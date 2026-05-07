A Hormuzi-szorost ábrázoló földrajzi térkép, amely a világ egyik legkritikusabb tengeri torlaszpontja a globális energiaszállítás szempontjából. A térkép a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel összekötő középeny vízi utat mutatja, amely
Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén

Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról, bár konkrét határidőt nem szabtak meg a megegyezésre. Mindeközben a Hormuzi-szorosban súlyos válság alakult ki. Mintegy 1600 kereskedelmi hajó vesztegel hónapok óta, mivel az amerikai katonai kíséret leállt, a biztosítók pedig a háborús helyzetre hivatkozva nem vállalják a kockázatot 

Az amerikai elnök a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt 24 órában kifejezetten eredményes egyeztetéseket folytattak Teheránnal. Bár hangsúlyozta, hogy a békejavaslat elfogadásának nincs szigorú határideje, optimistán látja a helyzetet. Úgy véli, az iráni vezetés is hajlik a megállapodásra. Trump ismét kijelentette: Irán már elfogadta a legfőbb követelést, vagyis azt, hogy soha nem fog atomfegyverrel rendelkezni - jelentette a Telex.

A CNN hírtelevízió ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy egyelőre semmi sem bizonyítja az iráni kötelezettségvállalások tényleges tartalmát. Az elnök mindenesetre figyelmeztetett: ha a diplomáciai út mégis kudarcot vallana, Washington kész határozottabb lépéseket is tenni.

A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.

A biztató politikai nyilatkozatok ellenére a Hormuzi-szorosban továbbra is kritikus a helyzet. Több mint két hónapja nagyjából 1600 hajó vesztegel a térségben. A hajózási társaságok kilátástalan és rendkívül költséges csapdába kerültek, miközben a biztonságos távozás lehetőségére várnak.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a hajók fegyveres kíséretére indított amerikai katonai művelet mindössze 48 óráig tartott. Ezalatt csupán két tengerjárót sikerült átjuttatni a szoroson. Katonai védelem hiányában a társaságok nem hajlandók útnak indulni. Egy esetleges támadás ugyanis a legénység életén túl a több millió dolláros hajókat és az értékes rakományt is veszélyeztetné.

A kockázatvállalást tovább gátolja a tengeri biztosítótársaságok szerződéseiben szereplő háborús záradék. Ennek értelmében a konfliktusövezetben rekedt vagy ott megsérült hajókra nem térítenek kárt, ami anyagilag és logisztikailag is beláthatatlan csapást jelentene a vállalatok számára.

Outsourcing
Szó szerinti fordításban kiszervezést jelent. Vállalkozások esetében bizonyos tevékenységek leválasztása a fő tevékenységről, és külső cégek általi ellátása. A kiszervezés történhet úgy, hogy, már a piacon jelenlévő cégre bízzák, a feladat ellátását vagy maguk a dolgozók, tulajdonosok alapítanak új céget.

