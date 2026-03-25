Hatalmas bejelentés érkezett: Trump szerint változhat Irán álláspontja az atomfegyverekről

Donald Trump szerint Irán beleegyezett abba, hogy nem törekszik atomfegyver megszerzésére. Az amerikai elnök közben arról is beszélt, hogy Teherán jelentős katonai veszteségeket szenvedett, és ezért hajlik a megállapodásra, írja a Sky News.

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján azt állította, hogy Irán beleegyezett: nem kíván atomfegyvert fejleszteni. Az amerikai elnök szerint a felek folyamatos tárgyalásban állnak egymással, és a megbeszélések „értelmesen” zajlanak.

Irán ugyanakkor korábban is azt hangsúlyozta, hogy nem törekszik atomfegyver előállítására, miközben fenntartja a jogát a békés célú urándúsításra.

Trump elmondása szerint a tárgyalásokban több magas rangú amerikai politikus is részt vesz, köztük Steve Witkoff különmegbízott, Jared Kushner, Marco Rubio külügyminiszter és J. D. Vance alelnök. Az elnök úgy látja, hogy az iráni fél megállapodásra törekszik, ugyanakkor még nem egyértelmű, mennyire elkötelezettek az alku mellett.

Az amerikai elnök az Irán elleni hadműveleteket „hatalmas sikernek” nevezte, és azt állította, hogy az iráni katonai képességek jelentős része megsemmisült. Felsorolása szerint a haditengerészet, a légierő, a légvédelem, a kommunikációs rendszerek és a rakétaarzenál is súlyos csapásokat szenvedett el.

Trump azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok légi fölényben van, és szabadon képes műveleteket végrehajtani Teherán felett. Emellett arról is beszélt, hogy az iráni vezetés jelentős része eltűnt, ami megnehezíti, hogy kivel lehetne hivatalosan tárgyalni.

Ennek ellenére hangsúlyozta: Washington jelenleg olyan szereplőkkel áll kapcsolatban, akik mindenáron megállapodást szeretnének kötni.

