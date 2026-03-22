Váratlan fordulat a szomszédban: kivezényelték a hadsereget a benzinkutakhoz, szigorú limit lépett életbe

Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a szlovén kormány az üzemanyag-ellátási problémák kezelése érdekében. A tankolási korlátozások mellett a hadsereg is részt vesz a logisztikai feladatokban, miközben a hatóságok szerint nem készlethiányról van szó, szemlézte a Portfolio.

A szlovén kormány vasárnaptól korlátozásokat vezetett be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében. A döntés értelmében a magánszemélyek legfeljebb 50 liter, míg a jogi személyek napi 200 liter üzemanyagot tankolhatnak egy benzinkúton.

A logisztikai problémák enyhítésére a Szlovén Hadsereg is bekapcsolódik: teherautókkal segítik az üzemanyag eljuttatását a töltőállomásokhoz. Robert Golob miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ország készletei elegendőek, a jelenlegi nehézségek nem hiányból, hanem az ellátási lánc akadozásából fakadnak.

A problémák főként abból adódnak, hogy egyes kereskedők – különösen a Petrol – nehezen tudják eljuttatni az üzemanyagot saját hálózatukhoz. A kormány ezért egyeztetéseket folytatott a piaci szereplőkkel, köztük a Petrol és a Mol Slovenija képviselőivel, és jelentéseket kért a helyzet alakulásáról.

Egyes cégek saját korlátozásokat is bevezettek: a Mol a magánszemélyek számára 30 literben, a vállalkozásoknak 200 literben maximálta az egy alkalommal tankolható mennyiséget, míg a Shell hasonló intézkedéseket hozott. A Petrol ezzel szemben csak a kannákba történő vásárlást korlátozta, a járművek tankolását nem.

A kormány célja az is, hogy visszafogja a külföldi vásárlók által generált keresletet, ennek érdekében differenciált árképzést javasolt az üzemanyag-kereskedőknek.

Golob élesen bírálta a Petrol működését, és „katasztrofális állapotokról” beszélt a vállalat jelentése alapján. Hangsúlyozta, hogy a kormány kötelező intézkedésekkel biztosítja az ellátást, és nem engedi, hogy bárki nyomást gyakoroljon rá.

A Petrol közleményében visszautasította a kritikákat, és az időszakos hiányt a hirtelen megnövekedett kereslettel magyarázta. A vállalat szerint hosszabb távon a piac stabilitásához az árképzési rendszer átalakítására lenne szükség.