Las Vegas, 2024. június 10.Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje támogatóihoz beszél választási nagygyûlésén a Las Vegas-i Sunset Parkban 2024. június 9-én. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Eg
Világ

Teljesen kiakadt szövetségeseire Donald Trump: hamatosan jöhet a szakadás, a totális háború?

Pénzcentrum
2026. március 18. 07:20

Az amerikai légierő továbbra is a Hormuzi-szoros térségét bombázza, ám közben elmérgesedni látszik a viszony Trump és a NATO között. 

Két és fél tonnás bombákkal mért csapást az Egyesült Államok iráni rakétalétesítményekre a Hormuzi-szoros térségében. A katonai akció célja a nemzetközi hajózási útvonalak védelme volt. A kiélezett helyzetben Donald Trump amerikai elnök a szövetségesek passzivitása miatt a NATO-ból való kilépést is felvetette. Mindeközben a bagdadi amerikai nagykövetség azonnali távozásra szólította fel állampolgárait a fokozódó terrorveszély miatt.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint a kedd esti légicsapások megerősített iráni rakétabázisok ellen irányultak. A katonai beavatkozást azzal indokolták, hogy az ott állomásoztatott fegyverek már közvetlen fenyegetést jelentettek a Hormuzi-szoroson áthaladó nemzetközi kereskedelmi hajózásra.

A feszültség nemcsak a harctéren, hanem a diplomáciában is megmutatkozott. Donald Trump élesen bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért nem küldtek hadihajókat a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal biztosítására. A katonai hozzájárulás elmaradása miatt az elnök kilátásba helyezte az Egyesült Államok és a NATO viszonyának felülvizsgálatát. Sőt, a katonai szövetségből való esetleges kilépést sem zárta ki.

Ezzel egy időben az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége arra szólította fel az amerikai állampolgárokat, hogy haladéktalanul hagyják el Irakot. A kiadott figyelmeztetés szerint az Irán által támogatott fegyveres milíciák jelentős fenyegetést jelentenek a biztonságra. Emellett egyre nagyobb a támadások kockázata a nyilvános helyeken, például a szállodákban.

#világ #konfliktus #terrorizmus #usa #donald trump #hadsereg #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #Közel-Kelet #diplomácia

1 HOZZÁSZÓLÁS
TolllerBela
56 perce
Trumplinak végleg elmentek hazulról ! A NATO védelmi szervezet, ő támadásra akarja felhasználni, beugratni a tagokat. Az ENSZ szervezetévek már nem is foglakozik. Az oroszokat rátolja Európára. A konfliktusos térségbeli szövetségeseit legfeljebb, ha tájékoztatja a szándékairól, nem konzultál velük. Egy őrült zilálja szét a kapcsolatokat.
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 17.
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
