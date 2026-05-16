Toronto, Kanada - 2025. május 9: AI asszisztens alkalmazások okostelefonon - OpenAI ChatGPT, Meta AI és Google Gemini
Tech

Óriási lépésre szánta el magát a ChatGPT: bárki ingyen használhatja a prémium verziót ebben az országban

Pénzcentrum
2026. május 16. 17:20

Az OpenAI történetében először kötött országos szintű kormányzati megállapodást. Ennek értelmében Málta minden állampolgára és regisztrált lakosa egy évig ingyenesen használhatja a ChatGPT fizetős változatát egy mesterséges intelligenciával foglalkozó ismeretterjesztő program keretében - írta meg az euronews.

A szombaton bejelentett megállapodás alapján az ingyenes előfizetést azok a máltai állampolgárok és lakosok vehetik igénybe, akik regisztráltak a szigetország digitális személyazonosítási rendszerében, valamint elvégeznek egy online tanfolyamot. Az AI for All névre keresztelt képzést a Máltai Egyetem fejlesztette ki. Ennek célja, hogy a résztvevők megértsék a mesterséges intelligencia képességeit és korlátait, emellett megtanulják a technológia felelős használatát a mindennapokban és a munkahelyükön.

A program első szakasza májusban indul. A hozzáféréseket a máltai Digitális Innovációs Hatóság kezeli. A résztvevők körét a tanfolyamot elvégzők számának növekedésével párhuzamosan tervezik bővíteni.

"Azzal, hogy az oktatást a ma elérhető legfejlettebb digitális eszközökhöz való ingyenes hozzáféréssel párosítjuk, egy ismeretlen fogalmat gyakorlati segítséggé alakítunk a családok, a diákok és a munkavállalók számára" – fogalmazott Silvio Schembri, a gazdasági, vállalkozási és stratégiai projektekért felelős miniszter.

A partnerség az OpenAI Countries nevű kezdeményezésének része, amelyet a vállalat a helyi prioritásokra építve hozott létre. George Osborne, a program vezetője szerint Málta példát mutat abban, hogyan segíthetik az államok a polgáraikat a mesterséges intelligencia előnyeinek kiaknázásában.

A máltai megállapodás egy szélesebb nemzetközi trendbe illeszkedik. 2025 szeptemberében az OpenAI a görög kormánnyal kötött hasonló partnerséget a középiskolák és a startupok számára. Ezzel párhuzamosan az Anthropic Izlandon a tanárok számára biztosított hozzáférést a Claude nevű mesterségesintelligencia-asszisztenséhez. Az Egyesült Királyság kormánya szintén az Anthropickal állapodott meg, hogy javítsák a közszolgáltatások digitális elérhetőségét.
