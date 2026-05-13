2026. május 13. szerda Szervác, Imola
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Donald J. Trump elnök sajtótájékoztatón mond beszédet 2026. március 9-én. (A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok)
Világ

Példátlan pénzszivattyú lehet Trump új csodafegyvere: Oroszország ellen is kudarcot vallhat, a hadiipar mégis degeszre keresi magát

Pénzcentrum
2026. május 13. 12:12

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) becslése szerint Donald Trump "Arany Kupola" rakétavédelmi rendszere húsz év alatt mintegy 1200 milliárd dolláros költséggel járna. Ez jelentősen meghaladja a korábban tervezett 175 milliárd dolláros keretet. A pártfüggetlen költségvetési elemzőintézet ráadásul arra is figyelmeztetett, hogy a rendszer egy esetleges orosz vagy kínai támadás ellen nem feltétlenül nyújtana megfelelő védelmet - írta meg a BBC.

A CBO jelentése szerint már a beszerzési költségek önmagukban meghaladnák az ezermilliárd dollárt. Ebbe beletartozik a többrétegű rakétaelfogó hálózat, valamint egy űrbázisú rakétaindítás-jelző és -követő rendszer kialakítása is. Trump még tavaly azt közölte, hogy a program 25 milliárd dolláros kezdeti befektetést igényelne. Az összköltség szerinte idővel 175 milliárd dollárra rúgna, ami csupán a töredéke a CBO becslésének.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelentést Jeff Merkley demokrata szenátor kérte. A politikus kedden úgy fogalmazott: az úgynevezett Arany Kupola "nem más, mint a hadiipari vállalatoknak juttatott hatalmas ajándék, amelyet teljes egészében a dolgozó amerikaiak fizetnek meg".

Kapcsolódó cikkeink:

Az elnök még második hivatali idejének legelején utasította a védelmi minisztériumot. Arra kérte a tárcát, hogy dolgozzon ki terveket egy olyan rendszerre, amely képes elrettenteni az ellenséget, és megvédi az országot a légicsapásoktól és rakétatámadásoktól. Trump szerint a rendszer "következő generációs" technológiákra épülne szárazföldön, tengeren és az űrben egyaránt. A fejlesztés révén akár a világ túlsó feléről vagy az űrből indított rakéták elfogása is lehetségessé válna.

A CBO figyelmeztetése szerint azonban a tervezett költségek ellenére "a rendszert túlterhelheti egy egyenrangú vagy közel egyenrangú katonai hatalom által indított teljes körű támadás". Szakértők korábban is kétségbe vonták, hogy az Egyesült Államok hatalmas területére kiterjedő, átfogó védelmi rendszer egyáltalán megvalósítható-e. Különösen azért tartják ezt aggályosnak, mert a meglévő rendszerek nem tartottak lépést a potenciális ellenfelek egyre kifinomultabb fegyvereivel.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A program konkrét lépéseként a SpaceX és a Lockheed Martin a múlt hónapban összesen 3,2 milliárd dollár értékű szerződést kapott űrbázisú rakétaelfogó prototípusok fejlesztésére.

Címlapkép: A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok
#fegyver #világ #usa #donald trump #rakéta #fegyverkezés #spacex #védelmi kiadások #fehér ház

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:11
13:04
12:42
12:32
12:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
2 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
3
3 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
2 hete
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
5
2 hete
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 11:31
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 10:31
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Agrárszektor  |  2026. május 13. 12:28
Szóhoz jutnak a fiatal gazdák? Sokat vár a szakma az új minisztertől
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm