Elképesztő, milyen alacsony a Duna vízszintje: nagyon kellene a csapadék, megint látszik az Ínség-szikla

2026. április 28. 12:15

A tartósan aszályos időjárás miatt a Duna vízállása Budapestnél 90 centiméter alá süllyedt. Ennek következtében a Gellért-hegy lábánál ismét felszínre került a ritkán látható Ínség-szikla - vette észre a Sokszínű Vidék.

Az Ínség-szikla – vagy más néven Ínség-kő, illetve Ínség-zátony – a Gellért-hegy lábánál fekvő, általában vízzel borított sziklaszirt. A népnyelv tréfásan Magyarország legalacsonyabb hegycsúcsának is nevezi, tengerszint feletti magassága ugyanis 95,76 méter.

Különleges nevét onnan kapta, hogy kizárólag rendkívül alacsony, 95 centiméter alatti vízállásnál válik láthatóvá. Ez történelmileg is csak a súlyosan száraz, "ínséges" időszakokra volt jellemző. A budapesti vízmérce adatai szerint a folyó vízszintje drasztikusan lecsökkent, és egészen 89 centiméterig apadt.

A szárazság azonban nemcsak a fővárost érinti, hiszen a Dunán több szakaszon is negatív értékeket regisztráltak. Ercsinél és Dunaújvárosnál mínusz 18, míg Dunaföldvárnál mínusz 132 centimétert mutattak a műszerek.

A szirt egyre gyakoribb felbukkanása komoly intő jel. A Fővárosi Vízművek már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a szikla egyre gyakoribb megjelenése aggodalomra ad okot. Mindez ugyanis kézzelfoghatóan mutatja a globális felmelegedés környezetünkre gyakorolt, egyre súlyosabb hatásait.
