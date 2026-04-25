Egy haldokló kukoricaföld a dél-malawi Nsanje körzetben, kék, felhős ég alatt, a 2016-os súlyos szárazság idején, amelyet az El Nino okoz.
Kongatják a vészharangot: jön a "szuper" El Niño, az évszázad legerősebb éghajlati jelensége

2026. április 25. 11:46

A Csendes-óceánon formálódó időjárási folyamatok arra utalnak, hogy 2026-ban rendkívül erős El Niño alakulhat ki. Ez a jelenség az emberi tevékenység okozta globális felmelegedéssel párosulva újabb hőmérsékleti rekordokat dönthet meg, emellett világszerte felerősítheti a szélsőséges időjárási eseményeket - közölte a The Guardian.

A jelenlegi La Niña-fázis lecsengőben van, a klímamodellek pedig gyors átmenetet jeleznek az El Niño irányába. A Columbia Egyetem Nemzetközi Éghajlatkutató Intézetének hétfőn közzétett előrejelzése szerint 70 százalékos eséllyel már júniusra kialakul az El Niño. Annak pedig 94 százalék a valószínűsége, hogy a jelenség az év végéig fenn is marad. Az amerikai Klíma-előrejelző Központ 50 százalékos esélyt lát arra, hogy november és január között erős, vagy akár nagyon erős El Niño alakul ki.

A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office április 15-i közleményében úgy fogalmazott: egyre nagyobb biztonsággal állítható, hogy az idei esemény a történelmi skála felső tartományába eshet. Szakértőik szerint ez lehet az évszázad legerősebb El Niñója.

A "szuper" El Niño kifejezés bár nem hivatalos tudományos kategória, a szaknyelvben a nagyon erős eseményeket jelöli. Ilyenkor a tengervíz felszíni hőmérséklete több mint 2 Celsius-fokkal haladja meg a normál értéket. Hasonló jelenség 1950 óta csupán néhányszor fordult elő.

Egy erős El Niño az emberi tevékenység okozta felmelegedéssel párosulva azt eredményezheti, hogy a globális átlaghőmérséklet ismét átlépi az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5 Celsius-fokos küszöbértéket. Egyes modellek szerint a hőmérsékleti anomália akár a 2 Celsius-fokos határt is meghaladhatja, ami a mérések történetében példátlan lenne. Marc Alessi, az Aggódó Tudósok Szövetségének munkatársa szerint önmagában megrázó az a tény, hogy a 2 Celsius-fokos emelkedés esélye nem nulla. Ezzel a Föld egyre közelebb kerülhet a visszafordíthatatlan éghajlati billenőpontokhoz.

Az El Niño hatásai régiónként és évszakonként jelentősen eltérnek. A jelenség azonban jellemzően aszályt és hőséget okoz Ausztráliában, Dél- és Közép-Afrikában, Indiában, valamint Dél-Amerika egyes részein, beleértve az Amazonas-medencét is.

Ezzel szemben az Egyesült Államok déli sávjában, a Közel-Keleten és Közép-Ázsia déli részén heves csapadék várható. Az El Niño emellett átalakítja a hurrikánaktivitást is: az Atlanti-óceánon mérsékli, a Csendes-óceánon viszont fokozza a trópusi viharok kialakulását. A 2015-ös szuper El Niño például súlyos aszályt hozott Etiópiában és vízellátási válságot Puerto Ricóban. Emellett rekordokat döntő hurrikánszezont eredményezett a Csendes-óceán északi és középső térségében.

A tavaszi előrejelzések még nem képesek maradéktalanul számításba venni a nyáron bekövetkező váratlan változásokat, és egyelőre a modellek sem mutatnak teljesen egyértelmű képet. Tom Di Liberto klímakutató szerint a kockázat azonban elég magas ahhoz, hogy a helyzetet komolyan vegyük. A korai előrejelzések ugyanis kulcsfontosságúak lehetnek abban, hogy a világ társadalmai időben felkészülhessenek az elkövetkező hónapok szélsőséges időjárására.

#időjárás #hőmérséklet #melegrekord #klímaváltozás #világ #csapadék #éghajlat #időjárás előrejelzés #aszály #globális felmelegedés #szélsőséges időjárás

2026. április 25. szombat
