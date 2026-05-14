Torghelle szerint a hazai pályán induló mexikóiak sokáig juthatnak, Kabát szerint mindig figyelni kell az angolokra és az argentinokra.
Brutális hőség lehet a nyári focivébén: vajon nem lesz ebből bajuk a játékosoknak?
Az idei, észak-amerikai rendezésű labdarúgó-világbajnokságon a játékosok és a szurkolók egyaránt komoly hőterhelésnek lesznek kitéve: ez derül ki a egy átfogó elemzésből, amely meteorológiai adatok és klímakutatók megállapításai alapján vizsgálta a tornán várható időjárási körülményeket - írta a The Guardian.
Az Egyesült Államok Nemzeti Meteorológiai Szolgálatának előrejelzése szerint júniusban és júliusban az ország egész területén a történelmi átlagot meghaladó hőmérséklet várható. A World Weather Attribution (WWA) kutatócsoport adatai alapján a világbajnokság 26 mérkőzésén érheti el a nedvesgömb-hőmérséklet (WBGT) a 26 Celsius-fokot.
A játékosok nemzetközi érdekvédelmi szervezete, a FIFPRO szerint ezen a küszöbértéken már hűsítő szüneteket kellene elrendelni. Az 1994-es, szintén észak-amerikai rendezésű tornához képest az ilyen mérkőzések száma 52 százalékkal nőtt. A 28 Celsius-fokos küszöböt meghaladó meccsek száma pedig 75 százalékkal emelkedett.
A WBGT-mutató nemcsak a levegő hőmérsékletét, hanem a páratartalmat, a sugárzó hőt és a szélsebességet is figyelembe veszi. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályzata szerint 32 Celsius-fokos WBGT-érték felett már mérlegelni kell a mérkőzés elhalasztását, a FIFPRO viszont ezt a határt már 28 Celsius-foknál meghúzná.
A Temperature című tudományos folyóiratban megjelent kutatás a tavalyi klubvilágbajnokság 57 mérkőzéséből 31 esetben mért 28 Celsius-fok feletti átlagos WBGT-értéket. A tanulmány kimutatta, hogy a magasabb hőterhelés minden vizsgált sebességi tartományban egyértelműen csökkenti a játékosok által futva megtett távolságot.
A helyszínek közül Miami emelkedik ki a leginkább negatív értelemben. A helyi stadionban rendezett mind a hét mérkőzés során várhatóan meghaladják a kritikus hőmérsékleti küszöbértékeket. Ráadásul egyik találkozó sem kezdődik helyi idő szerint este fél nyolcnál később.
Theodore Keeping, a WWA vezető kutatója és az Imperial College London munkatársa szerint "inkább valószínű, mint nem", hogy a mutató átlépi a 28 Celsius-fokos WBGT-határt. Sőt, az is elképzelhető, hogy a becslésük még túl konzervatívnak is bizonyul. Joyce Kimutai, az intézmény egy másik kutatója arra is rámutatott, hogy az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés mintegy fele az 1994-es világbajnokság óta következett be. Ez alapjaiban változtatta meg azt az éghajlatot, amelyben a jelenlegi torna zajlik.
Houston, Dallas és Atlanta stadionjai légkondicionáltak, ami a létesítményeken belül gyakorlatilag kiküszöböli a kockázatot, a stadionokon kívül viszont nem nyújt védelmet. A két kanadai helyszín, Vancouver és Toronto a legkevésbé veszélyeztetett, és várhatóan a három mexikói stadion is elkerüli a legrosszabb körülményeket. A csapatok közül Uruguay van a legnagyobb veszélynek kitéve, hiszen három csoportmérkőzéséből kettő a magas kockázatú kategóriába esik. Ezzel szemben az Egyesült Államok válogatottja mindhárom meccsén alacsony hőterheléssel számolhat.
A FIFA már a sorsoláskor bejelentett bizonyos enyhítő intézkedéseket. A melegebb helyszíneken az esti kezdési időpontokat részesítik előnyben, emellett minden félidőben egy kötelező, háromperces hűsítő szünetet is tartanak. Azóta további lépéseket is tettek a szervezők: megnövelték a stadionok hűtési kapacitását, valamint egy hőártalmakat kezelő munkacsoportot is létrehoztak.
A terhelés okozta egészségügyi problémák ellátására hűtőtáskákat vetnek be. A szurkolók pedig a tavalyi klubvilágbajnokságtól eltérően egy bontatlan palack vizet is bevihetnek magukkal a stadionokba. A FIFPRO elismerte, hogy a szervezők tanultak a korábbi tapasztalatokból, és a versenynaptárt a játékosok egészségügyi szempontjaihoz igazították.
