2026. május 13. szerda Szervác, Imola
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az iráni olajipar. Olajfúrótornyok az iráni zászló hátterében. Bányászat és olajexport. kereskedelem a globális üzemanyagpiacon. Üzemanyagipari koncepció.
Világ

Kiszivárgott a kíméletlen vészforgatókönyv: ha Donald Trump alkudozása elbukik, célzott likvidálások jöhetnek

Pénzcentrum
2026. május 13. 13:11

Izrael egyre nagyobb aggodalommal figyeli az amerikai–iráni tárgyalások alakulását. Jeruzsálem attól tart, hogy Donald Trump elnök olyan megállapodást köthet Teheránnal, amely nem kezeli a háború kiváltó okainak jelentős részét. Ilyen megoldatlan kérdés maradhat például a ballisztikus rakéták, valamint az iráni regionális proxi hálózat ügye - közölte a CNN.

Több izraeli forrás szerint a legfőbb félelem az, hogy Trump belefárad az alkudozásba, és csupán részleges megállapodást köt. Ez a paktum az iráni nukleáris programot csak részben számolná fel, miközben enyhítené a rezsimre nehezedő gazdasági nyomást. Egy ilyen forgatókönyv izraeli szempontból befejezetlen vállalkozássá tenné a háborút. A Fehér Ház ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy Irán helyzete tarthatatlan. Rámutattak: a perzsa állam ballisztikusrakéta-arzenálja megsemmisült, haditengerészete elsüllyedt, és proxi szervezetei is meggyengültek. Emellett az iráni kikötők amerikai blokádja napi 500 millió dolláros veszteséget okoz Teheránnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A háború tizedik hetére a tárgyalások fókusza jelentősen beszűkült. Eredetileg Washington öt célt tűzött ki: a dúsított urán eltávolítását, az urándúsítási kapacitások felszámolását, a ballisztikusrakéta-program megszüntetését, a proxi hálózat lebontását, valamint az átfogó nukleáris ellenőrzést. Mára azonban az egyeztetések lényegében az urándúsítás és a Hormuzi-szoros újranyitása körül forognak. Netanjahu maga is alkalmazkodott ehhez a változáshoz. Egy februári, öt feltételt tartalmazó listájából a legutóbbi nyilatkozatában már csak a dúsított urán teljes eltávolítását, illetve a dúsítási képességek felszámolását emelte ki.

Kapcsolódó cikkeink:

Izraeli források szerint Netanjahu elsősorban a Trumppal fenntartott közvetlen csatornájára támaszkodik. Ennek oka, hogy nem bízik maradéktalanul Steve Witkoff különmegbízottban és Jared Kushnerben, akik az iráni tárgyalásokat vezetik. Az izraeli miniszterelnök a Pakisztánon, Kataron, valamint Iránon keresztüli háttércsatornákból szerzett hírszerzési információk alapján próbálja összerakni a diplomáciai képet. A Fehér Ház ugyanakkor egyértelművé tette: Witkoff és Kushner élvezi az elnök teljes bizalmát.

Jeruzsálemben különösen egy olyan ideiglenes megállapodástól tartanak, amely meghosszabbítaná a tűzszünetet és újranyitná a Hormuzi-szorost, miközben a nukleáris kérdés rendezését egy későbbi szakaszra halasztaná. Jelenleg pontosan ez Irán ajánlata. Netanjahu volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Meir Ben Sabbat az izraeli Makor Rison napilap hasábjain amellett érvelt, hogy egy ilyen egyezmény nem stabilizálhatja a meggyengült iráni rezsimet. Ennek alátámasztására Trump egy korábbi megjegyzésére hivatkozott, miszerint "talán jobb lenne megállapodás nélkül".

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Izrael konkrét feltételekkel igyekszik befolyásolni a tárgyalásokat. A 2015-ös iráni atomalku (JCPOA) hibáiból okulva két fő kikötést szeretnének érvényesíteni. Az egyik az urándúsítás teljes tilalma a megállapodás hatálya alatt, a másik pedig a mélyen a föld alá épített fordói létesítmény, illetve a Pickaxe Mountain telephely teljes lebontása. Egy magas rangú izraeli katonai tisztviselő egyértelművé tette: ha a háború az iráni dúsított urán kivonása nélkül ér véget, azt Izrael kudarcként értékeli. Eközben az Egyesült Államok és Izrael továbbra is folyamatosan koordinálja a lehetséges katonai terveket arra az esetre, ha a diplomácia kudarcot vallana. Ezek a vészforgatókönyvek magukban foglalják az iráni energetikai infrastruktúra elleni csapásokat, valamint a rezsim vezetőinek célzott likvidálását is.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #donald trump #izrael #irán #geopolitika #külpolitika #háború #benjamin netanjahu #tűzszünet #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:11
13:04
12:42
12:32
12:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
2 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
3
3 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
2 hete
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
5
2 hete
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 11:31
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 10:31
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Agrárszektor  |  2026. május 13. 12:28
Szóhoz jutnak a fiatal gazdák? Sokat vár a szakma az új minisztertől
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!