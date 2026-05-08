2026. május 8. péntek Mihály
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Drámai fejlemények a Hormuzi-szorosban: kiújultak a harcok, újra távolabb került a háború vége

Pénzcentrum
2026. május 8. 07:18

Az Egyesült Államok csapást mért iráni katonai célpontokra, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal támadott meg három amerikai rombolót a Hormuzi-szorosban - számolt be a Portfolio.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) csütörtöki közleménye szerint az iráni akció összehangolt rakéta-, drón- és hadihajós támadásból állt, de amerikai eszközökben nem esett kár. Az amerikai erők a beérkező fenyegetések megsemmisítése után válaszcsapást mértek iráni rakéta- és drónindító állásokra, vezetésirányítási központokra, valamint hírszerzési létesítményekre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az összecsapás a már harmadik hónapjába lépő háború közepette zajlott, amely eddig több ezer halálos áldozatot követelt, és globális energiaválságot idézett elő. A Trump-kormányzat azt várja, hogy Irán reagáljon az Egyesült Államok javaslatára, amely a szoros újranyitására és a konfliktus lezárására irányul. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában figyelmeztetett: "Ahogy ma is kiütöttük őket, a jövőben még keményebben és sokkal erőteljesebben fogjuk, ha nem írják alá az alkut, GYORSAN!"

Kapcsolódó cikkeink:

A teheráni vezetés egyelőre nem jelezte, hogy elfogadná az ajánlatot, és továbbra is csekély hajlandóságot mutat az atomprogramjáról, illetve az urándúsítás felfüggesztéséről szóló tárgyalásokra. Márpedig ezek Washington legfőbb követelései. Trump ugyanakkor később leszögezte, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van, és a megállapodást még mindig elérhetőnek tartja.

A válság enyhítése érdekében Trump korábban bejelentette a "Szabadság-projekt" fedőnevű hadműveletet a szoros hajóforgalmának biztosítására, ám a programot hamarosan felfüggesztették. A Wall Street Journal csütörtöki értesülései szerint Szaúd-Arábia és Kuvait feloldotta a regionális bázisaik amerikai katonai használatára vonatkozó korlátozásokat, ami lehetővé teheti a hadművelet újraindítását. A CENTCOM a bázisokkal kapcsolatos kérdéseket a szaúdi és kuvaiti kormányhoz irányította, a Szabadság-projekt esetleges újraindításáról pedig nem kívánt nyilatkozni.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #drón #donald trump #irán #geopolitika #energiaválság #háború #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:58
07:45
07:43
07:30
07:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
2026. május 7.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
7 napja
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
3
6 napja
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
4
1 hete
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
5
2 napja
Brutális csapást mértek az ukránok Oroszországra: nagy a pánik a gigantikus ünnepség előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pro rata
alulbiztosítás esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:32
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:03
Német érettségi 2026: német vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen
Agrárszektor  |  2026. május 8. 07:02
Kiderült a sötét titok: ezért fut zsákutcába az EU nagy terve
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm