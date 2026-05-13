Példátlan pénzszivattyú lehet Trump új csodafegyvere: Oroszország ellen is kudarcot vallhat, a hadiipar mégis degeszre keresi magát
A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) becslése szerint Donald Trump "Arany Kupola" rakétavédelmi rendszere húsz év alatt mintegy 1200 milliárd dolláros költséggel járna. Ez jelentősen meghaladja a korábban tervezett 175 milliárd dolláros keretet. A pártfüggetlen költségvetési elemzőintézet ráadásul arra is figyelmeztetett, hogy a rendszer egy esetleges orosz vagy kínai támadás ellen nem feltétlenül nyújtana megfelelő védelmet - írta meg a BBC.
A CBO jelentése szerint már a beszerzési költségek önmagukban meghaladnák az ezermilliárd dollárt. Ebbe beletartozik a többrétegű rakétaelfogó hálózat, valamint egy űrbázisú rakétaindítás-jelző és -követő rendszer kialakítása is. Trump még tavaly azt közölte, hogy a program 25 milliárd dolláros kezdeti befektetést igényelne. Az összköltség szerinte idővel 175 milliárd dollárra rúgna, ami csupán a töredéke a CBO becslésének.
A jelentést Jeff Merkley demokrata szenátor kérte. A politikus kedden úgy fogalmazott: az úgynevezett Arany Kupola "nem más, mint a hadiipari vállalatoknak juttatott hatalmas ajándék, amelyet teljes egészében a dolgozó amerikaiak fizetnek meg".
Az elnök még második hivatali idejének legelején utasította a védelmi minisztériumot. Arra kérte a tárcát, hogy dolgozzon ki terveket egy olyan rendszerre, amely képes elrettenteni az ellenséget, és megvédi az országot a légicsapásoktól és rakétatámadásoktól. Trump szerint a rendszer "következő generációs" technológiákra épülne szárazföldön, tengeren és az űrben egyaránt. A fejlesztés révén akár a világ túlsó feléről vagy az űrből indított rakéták elfogása is lehetségessé válna.
A CBO figyelmeztetése szerint azonban a tervezett költségek ellenére "a rendszert túlterhelheti egy egyenrangú vagy közel egyenrangú katonai hatalom által indított teljes körű támadás". Szakértők korábban is kétségbe vonták, hogy az Egyesült Államok hatalmas területére kiterjedő, átfogó védelmi rendszer egyáltalán megvalósítható-e. Különösen azért tartják ezt aggályosnak, mert a meglévő rendszerek nem tartottak lépést a potenciális ellenfelek egyre kifinomultabb fegyvereivel.
A program konkrét lépéseként a SpaceX és a Lockheed Martin a múlt hónapban összesen 3,2 milliárd dollár értékű szerződést kapott űrbázisú rakétaelfogó prototípusok fejlesztésére.
Címlapkép: A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok
