A beszámolók szerint az energetikai infrastruktúrát találta el a felrobbant drón Szolyván.
Már nem bíznak az Egyesült Államok védelmében: titkos és kőkemény bosszút állt a katonai nagyhatalom
Szaúd-Arábia titkos légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen a 2026-os közel-keleti háború során, válaszul az iráni támadásokra, írta meg a Reuters nyugati és iráni tisztviselőkre hivatkozva. A hírügynökség szerint ez az első ismert alkalom, hogy Rijád közvetlen katonai akciót indított iráni területen.
A Reuters információi szerint a szaúdi légierő március végén több, korábban nyilvánosságra nem hozott csapást hajtott végre Iránban. A források szerint ezek megtorló akciók voltak azután, hogy Irán rakéta- és dróntámadásokat indított szaúdi területek, olajlétesítmények és civil infrastruktúra ellen.
A konfliktus azután szélesedett ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított Irán ellen. Azóta a Perzsa-öböl valamennyi államát érte valamilyen iráni támadás, beleértve katonai bázisokat, repülőtereket és energetikai létesítményeket is.
A Reuters arról is beszámolt, hogy a szaúdi vezetés a katonai válasz mellett diplomáciai csatornákat is nyitva tartott Teheránnal. A lap szerint Rijád figyelmeztette Iránt további megtorló lépések lehetőségére, ugyanakkor intenzív tárgyalások is zajlottak a feszültség csökkentése érdekében. A háttéralkuk után április elején jelentősen csökkent az Iránból érkező támadások száma.
A háború egyik legfontosabb következménye, hogy a Perzsa-öböl államai egyre kevésbé bíznak kizárólag az amerikai katonai védelemben. A szaúdi vezetés ezért a korábbinál agresszívebb biztonságpolitikai fellépést választott.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A konfliktus gazdasági következményei is súlyosak. A Hormuzi-szoros forgalma jelentősen visszaesett, az olajárak pedig újra meredeken emelkedtek. A Reuters keddi tudósítása szerint a Brent olaj ára ismét 107 dollár fölé emelkedett a háborús kockázatok miatt.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
Az energiahordozók mentén kialakult geopolitikai sakkjátszmában az Egyesült Államok jelenlegi szerepe különösen beszédes.
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
Keir Starmer brit miniszterelnök pozíciója megrendült. Már négy kormánytag is benyújtotta lemondását.
Óriási bejelentés! Már úton van Ukrajnába a 90 milliárdos hitel: ekkor érkezik meg, erre fogják költeni Zelenszkijék a pénzt
A hivatalba lépő Tisza-kormány az eddigi nyilatkozatok alapján szakít az uniós intézményekben korábban képviselt, orosz érdekeknek is kedvező politikával.
Donald Trump kíméletlenül őszinte volt: egyáltalán nem érdekli a választók pénztárcája, csak egyetlen cél lebeg a szeme előtt
Trump szerint egyetlen dolog számít: Irán ne juthasson atomfegyverhez – bármi áron.
"A dekrétumokkal "kapcsolatban az a véleményem, amelyet Václav Havel is képviselt, aki bírálta a dekrétumokat" - mondta a politikus.
Rendkívüli lépést sürget a volt NATO-főtitkár: új szövetséget kell létrehozni, az USA is potenciális ellenség
A NATO kölcsönös védelmi záradékát mintául véve egy "gazdasági 5. cikkely" megteremtését javasolta.
Az elnök éves egészségügyi felmérése két hét múlva lesz, az amerikai társadalomban egyre hangosabb beszédtéma Trump egészségi állapota.
Donald Trump és Netanjahu kimondta a végszót: kőkemény beavatkozás jöhet, ha a rettegett ellenség nem adja fel a tervét
Izrael légvédelmi ütegeket és a kezelésükhöz szükséges személyzetet küldött az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy megvédje az országot az Iránnal vívott háború idején.
Ki követheti Donald Trumpot az elnöki székben? Maga Trump válaszolta meg a kérdést - nem biztos, hogy Vance a befutó
A két lehetséges jelölt politikai pályafutása jelentősen eltér egymástól.
Újabb ország elégelheti meg a különutasságot: a világ egyik leggazdagabb állama csatlakozhat hamarosan az EU-hoz
Ha az izlandi szavazók a közeledés mellett döntenek, Norvégia Liechtensteinnel együtt gyakorlatilag egyedül maradna az Európai Gazdasági Térség (EGT) EU-n kívüli tagjaként.
Donald Trump amerikai elnök meggyengült tárgyalási pozícióból érkezik Pekingbe a kínai–amerikai csúcstalálkozóra.
Donald Trump rendkívüli döntése: brutális mennyiségű olajat szabadít fel az USA a stratégiai tartalékból
Az energiaügyi minisztérium szerint az amerikai kormányzati tartalékokból már körülbelül 35 millió hordó olajat szabadítottak föl eddig.
Lemondott a brit kormány egyik minisztere, búcsúlevelében pedig nyíltan felszólította a miniszterelnököt, hogy készítse elő a saját távozását.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Véget érhet a háború 2026-ban, vagy csak a kifáradás jeleit látjuk?
Ma 16 órakor lejár a határidő: a pártoknak és a jelölteknek eddig kell eltávolítaniuk az országgyűlési választás kampánya során kihelyezett közterületi plakátokat.
Trump szerint Venezuela lehetne az USA 51. állama, az ország vezetése azonban azonnal visszavágott.
Az egyik helyszínen a rendőrökre is rátámadt egy medve, miközben a halálesetet vizsgálták.
Tűzvész a történelmi ukrajnai atomkatasztrófa helyszínén: a legrosszabbtól tartottak, most kiderült a teljes igazság
Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben, Ukrajnában - közölte hétfőn a kijevi energiaügyi minisztérium.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n