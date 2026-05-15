Sam Kerr nyáron elhagyja a Chelsea-t, miután lejár a szerződése – jelentette be a londoni klub.
Hatalmas visszavágóval indul az NFL-idény: már az első meccsen összecsap a Pats és a Seahawks
A 2026-os NFL-szezon menetrendjét csütörtök este hozták nyilvánosságra: az idény szeptember 9-én a februári Super Bowl visszavágójával indul. A liga történetében mindössze harmadszor fordul elő, hogy a nagydöntőben részt vevő két csapat már az első fordulóban újra összecsap - számolt be a The Guardian.
Mike Macdonald együttese, a Seattle Seahawks februárban 29–13-ra győzte le a Patriotsot, ezzel megszerezte a franchise történetének második bajnoki címét. Az idénynyitó egyben Mike Vrabel első mérkőzése lesz azóta, hogy az Év Edzőjének választott szakember hiányzott az idei draft harmadik napjáról.
Ennek hátterében az állt, hogy kompromittáló fotók jelentek meg róla és Dianna Russini NFL-újságíróról egy arizonai üdülőhelyen: Russini kevesebb mint egy héttel később lemondott a The Athleticnél betöltött pozíciójáról. Az NFL szezonja egyébként a liga történetében mindössze másodszor kezdődik szerdai napon.
A teljes menetrend számos kiemelt mérkőzést tartogat. A San Francisco 49ers és a Los Angeles Rams szeptember 10-én az ausztráliai Melbourne-ben lép pályára az első fordulóban: ez lesz a rekordszámú, összesen kilenc nemzetközi meccs közül az első. A vasárnap esti rangadón a Cowboys fogadja a Giantset, a hétfő esti mérkőzésen pedig a Broncos a Chiefsszel találkozik.
A liga idén négy kontinensen rendez mérkőzéseket. A 32 csapat közül 16 legalább egy találkozóját az Egyesült Államokon kívül játssza. A 49ers és a Jacksonville Jaguars két-két nemzetközi meccset is vállal. San Francisco a melbourne-i nyitány mellett a 11. fordulóban Mexikóvárosban lép pályára a Minnesota Vikings ellen.
A Jaguars pedig az 5. és 6. fordulóban Londonban játszik, sorrendben a Philadelphia Eagles és a Houston Texans csapataival. Történelmi pillanat lesz a Pittsburgh Steelers és a New Orleans Saints október 25-i párizsi összecsapása, hiszen ez lesz az NFL első franciaországi alapszakasz-mérkőzése. A Cowboys és a Baltimore Ravens a 3. fordulóban Rio de Janeiróban találkozik. A Bengals és a Falcons a 8. héten Madridban, a Patriots és a Lions pedig a 9. fordulóban Münchenben mérkőzik meg.
A hálaadás ünnepi programja sem marad izgalmak nélkül. A hagyományos Bears–Lions és Eagles–Cowboys párosítások után a csütörtök esti rangadón Josh Allen Billse fogadja Patrick Mahomes Chiefsét. Egy nappal korábban, a hálaadás előestéjén a Packers a Ramsszel játszik.
A Black Friday alkalmával pedig a Broncos lesz az ellenfele az Aaron Rodgers vezette Steelersnek, már amennyiben a veterán irányító pályára lép. A karácsonyi menetrend szintén sűrű lesz. Szenteste egy Eagles–Texans Thursday Night Football mérkőzés szerepel a műsoron. Karácsony napján pedig tripla meccsnap vár a szurkolókra a Packers–Bears, a Bills–Broncos és a Rams–Seahawks összecsapásokkal.
A Las Vegas Raiders szurkolói az első fordulóban, a Miami Dolphins ellen láthatják először az idei draft 1/1-es választottját, Fernando Mendozát, bár a fiatal irányító várhatóan egyelőre csak a kispadról figyeli majd a most igazolt veterán irányító, az Atlantában csúnyán leszerepelt Kirk Cousins játékát.
