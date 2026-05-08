Drámai fejlemények a Hormuzi-szorosban: kiújultak a harcok, újra távolabb került a háború vége

Az Egyesült Államok csapást mért iráni katonai célpontokra, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal támadott meg három amerikai rombolót a Hormuzi-szorosban - számolt be a Portfolio.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) csütörtöki közleménye szerint az iráni akció összehangolt rakéta-, drón- és hadihajós támadásból állt, de amerikai eszközökben nem esett kár. Az amerikai erők a beérkező fenyegetések megsemmisítése után válaszcsapást mértek iráni rakéta- és drónindító állásokra, vezetésirányítási központokra, valamint hírszerzési létesítményekre.

Az összecsapás a már harmadik hónapjába lépő háború közepette zajlott, amely eddig több ezer halálos áldozatot követelt, és globális energiaválságot idézett elő. A Trump-kormányzat azt várja, hogy Irán reagáljon az Egyesült Államok javaslatára, amely a szoros újranyitására és a konfliktus lezárására irányul. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában figyelmeztetett: "Ahogy ma is kiütöttük őket, a jövőben még keményebben és sokkal erőteljesebben fogjuk, ha nem írják alá az alkut, GYORSAN!"

A teheráni vezetés egyelőre nem jelezte, hogy elfogadná az ajánlatot, és továbbra is csekély hajlandóságot mutat az atomprogramjáról, illetve az urándúsítás felfüggesztéséről szóló tárgyalásokra. Márpedig ezek Washington legfőbb követelései. Trump ugyanakkor később leszögezte, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van, és a megállapodást még mindig elérhetőnek tartja.

A válság enyhítése érdekében Trump korábban bejelentette a "Szabadság-projekt" fedőnevű hadműveletet a szoros hajóforgalmának biztosítására, ám a programot hamarosan felfüggesztették. A Wall Street Journal csütörtöki értesülései szerint Szaúd-Arábia és Kuvait feloldotta a regionális bázisaik amerikai katonai használatára vonatkozó korlátozásokat, ami lehetővé teheti a hadművelet újraindítását. A CENTCOM a bázisokkal kapcsolatos kérdéseket a szaúdi és kuvaiti kormányhoz irányította, a Szabadság-projekt esetleges újraindításáról pedig nem kívánt nyilatkozni.