olaj hordó olajoshordó
Gazdaság

Hatalmas fordulat a piacon: zuhanni kezdett az olaj ára - mi történik itt?

2026. március 25. 10:29

Hirtelen eséssel reagált az olajpiac: a Brent hordónkénti ára 100 dollár alá süllyedt, miután az Egyesült Államok jelezte, diplomáciai úton próbálja rendezni az Iránnal zajló konfliktust, írja a Portfolio.

A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzései a reggeli órákban mintegy 5%-kal csökkentek, ezzel 100 dollár alá süllyedtek hordónként, ledolgozva az előző kereskedési nap emelkedését. A piac fordulatát az váltotta ki, hogy a befektetők szerint Washington diplomáciai úton próbálja előmozdítani az Irán elleni konfliktus rendezését.

Izraeli sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok egy egyhónapos tűzszünetet szorgalmazna, míg a New York Times arról számolt be, hogy Washington egy 15 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el Iránnak a tárgyalások elősegítése érdekében.

E fejlemények háttérbe szorították a közel-keleti feszültség további erősödésével kapcsolatos aggodalmakat, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök hozzávetőleg 2 000 katonát vezényelt a térségbe, és a kormányzat mérlegeli az Irán feletti ellenőrzést a Hormuzi-szorosban.

Egy nappal korábban ugyanakkor az olajárak még körülbelül 5%-kal emelkedtek, miután Teherán tagadta, hogy tárgyalna az Egyesült Államokkal, és nem vállalta a Hormuzi-szoros zavartalan hajózásának helyreállítását. Közben az USA szövetségesei, köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek, jelezték, hogy készek csatlakozni az Irán elleni esetleges műveletekhez.
#gazdaság #usa #olaj #donald trump #irán #olajár #befektetők #piacok #kőolaj #Közel-Kelet #tűzszünet

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 24. 16:57
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 25. 08:58
A TV2 elárulta, mennyit kapott a 7,7 milliárdos állami tévés reklámpiacból - az RTL nem reagált
A TV2 Csoport tájékoztatása szerint 2025-ben a teljes, 7,7 milliárd forint állami tévés reklámköltés...
KonyhaKontrolling  |  2026. március 25. 07:45
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fid...
Bankmonitor  |  2026. március 24. 18:00
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor...
Holdblog  |  2026. március 24. 08:58
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
2026. március 25.
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. március 24.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
1
2 hete
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
2
1 hete
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
3
6 napja
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
4
3 napja
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
5
2 hete
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 10:45
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 10:01
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
Agrárszektor  |  2026. március 25. 10:31
Váratlan bejelentést tett Orbán Viktor: kemény döntés született itthon