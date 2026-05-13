Baba Yaga nevű éjszakai drónbombázó
Világ

Fényes nappal csapott le egy orosz drón Kárpátalján: hatalmas robbanás rázta meg a várost

Pénzcentrum
2026. május 13. 15:11

Orosz drón robbant fel szerdán Kárpátalján, a Munkácshoz közeli Szolyva térségében. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a robbanás utáni felvételek, amelyeken sűrű füstfelhő látható. A jelentések szerint az incidens során az energetikai infrastruktúra sérült, számolt be a karpatalja.ma.

Szerdán napközben robbant fel egy Shahed típusú orosz drón Kárpátalján, a Munkácstól kevesebb mint harminc kilométerre fekvő Szolyván. A hírek szerint egy másik pilóta nélküli szerkezet Ökörmező felett is áthaladt, amely Huszttól mintegy egyórás autóútra található.

Az esetről több felvétel is megjelent a közösségi médiában és különböző Telegram-csatornákon. A videókon a robbanást követő állapotok és a környéket beborító sűrű füstfelhő is látható.

A karpatalja.ma információi szerint a hatóságok jelenleg is vizsgálják az incidens részleteit és annak következményeit.

Az eddigi információk alapján Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #robbanás #ukrajna #oroszország #világ #drón #támadás #energetika #háború #orosz-ukrán háború #energiaellátás

Felix DeSouza
49 perce
Orbán likes this.
