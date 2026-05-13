Palesztina és Izrael konfliktusa. Fegyvert tartó kéz a szögesdrót felett. Terrorista szervezetek, a Hezbollah és a Hamasz.
Világ

Már nem bíznak az Egyesült Államok védelmében: titkos és kőkemény bosszút állt a katonai nagyhatalom

2026. május 13. 15:46

Szaúd-Arábia titkos légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen a 2026-os közel-keleti háború során, válaszul az iráni támadásokra, írta meg a Reuters nyugati és iráni tisztviselőkre hivatkozva. A hírügynökség szerint ez az első ismert alkalom, hogy Rijád közvetlen katonai akciót indított iráni területen.

A Reuters információi szerint a szaúdi légierő március végén több, korábban nyilvánosságra nem hozott csapást hajtott végre Iránban. A források szerint ezek megtorló akciók voltak azután, hogy Irán rakéta- és dróntámadásokat indított szaúdi területek, olajlétesítmények és civil infrastruktúra ellen.

A konfliktus azután szélesedett ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított Irán ellen. Azóta a Perzsa-öböl valamennyi államát érte valamilyen iráni támadás, beleértve katonai bázisokat, repülőtereket és energetikai létesítményeket is.

A Reuters arról is beszámolt, hogy a szaúdi vezetés a katonai válasz mellett diplomáciai csatornákat is nyitva tartott Teheránnal. A lap szerint Rijád figyelmeztette Iránt további megtorló lépések lehetőségére, ugyanakkor intenzív tárgyalások is zajlottak a feszültség csökkentése érdekében. A háttéralkuk után április elején jelentősen csökkent az Iránból érkező támadások száma.

A háború egyik legfontosabb következménye, hogy a Perzsa-öböl államai egyre kevésbé bíznak kizárólag az amerikai katonai védelemben. A szaúdi vezetés ezért a korábbinál agresszívebb biztonságpolitikai fellépést választott.

A konfliktus gazdasági következményei is súlyosak. A Hormuzi-szoros forgalma jelentősen visszaesett, az olajárak pedig újra meredeken emelkedtek. A Reuters keddi tudósítása szerint a Brent olaj ára ismét 107 dollár fölé emelkedett a háborús kockázatok miatt.
 
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #olaj #drón #olajár #háború #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #szaúd-arábia

