Gigadrágulást hozhat nekünk is az iráni háború: ezt sehogy nem lehet már elkerülni, ez az oka

Az Irán elleni háború nyomán az üzemanyagárak rekordgyorsasággal emelkednek az Egyesült Államokban. Ez a drágulás hamarosan az élelmiszerek, különösen a friss zöldségek, gyümölcsök és húsok árában is éreztetheti a hatását. A gázolaj árának növekedése ugyanis az ellátási lánc egészén végiggyűrűzhet - jelentette az ABC News.

Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a globális kőolajkészletek mintegy ötöde halad át. A közel-keleti kőolaj- és gázipari infrastruktúra elleni kölcsönös támadások tovább fokozták a feszültséget. Ennek következtében a nyersolaj világpiaci ára egy hónap alatt több mint 60 százalékkal nőtt, és hordónként 112 dollár fölé ugrott. Mivel az olaj a gázolaj árának mintegy 40 százalékát teszi ki, a dízel ára négy hét alatt 38 százalékkal, gallononként 5,09 dollárra emelkedett. A GasBuddy elemzője szerint ez a valaha mért leggyorsabb ütemű drágulás.

A gázolaj az ellátási lánc alapvető hajtóanyaga, hiszen a termékek szállítását végző kamionok, vonatok és hajók nagy része dízelmotorral működik. A Bank of America elemzése szerint a belföldi fuvardíjak emelkedése gyorsan megjelenik a kiskereskedelmi árakban is. Az élelmiszerek fogyasztói árának jellemzően 3-4 százalékát teszik ki a logisztikai költségek. Ez önmagában szerény tétel, de a mostani meredek áremelkedés mellett már jelentős hatást gyakorolhat.

Az áremelkedés várhatóan először a friss zöldségek és gyümölcsök esetében válik láthatóvá. Rövid eltarthatóságuk miatt ugyanis ezek a termékek a legsérülékenyebbek a szállítási költségek hirtelen növekedésével szemben

– hívta fel a figyelmet Tyler Schipper, a St. Thomas Egyetem közgazdászprofesszora. A gabonafélék és a húsok szintén érintettek lehetnek. Mindeközben az élelmiszerárak már eleve nyomás alatt állnak. Februárban az éves szintű drágulás 3,1 százalékos volt, ami meghaladta az általános inflációt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ellátási láncokat már a háború kitörése előtt is terhelték a Trump-kormányzat által kivetett vámok. A nagykereskedelmi árak februárban 2023 óta nem látott ütemben nőttek, a zöldség- és gyümölcsárak pedig közel 50 százalékkal ugrottak meg. Schipper szerint ma már nehéz szétválasztani a vámok okozta, illetve az olajár-emelkedésből fakadó inflációs nyomás hatásait.

A drágulás a kőolajárakon keresztül nagyon könnyen begyűrűzhet ide is, ami pedig kimondottan rossz hír lehet a hazai gazdaságnak. Néhény napja a Gazdaságkutató Intézet (GKI) is rámutatott elemzésében: az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben Magyarországon volt az egyik legmagasabb infláció Európában. A 35 vizsgált ország közül hazánk Horvátországgal azonos értékkel a harmadik helyre került az éves átlagos fogyasztóiár-emelkedés alapján.