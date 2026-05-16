Súlyos figyelmeztetést adtak ki: egy orosz rakéta zuhan Európa felé

A Lengyel Űrügynökség figyelmeztetést adott ki egy közel egytonnás orosz rakétafokozat miatt, amely május 16. és 17. között beléphet a Föld légkörébe Lengyelország térségében. A hatóság szerint azt sem lehet teljesen kizárni, hogy az űreszköz egyes darabjai elérik a felszínt - írja az RBK.

A szóban forgó objektum a Szojuz–2.1b hordozórakéta Fregat felső fokozata, amelyet márciusban indítottak a pleszecki űrközpontból. Az eszköz jelenleg még Föld körüli pályán kering, azonban a POLSA számításai szerint helyi idő szerint május 16-án 8:43 és május 17-én 13:49 között megkezdődhet a légkörbe való visszatérése.

A lengyel űrügynökség szerint a becsült pálya Európa jelentős részét érinti, ezért folyamatosan figyelik az objektum mozgását. A szakértők ugyanakkor egyelőre nem tudják biztosan megmondani, hogy a rakétafokozat teljesen elég-e a légkörben.

A bizonytalanság oka, hogy nem állnak rendelkezésre pontos információk az eszköz szerkezetéről és az alkalmazott anyagokról. A nagyobb méretű űreszközöknél előfordulhat, hogy egyes alkatrészek túlélik a visszatérést és elérik a földfelszínt, bár az ilyen esetek ritkák.

A hatóság arra kérte a lakosságot, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak, mert a pályaadatok még néhány órával a légkörbe lépés előtt is jelentősen változhatnak. A visszatérő űrszemét egyre gyakoribb jelenségnek számít, mivel világszerte folyamatosan nő a rakétaindítások száma.