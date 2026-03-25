Hatalmas fordulat a piacon: zuhanni kezdett az olaj ára - mi történik itt?

Hirtelen eséssel reagált az olajpiac: a Brent hordónkénti ára 100 dollár alá süllyedt, miután az Egyesült Államok jelezte, diplomáciai úton próbálja rendezni az Iránnal zajló konfliktust, írja a Portfolio.

A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzései a reggeli órákban mintegy 5%-kal csökkentek, ezzel 100 dollár alá süllyedtek hordónként, ledolgozva az előző kereskedési nap emelkedését. A piac fordulatát az váltotta ki, hogy a befektetők szerint Washington diplomáciai úton próbálja előmozdítani az Irán elleni konfliktus rendezését.

Izraeli sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok egy egyhónapos tűzszünetet szorgalmazna, míg a New York Times arról számolt be, hogy Washington egy 15 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el Iránnak a tárgyalások elősegítése érdekében.

E fejlemények háttérbe szorították a közel-keleti feszültség további erősödésével kapcsolatos aggodalmakat, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök hozzávetőleg 2 000 katonát vezényelt a térségbe, és a kormányzat mérlegeli az Irán feletti ellenőrzést a Hormuzi-szorosban.

Egy nappal korábban ugyanakkor az olajárak még körülbelül 5%-kal emelkedtek, miután Teherán tagadta, hogy tárgyalna az Egyesült Államokkal, és nem vállalta a Hormuzi-szoros zavartalan hajózásának helyreállítását. Közben az USA szövetségesei, köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek, jelezték, hogy készek csatlakozni az Irán elleni esetleges műveletekhez.