszólalásában külön kitért azokra a hazai és külföldi versenytársakra, akik ellen pályafutása során medencébe szállt. Beszédében név szerint is megemlítette Chad le Clost, Markus Rogant és Luca Marint - de még Ryan Lochte-t és Michael Pheplset is.

Bár elmondása szerint ez a gesztus szokatlannak hathat, szerinte végig a riválisai jelentették számára a legnagyobb hajtóerőt. Visszaemlékezése alapján valahányszor felállt a rajtkőre, és rápillantott a mellette lévő pályákra, pontosan tudta, hogy nincs helye a hibázásnak.

Minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye a hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hol kell még fejlődnöm, és a rendkívüli teljesítményetekkel minden egyes nap arra sarkalltatok,hogy legyőzzem önmagam. A közös futamaink tettek azzá a sportolóvá, aki ma vagyok

- mondta beszédében Cseh László.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hozzátette: a világklasszis ellenfelek világítottak rá a gyengeségeire, egyúttal ők mutatták meg azt is, hogy miben kell még fejlődnie. A riválisok kimagasló eredményei nap mint nap arra sarkallták, hogy legyőzze önmagát.