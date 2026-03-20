Oldalnézet egy férfi vásárlásáról egy szupermarketben, miközben a költségvetés. A férfi az önkiszolgáló pénztárnál mérlegeli az árucikkeket Északkelet-Angliában. A paprika egy fenntartható hálós zacskóban van.
Vásárlás

Gigadrágulást hozhat nekünk is az iráni háború: ezt sehogy nem lehet már elkerülni, ez az oka

Pénzcentrum
2026. március 20. 11:44

Az Irán elleni háború nyomán az üzemanyagárak rekordgyorsasággal emelkednek az Egyesült Államokban. Ez a drágulás hamarosan az élelmiszerek, különösen a friss zöldségek, gyümölcsök és húsok árában is éreztetheti a hatását. A gázolaj árának növekedése ugyanis az ellátási lánc egészén végiggyűrűzhet - jelentette az ABC News.

Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a globális kőolajkészletek mintegy ötöde halad át. A közel-keleti kőolaj- és gázipari infrastruktúra elleni kölcsönös támadások tovább fokozták a feszültséget. Ennek következtében a nyersolaj világpiaci ára egy hónap alatt több mint 60 százalékkal nőtt, és hordónként 112 dollár fölé ugrott. Mivel az olaj a gázolaj árának mintegy 40 százalékát teszi ki, a dízel ára négy hét alatt 38 százalékkal, gallononként 5,09 dollárra emelkedett. A GasBuddy elemzője szerint ez a valaha mért leggyorsabb ütemű drágulás.

A gázolaj az ellátási lánc alapvető hajtóanyaga, hiszen a termékek szállítását végző kamionok, vonatok és hajók nagy része dízelmotorral működik. A Bank of America elemzése szerint a belföldi fuvardíjak emelkedése gyorsan megjelenik a kiskereskedelmi árakban is. Az élelmiszerek fogyasztói árának jellemzően 3-4 százalékát teszik ki a logisztikai költségek. Ez önmagában szerény tétel, de a mostani meredek áremelkedés mellett már jelentős hatást gyakorolhat.

Az áremelkedés várhatóan először a friss zöldségek és gyümölcsök esetében válik láthatóvá. Rövid eltarthatóságuk miatt ugyanis ezek a termékek a legsérülékenyebbek a szállítási költségek hirtelen növekedésével szemben

– hívta fel a figyelmet Tyler Schipper, a St. Thomas Egyetem közgazdászprofesszora. A gabonafélék és a húsok szintén érintettek lehetnek. Mindeközben az élelmiszerárak már eleve nyomás alatt állnak. Februárban az éves szintű drágulás 3,1 százalékos volt, ami meghaladta az általános inflációt.

Az ellátási láncokat már a háború kitörése előtt is terhelték a Trump-kormányzat által kivetett vámok. A nagykereskedelmi árak februárban 2023 óta nem látott ütemben nőttek, a zöldség- és gyümölcsárak pedig közel 50 százalékkal ugrottak meg. Schipper szerint ma már nehéz szétválasztani a vámok okozta, illetve az olajár-emelkedésből fakadó inflációs nyomás hatásait.

A drágulás a kőolajárakon keresztül nagyon könnyen begyűrűzhet ide is, ami pedig kimondottan rossz hír lehet a hazai gazdaságnak. Néhény napja a Gazdaságkutató Intézet (GKI) is rámutatott elemzésében: az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben Magyarországon volt az egyik legmagasabb infláció Európában. A 35 vizsgált ország közül hazánk Horvátországgal azonos értékkel a harmadik helyre került az éves átlagos fogyasztóiár-emelkedés alapján. A teljes elemzést ide kattintva olvashatod el:

Az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben Magyarországon volt az egyik legmagasabb infláció Európában.
