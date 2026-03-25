Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Világ

Kiszivárgott a legújabb amerikai haditerv: sokezer fegyverest vezényelnek át, elszabadulhat a pokol

2026. március 25. 16:46

Az Egyesült Államok több ezer katonát készül a Közel-Keletre vezényelni a konfliktus eszkalációja közepette, írta a Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

A tervek szerint 3–4 ezer katona érkezhet az elit 82. légiszállítású hadosztályból, amely gyors reagálású egységként ismert. A katonák a térségben már jelen lévő mintegy 50 ezer amerikai katona mellé érkeznének.

A csapatok telepítése egy szélesebb katonai erősítés része. Az Egyesült Államok már korábban is hadihajókat, tengerészgyalogosokat és más egységeket vezényelt a térségbe.

A cél többféle lehet:

  • amerikai bázisok és személyzet védelme
  • elrettentés Iránnal szemben
  • gyors reagálás lehetősége egy esetleges további eszkaláció esetén

A Reuters szerint az amerikai vezetés olyan opciókat is vizsgál, mint a Hormuzi-szoros biztosítása vagy stratégiai iráni létesítmények körüli műveletek támogatása.

Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy tárgyalások zajlanak Iránnal a háború lezárásáról, ugyanakkor a katonai előkészületek nem álltak le. Teherán viszont tagadja, hogy valódi egyeztetések lennének, és propagandának minősíti az amerikai nyilatkozatokat.

Nő a kockázat

A konfliktus február vége óta tart, és már több ezer célpontot értek amerikai csapások Irán területén. A harcokban amerikai veszteségek is voltak. Egy Reuters-Ipsos felmérés szerint az amerikai közvélemény mindössze 35 százaléka támogatja a katonai műveleteket, ami politikai kockázatot jelent az amerikai vezetés számára.

A csapatok esetleges bevetése tovább növelheti a konfliktus eszkalációjának esélyét, különösen, ha a szárazföldi műveletek lehetősége is napirendre kerül.
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
2026. március 25.
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
2026. március 25.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
1
5 napja
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
2 hete
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
3
1 hete
Elszakadt a cérna Donald Trump-nál: kimondta, amitől sokan féltek - kiléphet az USA a NATO-ból?
4
4 napja
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
5
6 napja
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 16:02
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 15:14
Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet
Agrárszektor  |  2026. március 25. 16:28
Meglepő dolog derült ki a jövő élelmiszereiről: tényleg ezt fogjuk enni?