A cég bizalmas kibocsátási tájékoztatójából kiderül, hogy Elon Musk vállalata akár 1750 milliárd dolláros cégértékkel debütálhat a nyilvános piacon.
Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet
Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte. Erre jutott az ENSZ támogatásával készült European State of the Climate 2025 jelentés, amelyet mintegy száz kutató és szakértő állított össze.
A tanulmány szerint Európa legalább 95 százalékán az átlagosnál magasabb hőmérsékleteket mértek 2025-ben. A kontinens a globális átlagnál több mint kétszer gyorsabban melegszik. A kutatók hőhullámokról, aszályokról és szokatlanul meleg időszakokról számoltak be, miközben a tengerek felszíni hőmérséklete is rekordot döntött.
A szélsőségek az erdőtüzekben is megjelentek. Tavaly több mint 1 millió hektár terület égett le Európában, ami új csúcsot jelent. A tüzek miatt a károsanyag-kibocsátás is jelentősen nőtt.
A hó- és jégtakaró visszaszorulása különösen aggasztó. A hótakaró vastagsága 31 százalékkal maradt el az átlagtól, és a téli fagyok által érintett területek kiterjedése is csökkent. A kutatók szerint ez azért fontos, mert a hó és a jég visszaveri a napsugárzást. Ha ez a felület csökken, gyorsul a felmelegedés.
A leggyorsabb változások az Északi-sarkvidéken és az Alpokban zajlanak. Skandinávia és Oroszország északi térségeiben háromhetes hőhullámot mértek, ami rekordnak számít. Az európai gleccserek tömege minden régióban csökkent. Izlandon a mérések kezdete óta a második legnagyobb visszaesést regisztrálták, Grönlandon pedig 139 milliárd tonna jég olvadt el.
Samantha Burgess, az ECMWF szakértője szerint a hóborítottság csökkenése már most jól látható, és az alpesi térségek az átlagosnál gyorsabban melegszenek. Előrejelzése szerint a jövőben Európa hidegebb régióiban is kevesebb hó és kisebb gleccserek lesznek.
A szélsőséges időjárás továbbra is jelen van. Bár a viharok és árvizek kisebbek voltak, mint korábban, így is több ezer embert érintettek, és legalább 21 halálesetet okoztak. A folyók vízhozama 2025-ben 11 hónapon át az átlag alatt maradt, ami a vízrendszerek átalakulását jelzi. A jelentés kitér a biológiai sokféleség csökkenésére is. A kutatók szerint a klímaváltozás hozzájárul a fajok eltűnéséhez, ami tovább erősíti az éghajlati változásokat.
Pozitív fejleményként említik az energiaátmenetet. 2025-ben a megújuló energiaforrások az európai villamosenergia-termelés 46,4 százalékát adták. A napenergia részesedése 12,5 százalékra nőtt, ami új rekord.
Celeste Saulo, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára szerint a klímaváltozás hatása már most egyértelműen látható. Hozzátette, hogy a szervezet adatai alapján az El Nino jelenség akár már idén nyáron visszatérhet, ami tovább erősítheti a felmelegedést.
Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése óta a katonai parádé a politikai napirend kiemelt részévé vált.
Borulhat minden? Kilépett az OPEC-ből az egyik legnagyobb termelő, a szakértő megkongatta a vészharangot
Komoly változást hozhat a globális energiapiacon az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből.
Áll a bál az ukrajnai gigahitel körül: komoly új feltételeket szabhat az EU - ebből óriási botrány lehet
Az Európai Unió egy olyan adómódosítás bevezetéséhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, ami népszerűtlen lehet Ukrajnában.
Az Európai Unió elkötelezett az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekmények kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása mellett.
Különleges tervet vázoltak fel az ENSZ ülésén: ez a határozott lépés teljesen átrajzolhatja a lángokban álló régiót
A gázai tűzszünet fenntartását és a palesztin területek politikai egységének helyreállítását sürgette a Palesztin Hatóság külügyminisztere.
Az "összeomlás állapotában" van Irán - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán kedden.
Irán felajánlotta a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását, amennyiben az Egyesült Államok cserébe megszünteti az iszlám köztársaság elleni tengeri zárlatot.
Olyan csapást vittek be az ukránok Oroszországnak, ami már visszafordíthatatlan: sokkal súlyosabb, mint bármi, ami a harctéren folyik
Az a mítosz, hogy Moszkva a Kijevi Rusz jogos örököse, az orosz birodalom egyik alapító narratívája.
A német kancellár szerint egy ilyen horderejű döntést Volodimir Zelenszkijnek népszavazással kellene megerősítenie.
Az Egyesült Államok úgy véli, hogy az ország új legfőbb vezetője, a nyilvánosság előtt március óta nem mutatkozó Modzstaba Hámenei továbbra is életben van.
Végzetes döntésre készülhet Trump: elutasították az utolsó ajánlatot, a benzinkutakon fizethetjük meg az árát
Donald Trump hétfőn a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett az iráni háborúval kapcsolatos további lépésekről.
Vége a békés hátországnak: tízmilliárd dolláros kárt okoznak Oroszországnak ezek a filléres ukrán fegyverek
Robert Brovdi, akit „Magyar" hívójellel ismernek, egy ungvári születésű, magyar nemzetiségű parancsnok.
Nyugdíjazzák az 50 éves fegyverrendszert az Egyesült Államokban: elképesztő, mit vetnek be helyette Oroszország ellen
Az Egyesült Államok 4,6 milliárd dolláros beruházással fejleszti új, LGM–35A Sentinel típusú interkontinentális ballisztikus rakétarendszerét.
Kiszivárgott egy videó Putyin eltitkolt lányáról: egy európai fővárosban bukkant fel, kiderült miből él most
A nemrég kiszivárgott adatok alapján Putyin állítólagos lánya a Jelizaveta Olegovna Rudnova álnevet használja jelenleg.
Brutális trükkel vágott vissza az Egyesült Államok: így fosztják meg a gigantikus tranzitbevételektől Iránt
Az amerikai erők eddig 38 hajót fordítottak vissza a Hormuzi-szorosban az április közepe óta tartó ellenblokád során.
Több tízezer ember esett csapdába a tengeren: robbanások rázzák meg a térséget, egyre kevesebb az ivóvíz
Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón.
Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra.
A hatóságok szerint a támadás idején egy kézi lőfegyver, egy vadászpuska és több kés is volt nála.
