Közelkép Ukrajna nemzeti lobogójáról, amely a szélben lobog a kijevi kormányépületnél az orosz-ukrán konfliktus idején.
Világ

Megtört a jég? Ukrajna most olyat ígért Magyarországnak, amire kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. május 13. 18:44

Ukrajna olyan döntést készít elő a nemzeti kisebbségekről, amely teljes mértékben figyelembe veszi Magyarország érdekeit, erről beszélt Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes szerdán egy kijevi fórumon.

Az európai és euroatlanti integrációért felelős politikus szerint Ukrajna már kidolgozta azt a cselekvési tervet, amely az EU-tagállamok kisebbségvédelmi elvárásainak megfelel. A szükséges intézkedések végrehajtása folyamatban van.

Kacska külön kiemelte, hogy az új magyar kormány ezen a héten alakul meg, Kijev pedig ezt lehetőségnek tekinti arra, hogy előrelépjenek a kétoldalú vitás kérdésekben. Az ukrán fél szerint az első uniós csatlakozási klaszter megnyitása összhangban áll Magyarország kisebbségvédelmi álláspontjával is.

A magyar–ukrán kapcsolatok egyik legélesebb konfliktusforrása az elmúlt években a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete volt. Budapest többször jelezte, hogy Ukrajna uniós közeledésének támogatását a kisebbségi jogok rendezéséhez köti.

Az ügy politikai jelentőségét növeli, hogy közben Magyarországon hivatalosan is megalakult az új kormány, amely szerdán tartotta első kormányülését Ópusztaszeren.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #magyarország #európai unió #robbanás #ukrajna #világ #drón #kijev #külpolitika #orosz-ukrán háború #diplomácia

