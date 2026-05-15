Itt a vágatlan május kihívás: ez a balatoni város már meglépte, kibírják fűnyírás nélkül
Keszthely is csatlakozott a világszerte egyre népszerűbb „Ne nyírj füvet májusban!” mozgalomhoz: több városi területen egész hónapban érintetlenül hagyják a füvet, hogy segítsék a méhek és más beporzók túlélését. A döntés hátterében nemcsak természetvédelmi szempontok állnak, hanem az egyre súlyosabb aszályhelyzet is.
Keszthely is csatlakozott a „Ne nyírj füvet májusban!” környezetvédelmi kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a hosszabbra hagyott fűben és a vadvirágos területeken több táplálékot és élőhelyet találjanak a méhek, lepkék és más hasznos rovarok. A városban a legtöbb közterületen már elvégezték a tavaszi fűnyírást, május hátralévő részében azonban több helyszínen szünetel a kaszálás. A döntést az önkormányzat kérésére hozta meg a városüzemeltető cég - számolt be róla a Keszthely TV.
Cziráki László, a VÜZ Kft. ügyvezetője szerint többek között az Erzsébet ligetben, a Zsidi úton és a Semmelweis utca egyes szakaszain hagyják megnőni a füvet. Mint mondta, ezzel próbálják enyhíteni az aszályos, száraz időjárás negatív hatásait is.
A kezdeményezés lényege, hogy a ritkábban nyírt területeken több vadvirág jelenhet meg, ami kulcsfontosságú a beporzók számára. A szakemberek szerint a csapadékszegény időjárás már most komoly problémát okoz a magyar méhészetben, az idei méztermés pedig gyengébb lehet a vártnál.
Dr. Kolics Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa-szerte csökken a beporzó rovarok száma, különösen az aszály sújtotta térségekben. Szerinte minden olyan terület fontos segítséget jelenthet a méhek számára, ahol elegendő nektárhoz és pollenhez juthatnak, különösen a nyári időszakban.
A 2019-ben Angliából indult mozgalom az elmúlt években több magyar városban is megjelent. Keszthelyen a jövőben külön méhlegelőket is kijelölhetnek: ezek nem elhanyagolt, gazos területek lennének, hanem tudatosan kezelt, gyommentes zöldfelületek, ahol hagyják természetesebben fejlődni a növényzetet. A kutatások szerint már egyetlen hónapnyi fűnyírásmentes időszak is jelentősen növelheti a városi élővilág sokféleségét.
