Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén
Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról, bár konkrét határidőt nem szabtak meg a megegyezésre. Mindeközben a Hormuzi-szorosban súlyos válság alakult ki. Mintegy 1600 kereskedelmi hajó vesztegel hónapok óta, mivel az amerikai katonai kíséret leállt, a biztosítók pedig a háborús helyzetre hivatkozva nem vállalják a kockázatot
Az amerikai elnök a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt 24 órában kifejezetten eredményes egyeztetéseket folytattak Teheránnal. Bár hangsúlyozta, hogy a békejavaslat elfogadásának nincs szigorú határideje, optimistán látja a helyzetet. Úgy véli, az iráni vezetés is hajlik a megállapodásra. Trump ismét kijelentette: Irán már elfogadta a legfőbb követelést, vagyis azt, hogy soha nem fog atomfegyverrel rendelkezni - jelentette a Telex.
A CNN hírtelevízió ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy egyelőre semmi sem bizonyítja az iráni kötelezettségvállalások tényleges tartalmát. Az elnök mindenesetre figyelmeztetett: ha a diplomáciai út mégis kudarcot vallana, Washington kész határozottabb lépéseket is tenni.
A biztató politikai nyilatkozatok ellenére a Hormuzi-szorosban továbbra is kritikus a helyzet. Több mint két hónapja nagyjából 1600 hajó vesztegel a térségben. A hajózási társaságok kilátástalan és rendkívül költséges csapdába kerültek, miközben a biztonságos távozás lehetőségére várnak.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a hajók fegyveres kíséretére indított amerikai katonai művelet mindössze 48 óráig tartott. Ezalatt csupán két tengerjárót sikerült átjuttatni a szoroson. Katonai védelem hiányában a társaságok nem hajlandók útnak indulni. Egy esetleges támadás ugyanis a legénység életén túl a több millió dolláros hajókat és az értékes rakományt is veszélyeztetné.
A kockázatvállalást tovább gátolja a tengeri biztosítótársaságok szerződéseiben szereplő háborús záradék. Ennek értelmében a konfliktusövezetben rekedt vagy ott megsérült hajókra nem térítenek kárt, ami anyagilag és logisztikailag is beláthatatlan csapást jelentene a vállalatok számára.
Trump szerint „óriási előrelépés” történt Iránnal, ezért szünetel a hajók kísérésére indított akció.
