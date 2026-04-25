Áldozatok nincsenek, a román katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak.
Kongatják a vészharangot: jön a "szuper" El Niño, az évszázad legerősebb éghajlati jelensége
A Csendes-óceánon formálódó időjárási folyamatok arra utalnak, hogy 2026-ban rendkívül erős El Niño alakulhat ki. Ez a jelenség az emberi tevékenység okozta globális felmelegedéssel párosulva újabb hőmérsékleti rekordokat dönthet meg, emellett világszerte felerősítheti a szélsőséges időjárási eseményeket - közölte a The Guardian.
A jelenlegi La Niña-fázis lecsengőben van, a klímamodellek pedig gyors átmenetet jeleznek az El Niño irányába. A Columbia Egyetem Nemzetközi Éghajlatkutató Intézetének hétfőn közzétett előrejelzése szerint 70 százalékos eséllyel már júniusra kialakul az El Niño. Annak pedig 94 százalék a valószínűsége, hogy a jelenség az év végéig fenn is marad. Az amerikai Klíma-előrejelző Központ 50 százalékos esélyt lát arra, hogy november és január között erős, vagy akár nagyon erős El Niño alakul ki.
A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office április 15-i közleményében úgy fogalmazott: egyre nagyobb biztonsággal állítható, hogy az idei esemény a történelmi skála felső tartományába eshet. Szakértőik szerint ez lehet az évszázad legerősebb El Niñója.
A "szuper" El Niño kifejezés bár nem hivatalos tudományos kategória, a szaknyelvben a nagyon erős eseményeket jelöli. Ilyenkor a tengervíz felszíni hőmérséklete több mint 2 Celsius-fokkal haladja meg a normál értéket. Hasonló jelenség 1950 óta csupán néhányszor fordult elő.
Egy erős El Niño az emberi tevékenység okozta felmelegedéssel párosulva azt eredményezheti, hogy a globális átlaghőmérséklet ismét átlépi az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5 Celsius-fokos küszöbértéket. Egyes modellek szerint a hőmérsékleti anomália akár a 2 Celsius-fokos határt is meghaladhatja, ami a mérések történetében példátlan lenne. Marc Alessi, az Aggódó Tudósok Szövetségének munkatársa szerint önmagában megrázó az a tény, hogy a 2 Celsius-fokos emelkedés esélye nem nulla. Ezzel a Föld egyre közelebb kerülhet a visszafordíthatatlan éghajlati billenőpontokhoz.
Az El Niño hatásai régiónként és évszakonként jelentősen eltérnek. A jelenség azonban jellemzően aszályt és hőséget okoz Ausztráliában, Dél- és Közép-Afrikában, Indiában, valamint Dél-Amerika egyes részein, beleértve az Amazonas-medencét is.
Ezzel szemben az Egyesült Államok déli sávjában, a Közel-Keleten és Közép-Ázsia déli részén heves csapadék várható. Az El Niño emellett átalakítja a hurrikánaktivitást is: az Atlanti-óceánon mérsékli, a Csendes-óceánon viszont fokozza a trópusi viharok kialakulását. A 2015-ös szuper El Niño például súlyos aszályt hozott Etiópiában és vízellátási válságot Puerto Ricóban. Emellett rekordokat döntő hurrikánszezont eredményezett a Csendes-óceán északi és középső térségében.
A tavaszi előrejelzések még nem képesek maradéktalanul számításba venni a nyáron bekövetkező váratlan változásokat, és egyelőre a modellek sem mutatnak teljesen egyértelmű képet. Tom Di Liberto klímakutató szerint a kockázat azonban elég magas ahhoz, hogy a helyzetet komolyan vegyük. A korai előrejelzések ugyanis kulcsfontosságúak lehetnek abban, hogy a világ társadalmai időben felkészülhessenek az elkövetkező hónapok szélsőséges időjárására.
Egy hatalmas, instabil jégtömb akadályozza a feljutást a Mount Everest alaptáborából az 1-es táborba a tavaszi mászószezon kezdetén.
Letartóztattak és megvádoltak egy amerikai különleges alakulatnál szolgáló katonát: a vád szerint bennfentes információk alapján fogadott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására.
Váratlan fordulat: Donald Trump olyat lépett, amire senki sem számított Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban
Az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a következő G20-csúcstalálkozóra.
Harry herceg az ukrajnai háborúval kapcsolatban szólalt fel a Kijevi Biztonsági Fórumon: szavaira Donald Trump is reagált.
Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: mesterséges intelligencia segítségével kerekednének felül az ukránok
Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep.
Nemcsak Ukrajna kitartását méltatta, hanem arról is beszélt, hogy a Nyugat teljesen új szintre emelné az együttműködést az országgal.
Kiszivárgott egy titkos dokumentum: bosszúra készül Donald Trump a hátat fordító szövetségesek ellen
Az Egyesült Államok megtorló lépéseket fontolgat azokkal a szövetségeseivel szemben, akik nem nyújtottak kellő támogatást az Irán elleni háborúban.
Egyeztetés Washingtonban: Trump bejelentette a döntést, ami hetekre átírja a véres konfliktus menetét
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
Amíg Oroszország Ukrajnában harcol, a NATO elleni hagyományos háború "gyakorlatilag kizárt" - utána viszont bármi megtörténhet.
Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: évekig tarthat a kilábalás, az olcsó energiának búcsút mondhatunk
A közel-keleti konfliktus okozta energiaválság miatt az elmúlt két hónapban mintegy 24 milliárd euró többletköltség hárult Európára.
Vége a hónapokig tartó drámának: a Barátság-vezeték újraindulásával Ukrajna megkaphatja a vétózott kölcsönt
Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken.
Újabb fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán két hajót is lefoglalt, a tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan
Irán két hajót foglalt le a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államok határozatlan időre felfüggesztette a támadásokat.
Tényleg találkozhat Putyin és Zelenszkij? Megszólalt a Kreml – csak ebben az esetben valósulhat meg a várva-várt forgatókönyv
Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Moszkvában bármikor kész fogadni ukrán hivatali partnerét.
Vlagyimir Putyin orosz elnök először 2022 júliusában, a teljes körű invázió kezdete utáni negyedik hónapban jelentette be Luhanszk megye teljes elfoglalását.
Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket
Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket.
Évekig hamis néven élt Mexikóban taxisofőrként, miközben Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként körözték.
António Costa, az Európai Tanács elnöke, nehéz helyzetben van. Jövőre Franciaországban, Spanyolországban és Lengyelországban is sorsdöntő választásokat tartanak.
