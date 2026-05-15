Nagy esőre van kilátás a hétvégén: nagyon kellett a földeknek, de kinti programot ne szervezz

A földek rég vártak már egy olyan kiadós esőre, mint amilyen a hétvégén - az előrejelzés szerint - érkezik hazánkba.

A hétvégén a szabadtéri programok helyett inkább a mezőgazdaságnak kedvez az időjárás, ugyanis kiadós csapadék enyhíti a földek szomjúságát. A várható záporok és zivatarok mellett ráadásul egy kettősfront is megterheli az arra érzékenyek szervezetét - írja a Kiderül.

Pénteken napközben az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett még lehet számítani némi napsütésre. Délutántól azonban nyugat felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet. Az ország több pontján, akár több hullámban is kialakulhatnak záporok és zivatarok. Ezekre a legkisebb esély az északkeleti és a délkeleti tájakon mutatkozik.

A déli szelet élénk, helyenként erős, a zivatarok környezetében pedig akár viharos lökések is kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet 18 és 25 fok között alakul: északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten a legmelegebb.

Az időjárás-változás egészségügyi szempontból is próbára teszi a frontérzékenyeket. Náluk egyszerre jelentkezhetnek a hideg- és a melegfrontra jellemző tünetek. Bár a légnyomás nem változik számottevően, az időnként megerősödő szél tovább rontja majd a hőérzetet.