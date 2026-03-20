Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!

Újra a csőd szélére sodródhatnak a kisebb, független benzinkutak a frissen bevezetett üzemanyagár-szabályozás miatt. Bár a kormány a stratégiai készletek felszabadításával elvileg biztosítaná a túléléshez szükséges kiskereskedelmi árrést, a kisebb kutak üzemeltetői egyelőre semmit sem kapnak az olcsóbb üzemanyagból. Ráadásul jelenleg a céges vásárlókon sem tudják behozni a veszteségeiket. A kilátástalan helyzet miatt óriási az elkeseredettség a szakmában. A tulajdonosok ezért drasztikus lépéseket, például demonstrációkat, kútbezárásokat vagy extrém mennyiségi korlátozásokat fontolgatnak még a közelgő választások előtt - írta a G7.

Az üzemeltetők szerint a kisebb töltőállomások helyzete jelenleg a 2022-es hatósági áras időszaknál is rosszabb. Bár az akkori ársapka kivezetése után a szektor ideiglenesen fellélegzett, és a vállalkozások megpróbálták visszapótolni a felélt tartalékaikat, 2024-re ismét jelentősen olvadt a nyereségtartalmuk. Ehhez a piacvezető vállalatok alacsonyan tartott áraihoz való kényszerű igazodás vezetett. Ebbe a már eleve feszült piaci helyzetbe érkezett meg a legújabb kormányzati beavatkozás.

A jelenlegi szabályozás értelmében a nagykereskedelmi árat pontosan azon a szinten rögzítették, amennyiért a kutaknak a fogyasztók felé értékesíteniük kell az üzemanyagot. Ez a lépés önmagában lenullázza a kiskereskedelmi árrést. A kormány ezt a problémát azzal próbálta orvosolni, hogy a megcsappanó import pótlására szánt stratégiai készletekből literenként nagyjából 35 forinttal olcsóbb üzemanyagot ígért a kereskedőknek. A gyakorlatban azonban a független kutak eddig egyáltalán nem jutottak hozzá ehhez az olcsóbb forráshoz.

Mivel az olcsóbb üzemanyag elosztása nincs központilag szabályozva, a nagykereskedelmi tevékenységet is végző, vertikálisan integrált láncok könnyedén a saját kútjaikra irányíthatják az állami tartalékot. Még ha jutna is belőle a kisebb szereplőknek, az a becslések szerint a forgalmuk mindössze 25-30 százalékát fedezné. Ez a teljes eladott mennyiségre vetítve legfeljebb 8-10 forintos átlagos árrést jelentene literenként. Eközben a fajlagos üzemeltetési költségeik literenként 32-35 forintra rúgnak.

További súlyos csapást jelent a független kutak számára, hogy a forgalmuk túlnyomó részét adó gázolaj esetében ezúttal a céges és mezőgazdasági vásárlók is bekerültek a hatósági árszabályozás hatálya alá. Két évvel ezelőtt a jogszabály-módosítások után ezen a vevőkörön még nyereséget realizálhattak az üzemeltetők, most viszont ez a kiskapu is bezárult. Bár a motorbenzinen a korábbi készletek erejéig még keletkezik minimális hasznuk, ez a nagyságrendekkel jelentősebb gázolajfogyasztás miatt nem nyújt érdemi mentőövet.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a szakmában uralkodó kilátástalanság miatt a tulajdonosok radikális lépésekre szánhatják el magukat. Alternatívaként felmerült a töltőállomások tömeges bezárása és különböző demonstrációk szervezése is. Egy másik, jogilag könnyebben kivitelezhető terv alapján drasztikusan, akár vásárlásonkénti két literben maximálnák a kiadható üzemanyag mennyiségét. Ezzel a lépéssel hívnák fel a figyelmet az üzemanyag-ellátásbiztonságban betöltött kritikus szerepükre. Az ágazati szereplők úgy érzik, hogy azonnal cselekedniük kell. Ha ugyanis a közelgő önkormányzati és európai parlamenti választásokig nem tudnak engedményeket kiharcolni, a voksolás után már semmilyen érdekérvényesítő képességük nem marad.

