Brutális belháború robban ki a háttérben: fellázadtak a képviselők, napokon belül megbukhat Keir Starmer

Komoly belső hatalmi harc bontakozhat ki a brit Munkáspártban: a BBC értesülései szerint már csütörtökön elindulhat az a vezetőváltási folyamat, amely Keir Starmer miniszterelnök eltávolítását célozza. A kihívó Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet, akit régóta Starmer legesélyesebb belső riválisaként emleget a brit sajtó.

A BBC szerint Streeting szerdán személyesen is találkozott Starmerrel a Downing Streeten, ám a mindössze negyedórás egyeztetés után egyik fél sem nyilatkozott. Streeting környezete hivatalosan nem erősítette meg, hogy valóban elindítaná a vezetőváltási procedúrát, de a találgatások az utóbbi napokban jelentősen felerősödtek.

A Labour szabályai szerint a folyamat elindításához az alsóházi munkáspárti képviselők legalább 20 százalékának, vagyis 81 képviselőnek kell támogatnia egy kihívót. Ha ez összejön, automatikusan verseny indul a pártvezetői posztért, amelyben a hivatalban lévő vezető is indulhat.

A brit közszolgálati média szerint szerdáig már 87 munkáspárti képviselő jelezte nyilvánosan, hogy Starmer távozását szeretné. Ez már meghaladja a szükséges küszöböt. Ugyanakkor 101 képviselő közös nyilatkozatban állt ki a miniszterelnök mellett.

A helyzetet tovább élezte a múlt heti választási vereség. A Munkáspárt komoly kudarcot szenvedett az angliai önkormányzati választásokon, valamint a skóciai és walesi voksolásokon is. A párton belül egyre többen kérdőjelezik meg, hogy Starmer képes-e hosszú távon stabilizálni a támogatottságot.

A vezetőválasztás folyamata akár hetekig is eltarthat. A párt és a hozzá kötődő szakszervezetek regisztrált tagjai postai szavazással döntenének az új vezetőről. Több jelölt esetén preferenciás rendszerben zajlik a voksolás, addig ejtve ki a leggyengébb jelölteket, amíg valaki meg nem szerzi az 50 százalék feletti támogatást.

Keir Starmer egyelőre nem hátrál. A keddi kabinetülésen világossá tette, hogy nem kíván lemondani sem a pártelnöki, sem a miniszterelnöki posztról. Szóvivője azt is hangsúlyozta, hogy a kormányfő továbbra is „maradéktalanul bízik” Wes Streetingben.