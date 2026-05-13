Szerda délután Ópusztaszeren tartott kormányülést első ízben Magyar Péter kormánya.
Megtört a jég? Ukrajna most olyat ígért Magyarországnak, amire kevesen számítottak
Ukrajna olyan döntést készít elő a nemzeti kisebbségekről, amely teljes mértékben figyelembe veszi Magyarország érdekeit, erről beszélt Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes szerdán egy kijevi fórumon.
Az európai és euroatlanti integrációért felelős politikus szerint Ukrajna már kidolgozta azt a cselekvési tervet, amely az EU-tagállamok kisebbségvédelmi elvárásainak megfelel. A szükséges intézkedések végrehajtása folyamatban van.
Kacska külön kiemelte, hogy az új magyar kormány ezen a héten alakul meg, Kijev pedig ezt lehetőségnek tekinti arra, hogy előrelépjenek a kétoldalú vitás kérdésekben. Az ukrán fél szerint az első uniós csatlakozási klaszter megnyitása összhangban áll Magyarország kisebbségvédelmi álláspontjával is.
A magyar–ukrán kapcsolatok egyik legélesebb konfliktusforrása az elmúlt években a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete volt. Budapest többször jelezte, hogy Ukrajna uniós közeledésének támogatását a kisebbségi jogok rendezéséhez köti.
Az ügy politikai jelentőségét növeli, hogy közben Magyarországon hivatalosan is megalakult az új kormány, amely szerdán tartotta első kormányülését Ópusztaszeren.
