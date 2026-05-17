Óriási elismerést kapott a legendás Cseh László: meglepő, kiknek köszönte meg
Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót. Az egykori olimpikon a beiktatási beszédében rendhagyó módon egykori legnagyobb riválisainak – köztük Michael Phelpsnek és Ryan Lochténak – mondott köszönetet.
A sportoló hatalmas megtiszteltetésként élte meg a rangos elismerést, erről saját közösségi oldalán számolt be. Ünnepi felszólalásában külön kitért azokra a hazai és külföldi versenytársakra, akik ellen pályafutása során medencébe szállt. Beszédében név szerint is megemlítette Chad le Clost, Markus Rogant és Luca Marint - de még Ryan Lochte-t és Michael Pheplset is.
Bár elmondása szerint ez a gesztus szokatlannak hathat, szerinte végig a riválisai jelentették számára a legnagyobb hajtóerőt. Visszaemlékezése alapján valahányszor felállt a rajtkőre, és rápillantott a mellette lévő pályákra, pontosan tudta, hogy nincs helye a hibázásnak.
Minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye a hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hol kell még fejlődnöm, és a rendkívüli teljesítményetekkel minden egyes nap arra sarkalltatok,hogy legyőzzem önmagam. A közös futamaink tettek azzá a sportolóvá, aki ma vagyok
- mondta beszédében Cseh László.
Hozzátette: a világklasszis ellenfelek világítottak rá a gyengeségeire, egyúttal ők mutatták meg azt is, hogy miben kell még fejlődnie. A riválisok kimagasló eredményei nap mint nap arra sarkallták, hogy legyőzze önmagát.
