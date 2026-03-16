Ha ezek az útvonalak leállnak, jön az olajárrobbanás: ettől a nyolc tengeri szorostól függ a világ sorsa

A világ olajellátása néhány kulcsfontosságú tengeri szoroson múlik: a globális tengeri olajkereskedelem több mint 90%-a mindössze nyolc szűk átjárón halad át, ami komoly kockázatot jelent a nemzetközi piacok stabilitására.

A globális olajkereskedelem kritikus pontjai néhány szűk tengeri átjáróra koncentrálódnak: a világ tengeri olajforgalmának több mint 90%-a mindössze nyolc ilyen útvonalon halad át. Ez a földrajzi koncentráció komoly gazdasági és geopolitikai kockázatokat hordoz, hiszen bármilyen fennakadás azonnal érezhető a világpiacon.

A világ olajellátását biztosító tengeri útvonalak.

Mint látható, a legnagyobb jelentőségű átjáró a Hormuzi-szoros, amely önmagában a napi globális olajszállítás mintegy 26,2%-át bonyolítja, közel 20,9 millió hordóval.

Ezt követi a Malaka-szoros 29,1%-os részesedéssel (23,2 millió hordó/nap), amely kulcsszerepet játszik Ázsia energiaellátásában.

A Szuezi-csatorna és a hozzá kapcsolódó útvonalak szintén meghatározóak, napi 4,9 millió hordóval (6,1%).

Hasonló arányt képviselnek a Dán-szorosok, míg a Bab el-Mandeb-szoros 5,3%-os részesedéssel bír.

Kisebb, de nem elhanyagolható szereplők a Török-szorosok (4,6%),

a Jóreménység foka (11,4%)

és a Panama-csatorna (2,9%).

Ezek az adatok rávilágítanak arra, hogy a globális energiapiac mennyire sérülékeny a szűk keresztmetszetek miatt. Egy-egy konfliktus, baleset vagy természeti katasztrófa ezekben a térségekben láncreakciót indíthat el: emelkedő olajárak, akadozó ellátási láncok és növekvő infláció formájában. A stratégiai útvonalak biztonsága így nemcsak regionális, hanem globális gazdasági érdek is.