Napokon belül megbukhat Netanjahu, összeomlás szélén az izraeli kormány: mi lesz az iráni háború folytatásával?

Összeomlás szélére került az izraeli kormány, miután Benjámin Netanjahu miniszterelnök elutasította az ultraortodoxok sorkatonai mentességét garantáló törvénytervezet benyújtását. A koalíciós válság miatt már jövő héten szavazhatnak a Knesszet feloszlatásáról. Ez a lépés őszi előrehozott választásokhoz vezethet - jelentette a Portfolio.

A politikai válságot kirobbantó döntésre az ultraortodox Degel Hatora frakció nyilvános közleményben reagált. Kijelentették, hogy nem bíznak többé a kormányfőben, és a parlament azonnali feloszlatását sürgetik.

Az ultraortodox közösség sorkatonai szolgálat alóli mentessége régóta feszültség forrása Izraelben. Míg a legtöbb zsidó állampolgár számára kötelező a bevonulás, az ultraortodox fiatalok vallási tanulmányaikra hivatkozva hagyományosan felmentést kaptak.

A gázai háború és a hadsereg megnövekedett létszámigénye miatt azonban a Legfelsőbb Bíróság tavaly eltörölte ezt a kiváltságot. Netanjahu koalíciós partnerei azóta egy új, a behívóparancsoktól védelmet nyújtó törvény elfogadását követelték. A miniszterelnök azonban erre most végleg nemet mondott.

Amennyiben a jövő heti szavazáson a Knesszet a feloszlatás mellett dönt, három hónapon belül meg kell tartani az előrehozott választásokat. Ennek végső határideje október 27. A jelenlegi közvélemény-kutatások alapján a megmérettetés esélyese Naftali Bennett volt miniszterelnök. Ő Jair Lapiddal, a centrista ellenzék vezetőjével közösen indulna a voksoláson.