Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.
Kiszivárgott a legújabb amerikai haditerv: sokezer fegyverest vezényelnek át, elszabadulhat a pokol
Az Egyesült Államok több ezer katonát készül a Közel-Keletre vezényelni a konfliktus eszkalációja közepette, írta a Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva.
A tervek szerint 3–4 ezer katona érkezhet az elit 82. légiszállítású hadosztályból, amely gyors reagálású egységként ismert. A katonák a térségben már jelen lévő mintegy 50 ezer amerikai katona mellé érkeznének.
A csapatok telepítése egy szélesebb katonai erősítés része. Az Egyesült Államok már korábban is hadihajókat, tengerészgyalogosokat és más egységeket vezényelt a térségbe.
A cél többféle lehet:
- amerikai bázisok és személyzet védelme
- elrettentés Iránnal szemben
- gyors reagálás lehetősége egy esetleges további eszkaláció esetén
A Reuters szerint az amerikai vezetés olyan opciókat is vizsgál, mint a Hormuzi-szoros biztosítása vagy stratégiai iráni létesítmények körüli műveletek támogatása.
Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy tárgyalások zajlanak Iránnal a háború lezárásáról, ugyanakkor a katonai előkészületek nem álltak le. Teherán viszont tagadja, hogy valódi egyeztetések lennének, és propagandának minősíti az amerikai nyilatkozatokat.
Nő a kockázat
A konfliktus február vége óta tart, és már több ezer célpontot értek amerikai csapások Irán területén. A harcokban amerikai veszteségek is voltak. Egy Reuters-Ipsos felmérés szerint az amerikai közvélemény mindössze 35 százaléka támogatja a katonai műveleteket, ami politikai kockázatot jelent az amerikai vezetés számára.
A csapatok esetleges bevetése tovább növelheti a konfliktus eszkalációjának esélyét, különösen, ha a szárazföldi műveletek lehetősége is napirendre kerül.
Az iráni vezetés közölte, hogy továbbra is engedélyezi a nem ellenséges hajók áthaladását a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson.
Az amerikai elnök szerint Irán tárgyalni akar, miközben a katonai csapások után súlyos veszteségeket szenvedett.
A SAVE program megszűnése után az adósok tartozása újra kamatozik, miközben sokan még mindig a rendszerben ragadtak.
Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik
Kína nagyszabású tengerfenék-feltérképezési és megfigyelési műveleteket folytat a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Jeges-tengeren.
Olyan helyen kezdődtek ma választások Európában, ami Donald Trumpnak is életbevágó: egy nem várt eredmény mindent boríthat
A kormányfő ezzel arra a geopolitikai nyomásra utalt, amelyet Washington gyakorol a sarkvidéki szigetre.
Vészhelyzet Európa legnagyobb atomerőművében: elvesztette a fő áramellátását, egyetlen vezetéken lóg a biztonság
Elvesztette elsődleges külső áramellátását a zaporizzsjai atomerőmű. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye így jelenleg egyetlen tartalékvezetékre utalva működik.
Komoly figyelmeztetést küldött az európai jegybank: rejtett csapda fenyegetheti a teljes pénzügyi rendszert
Az Európai Központi Bank (EKB) kettős vizsgálatot indított a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása érdekében.
Egyre merészebb az orosz hadsereg: fényes nappal támadtak az ukrán nagyvárosra - ez már a lengyel határhoz is irtó közel van
A több mint 700 ezer lakosú Lviv Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa.
Oroszország nagyszabású rakéta- és dróncsapást mért Ukrajnára, erre válaszul Lengyelországban és Romániában is riasztották a NATO vadászgépeit.
A Citadel Securities szerint a befektetők veszélyesen alábecsülik az iráni háború gazdasági következményeit.
Átfogó kereskedelmi megállapodást kötött Ausztrália és az Európai Unió Canberrában. A felek a védelmi együttműködés erősítéséről is döntöttek.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026-ban több mint 40 országban tartanak választásokat, de a nemzetközi figyelem három országra összpontosul
Megszólalt az Európai Központi Bank vezetője a Magyarországon lefoglalt ukrán pénzekről: nem kertelt, a következmények súlyosak
Bár az Európai Bizottság már megkapta az ukrán jegybank levelét, a testület egyelőre nem reagált nyilvánosan a magyar hatóságok fellépésére.
Nagyon komoly fordulat a háborúban: kész a mesterterv, ettől az országtól területeket csatolhatnak el
Becalél Szmotrics izraeli pénzügyminiszter nyílt területi követeléssel állt elő. Kijelentette, hogy Izraelnek a libanoni Litáni folyóig kellene kitolnia az északi határát.
Bebizonyosodott, hogy Teherán az eddig vélt kétezer kilométernél jóval nagyobb hatótávolságú, akár Európát is elérő rakétákkal rendelkezik.
Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le.
Irán megerősítette továbbá, hogy álláspontjuk továbbra is teljesen változatlan maradt.
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
A hat hónapra szóló válsághelyzet idején maximalizálják a haszonkulcsot a benzin, a gázolaj és az előállításukhoz szükséges alapanyagok teljes kereskedelmi láncában.
