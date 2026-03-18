Teljesen kiakadt szövetségeseire Donald Trump: hamatosan jöhet a szakadás, a totális háború?

Az amerikai légierő továbbra is a Hormuzi-szoros térségét bombázza, ám közben elmérgesedni látszik a viszony Trump és a NATO között.

Két és fél tonnás bombákkal mért csapást az Egyesült Államok iráni rakétalétesítményekre a Hormuzi-szoros térségében. A katonai akció célja a nemzetközi hajózási útvonalak védelme volt. A kiélezett helyzetben Donald Trump amerikai elnök a szövetségesek passzivitása miatt a NATO-ból való kilépést is felvetette. Mindeközben a bagdadi amerikai nagykövetség azonnali távozásra szólította fel állampolgárait a fokozódó terrorveszély miatt.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint a kedd esti légicsapások megerősített iráni rakétabázisok ellen irányultak. A katonai beavatkozást azzal indokolták, hogy az ott állomásoztatott fegyverek már közvetlen fenyegetést jelentettek a Hormuzi-szoroson áthaladó nemzetközi kereskedelmi hajózásra.

A feszültség nemcsak a harctéren, hanem a diplomáciában is megmutatkozott. Donald Trump élesen bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért nem küldtek hadihajókat a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal biztosítására. A katonai hozzájárulás elmaradása miatt az elnök kilátásba helyezte az Egyesült Államok és a NATO viszonyának felülvizsgálatát. Sőt, a katonai szövetségből való esetleges kilépést sem zárta ki.

Ezzel egy időben az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége arra szólította fel az amerikai állampolgárokat, hogy haladéktalanul hagyják el Irakot. A kiadott figyelmeztetés szerint az Irán által támogatott fegyveres milíciák jelentős fenyegetést jelentenek a biztonságra. Emellett egyre nagyobb a támadások kockázata a nyilvános helyeken, például a szállodákban.

