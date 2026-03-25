Kiszivárgott a legújabb amerikai haditerv: sokezer fegyverest vezényelnek át, elszabadulhat a pokol

Az Egyesült Államok több ezer katonát készül a Közel-Keletre vezényelni a konfliktus eszkalációja közepette, írta a Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

A tervek szerint 3–4 ezer katona érkezhet az elit 82. légiszállítású hadosztályból, amely gyors reagálású egységként ismert. A katonák a térségben már jelen lévő mintegy 50 ezer amerikai katona mellé érkeznének.

A csapatok telepítése egy szélesebb katonai erősítés része. Az Egyesült Államok már korábban is hadihajókat, tengerészgyalogosokat és más egységeket vezényelt a térségbe.

A cél többféle lehet:

amerikai bázisok és személyzet védelme

elrettentés Iránnal szemben

gyors reagálás lehetősége egy esetleges további eszkaláció esetén

A Reuters szerint az amerikai vezetés olyan opciókat is vizsgál, mint a Hormuzi-szoros biztosítása vagy stratégiai iráni létesítmények körüli műveletek támogatása.

Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy tárgyalások zajlanak Iránnal a háború lezárásáról, ugyanakkor a katonai előkészületek nem álltak le. Teherán viszont tagadja, hogy valódi egyeztetések lennének, és propagandának minősíti az amerikai nyilatkozatokat.

Nő a kockázat

A konfliktus február vége óta tart, és már több ezer célpontot értek amerikai csapások Irán területén. A harcokban amerikai veszteségek is voltak. Egy Reuters-Ipsos felmérés szerint az amerikai közvélemény mindössze 35 százaléka támogatja a katonai műveleteket, ami politikai kockázatot jelent az amerikai vezetés számára.

A csapatok esetleges bevetése tovább növelheti a konfliktus eszkalációjának esélyét, különösen, ha a szárazföldi műveletek lehetősége is napirendre kerül.