Teherán égboltja a kiemelkedő Milad-toronnyal és az Alborz hegyvonulatot (Tochal-hegy) elrejtő légszennyezéssel Teheránban, Iránban.
Világ

Újabb fordulat? Trump hatalmas bejelentést tett, Irán viszont mindent tagad

Pénzcentrum
2026. március 25. 12:46

Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Teheránban, miközben az iráni vezetés határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök állítását arról, hogy Washington tárgyalásokat folytat a háború lezárásáról – írta a Reuters.

A jelentések szerint az izraeli hadsereg katonai célpontokat támadott az iráni fővárosban, köztük rakétarendszerekkel kapcsolatos létesítményeket. Ezzel párhuzamosan Irán rakéta- és dróntámadásokat indított izraeli városok, valamint amerikai támaszpontok ellen a térségben.

Az iráni hadsereg vezetése szerint az Egyesült Államok „saját magával tárgyal”, és nem zajlanak valódi egyeztetések. A teheráni álláspont szerint a korábbi tapasztalatok miatt nincs bizalom Washington felé. Trump ezzel szemben arról beszélt, hogy előrelépés történt, és az Egyesült Államok a „megfelelő emberekkel” egyeztet Iránban a konfliktus lezárásáról.

A Reuters információi szerint Washington egy 15 pontos javaslatot juttatott el Teheránhoz. Ez egy egyhónapos tűzszünetet, az iráni nukleáris program felszámolását és a regionális fegyveres csoportok támogatásának leállítását is tartalmazná. Irán ezt egyelőre nem fogadta el, és továbbra is tagadja, hogy hivatalos tárgyalások zajlanának.

A harcok már több országot is érintenek. Kuvait és Szaúd-Arábia dróntámadásokat hárított el, miközben az Egyesült Államok további katonai erők térségbe küldését tervezi.

A konfliktus gazdasági hatása is jelentős. Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ami az egyik legfontosabb globális olajszállítási útvonal. Ez ellátási sokkot és inflációs kockázatokat okoz világszerte. A piaci reakciók vegyesek. Az olaj ára Trump nyilatkozatai után csökkent, de a befektetők továbbra is bizonytalanok a háború kimenetelét illetően.

Diplomáciai próbálkozások

Pakisztán felajánlotta, hogy helyszínt biztosít az esetleges amerikai–iráni tárgyalásokhoz. Több ország is közvetítő szerepet vállalna, de a felek álláspontja egyelőre távol áll egymástól.

A helyzet továbbra is feszült, a katonai műveletek és a diplomáciai nyilatkozatok egyszerre határozzák meg a konfliktus alakulását.
