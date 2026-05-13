Most érkezett: rendkívüli bejelentést tett a magyar külügyminiszter a kárpátaljai támadásról

Orosz dróntámadás érte szerdán Kárpátalját, a magyar kormány pedig rendkívüli figyelemmel követi az eseményeket. Orbán Anita külügyminiszter videóüzenetben közölte, hogy az új kabinet első kormányülésén napirendre veszik a támadást.

A külügyminiszter szerint a videó rögzítésekor már öt drón becsapódásáról tudtak. Kettő Szolyva mellett csapódott be, egy Ungváron, további kettő pedig más kárpátaljai települések közelében. A szolyvai támadás egy vasútállomás transzformátorállomását érte, míg Ungváron egy ipari létesítmény sérült meg.

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a magyar kormány folyamatos kapcsolatban áll az ungvári főkonzullal, akitől rendszeresen kérnek tájékoztatást a helyzetről. A tárcavezető azt is kijelentette, hogy Magyarország „mélységesen elítéli” a támadást, és remélik, hogy nem történt személyi sérülés.

A beszámolók szerint a támadás a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb légicsapás volt Kárpátalja ellen. A régióban légiriadót rendeltek el, több településen robbanásokat hallottak, a közösségi médiában pedig számos felvétel jelent meg a becsapódásokról és a keletkezett károkról.

