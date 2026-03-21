A közel-keleti konfliktus és a globális inflációs nyomás miatt folytatódik a hazai stagnálás - írta elemzésében az ING.
Kemény döntést hozott a légitársaság a fenyegető áremelkedés miatt, ezt sokan megérzik majd
Az amerikai United Airlines csökkenti járatainak számát a következő negyedévekben a kőolajárak tartós emelkedésére készülve.
Scott Kirby vezérigazgató belső tájékoztatása szerint a légitársaság arra számít, hogy a kőolaj ára hordónként akár 175 dollárig is emelkedhet, és 2027 végéig 100 dollár felett maradhat. Ezen a szinten a United éves üzemanyagköltsége mintegy 11 milliárd dollárral nőne, ami több mint kétszerese a vállalat "eddigi legjobb éves nyereségének".
A társaság emiatt az idei tervezett kapacitás mintegy 5 százalékát ideiglenesen leépíti. A csökkentés részeként a következő két negyedévben körülbelül 3 százaléknyi, alacsony kihasználtságú járatot törölnek.
A United hangsúlyozta, hogy a rövid távú kapacitáscsökkentés ellenére nem változtat hosszú távú növekedési stratégiáján: idén mintegy 120 új repülőgépet vesz át, és 2028 áprilisáig további 130 gép érkezése várható.
A kerozin ára az elmúlt hetekben csaknem megduplázódott. A magas üzemanyagárak ellenére az amerikai légitársaságok egyelőre képesek voltak jegyáremelésekkel részben ellensúlyozni a költségnövekedést.
A kereslet továbbra is erős: a United közlése szerint az év első tíz hete a vállalat történetének legerősebb foglalási időszakát hozta, és az elmúlt napokban a jegyárak 15-20 százalékkal emelkedtek.
Az iparág ugyanakkor különösen kitett az ármozgásoknak, mivel az amerikai légitársaságok többsége nem fedezi előre az üzemanyagárakat, szemben számos európai és ázsiai versenytárssal. Az emelkedő költségek különösen a diszkont légitársaságok üzleti modelljét terhelik.
