Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet

Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte. Erre jutott az ENSZ támogatásával készült European State of the Climate 2025 jelentés, amelyet mintegy száz kutató és szakértő állított össze.

A tanulmány szerint Európa legalább 95 százalékán az átlagosnál magasabb hőmérsékleteket mértek 2025-ben. A kontinens a globális átlagnál több mint kétszer gyorsabban melegszik. A kutatók hőhullámokról, aszályokról és szokatlanul meleg időszakokról számoltak be, miközben a tengerek felszíni hőmérséklete is rekordot döntött.

A szélsőségek az erdőtüzekben is megjelentek. Tavaly több mint 1 millió hektár terület égett le Európában, ami új csúcsot jelent. A tüzek miatt a károsanyag-kibocsátás is jelentősen nőtt.

A hó- és jégtakaró visszaszorulása különösen aggasztó. A hótakaró vastagsága 31 százalékkal maradt el az átlagtól, és a téli fagyok által érintett területek kiterjedése is csökkent. A kutatók szerint ez azért fontos, mert a hó és a jég visszaveri a napsugárzást. Ha ez a felület csökken, gyorsul a felmelegedés.

A leggyorsabb változások az Északi-sarkvidéken és az Alpokban zajlanak. Skandinávia és Oroszország északi térségeiben háromhetes hőhullámot mértek, ami rekordnak számít. Az európai gleccserek tömege minden régióban csökkent. Izlandon a mérések kezdete óta a második legnagyobb visszaesést regisztrálták, Grönlandon pedig 139 milliárd tonna jég olvadt el.

Samantha Burgess, az ECMWF szakértője szerint a hóborítottság csökkenése már most jól látható, és az alpesi térségek az átlagosnál gyorsabban melegszenek. Előrejelzése szerint a jövőben Európa hidegebb régióiban is kevesebb hó és kisebb gleccserek lesznek.

A szélsőséges időjárás továbbra is jelen van. Bár a viharok és árvizek kisebbek voltak, mint korábban, így is több ezer embert érintettek, és legalább 21 halálesetet okoztak. A folyók vízhozama 2025-ben 11 hónapon át az átlag alatt maradt, ami a vízrendszerek átalakulását jelzi. A jelentés kitér a biológiai sokféleség csökkenésére is. A kutatók szerint a klímaváltozás hozzájárul a fajok eltűnéséhez, ami tovább erősíti az éghajlati változásokat.

Pozitív fejleményként említik az energiaátmenetet. 2025-ben a megújuló energiaforrások az európai villamosenergia-termelés 46,4 százalékát adták. A napenergia részesedése 12,5 százalékra nőtt, ami új rekord.

Celeste Saulo, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára szerint a klímaváltozás hatása már most egyértelműen látható. Hozzátette, hogy a szervezet adatai alapján az El Nino jelenség akár már idén nyáron visszatérhet, ami tovább erősítheti a felmelegedést.