Újabb fordulat? Trump hatalmas bejelentést tett, Irán viszont mindent tagad
Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Teheránban, miközben az iráni vezetés határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök állítását arról, hogy Washington tárgyalásokat folytat a háború lezárásáról – írta a Reuters.
A jelentések szerint az izraeli hadsereg katonai célpontokat támadott az iráni fővárosban, köztük rakétarendszerekkel kapcsolatos létesítményeket. Ezzel párhuzamosan Irán rakéta- és dróntámadásokat indított izraeli városok, valamint amerikai támaszpontok ellen a térségben.
Az iráni hadsereg vezetése szerint az Egyesült Államok „saját magával tárgyal”, és nem zajlanak valódi egyeztetések. A teheráni álláspont szerint a korábbi tapasztalatok miatt nincs bizalom Washington felé. Trump ezzel szemben arról beszélt, hogy előrelépés történt, és az Egyesült Államok a „megfelelő emberekkel” egyeztet Iránban a konfliktus lezárásáról.
A Reuters információi szerint Washington egy 15 pontos javaslatot juttatott el Teheránhoz. Ez egy egyhónapos tűzszünetet, az iráni nukleáris program felszámolását és a regionális fegyveres csoportok támogatásának leállítását is tartalmazná. Irán ezt egyelőre nem fogadta el, és továbbra is tagadja, hogy hivatalos tárgyalások zajlanának.
A harcok már több országot is érintenek. Kuvait és Szaúd-Arábia dróntámadásokat hárított el, miközben az Egyesült Államok további katonai erők térségbe küldését tervezi.
A konfliktus gazdasági hatása is jelentős. Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ami az egyik legfontosabb globális olajszállítási útvonal. Ez ellátási sokkot és inflációs kockázatokat okoz világszerte. A piaci reakciók vegyesek. Az olaj ára Trump nyilatkozatai után csökkent, de a befektetők továbbra is bizonytalanok a háború kimenetelét illetően.
Diplomáciai próbálkozások
Pakisztán felajánlotta, hogy helyszínt biztosít az esetleges amerikai–iráni tárgyalásokhoz. Több ország is közvetítő szerepet vállalna, de a felek álláspontja egyelőre távol áll egymástól.
A helyzet továbbra is feszült, a katonai műveletek és a diplomáciai nyilatkozatok egyszerre határozzák meg a konfliktus alakulását.
