Óriási lépésre szánta el magát a ChatGPT: bárki ingyen használhatja a prémium verziót ebben az országban

Az OpenAI történetében először kötött országos szintű kormányzati megállapodást. Ennek értelmében Málta minden állampolgára és regisztrált lakosa egy évig ingyenesen használhatja a ChatGPT fizetős változatát egy mesterséges intelligenciával foglalkozó ismeretterjesztő program keretében - írta meg az euronews.

A szombaton bejelentett megállapodás alapján az ingyenes előfizetést azok a máltai állampolgárok és lakosok vehetik igénybe, akik regisztráltak a szigetország digitális személyazonosítási rendszerében, valamint elvégeznek egy online tanfolyamot. Az AI for All névre keresztelt képzést a Máltai Egyetem fejlesztette ki. Ennek célja, hogy a résztvevők megértsék a mesterséges intelligencia képességeit és korlátait, emellett megtanulják a technológia felelős használatát a mindennapokban és a munkahelyükön.

A program első szakasza májusban indul. A hozzáféréseket a máltai Digitális Innovációs Hatóság kezeli. A résztvevők körét a tanfolyamot elvégzők számának növekedésével párhuzamosan tervezik bővíteni.

"Azzal, hogy az oktatást a ma elérhető legfejlettebb digitális eszközökhöz való ingyenes hozzáféréssel párosítjuk, egy ismeretlen fogalmat gyakorlati segítséggé alakítunk a családok, a diákok és a munkavállalók számára" – fogalmazott Silvio Schembri, a gazdasági, vállalkozási és stratégiai projektekért felelős miniszter.

A partnerség az OpenAI Countries nevű kezdeményezésének része, amelyet a vállalat a helyi prioritásokra építve hozott létre. George Osborne, a program vezetője szerint Málta példát mutat abban, hogyan segíthetik az államok a polgáraikat a mesterséges intelligencia előnyeinek kiaknázásában.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A máltai megállapodás egy szélesebb nemzetközi trendbe illeszkedik. 2025 szeptemberében az OpenAI a görög kormánnyal kötött hasonló partnerséget a középiskolák és a startupok számára. Ezzel párhuzamosan az Anthropic Izlandon a tanárok számára biztosított hozzáférést a Claude nevű mesterségesintelligencia-asszisztenséhez. Az Egyesült Királyság kormánya szintén az Anthropickal állapodott meg, hogy javítsák a közszolgáltatások digitális elérhetőségét.