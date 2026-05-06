Bandar Abbes, Irán - 2012. február 28. : Szállítóhajó a Hormuzi-szorosban.
Világ

Váratlan fordulat a Hormuzi-szorosnál: Trump hirtelen leállította a műveletet

Pénzcentrum/MTI
2026. május 6. 07:28

Az Egyesült Államok átmenetileg felfüggeszti a Hormuzi-szorosban indított katonai műveletét – jelentette be Donald Trump. A döntést az Iránnal folytatott egyeztetésekben elért előrelépéssel indokolta az amerikai elnök. A Szabadság Projekt célja a térségben rekedt hajók biztonságos átkísérése volt. A művelet most rövid időre leáll, hogy esélyt adjanak egy végleges megállapodásnak.

Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését.

"Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel, egyetértettük abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a Szabadság Projekt (a hajók mozgása a Hormuzi-szoroson keresztül) rövid időre szünetel, hogy meglássuk a megállapodás véglegesíthető és aláírható-e" – írta Donald Trump.

Az elnök hozzátette, hogy döntésében szerepet játszott Pakisztán és egyéb országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker.

Donald Trump vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől az Egyesült Államok hadereje Szabadság Projekt (Project Freedom) néven műveletet indít, amelynek keretében védelmet és kíséretet biztosítanak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára, amelyek a közlekedési útvonal zárlata miatt az elmúlt több mint két hónapban az Arab-öböl vizein rekedtek.

Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehér Ház sajtótájékoztatóján többi között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10-en a kialakult helyzettel összefüggésben vesztették életüket.
#világ #usa #donald trump #irán #hadsereg #amerikai egyesült államok #geopolitika #Közel-Kelet #hormuzi-szoros

