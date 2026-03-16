Ha ezek az útvonalak leállnak, jön az olajárrobbanás: ettől a nyolc tengeri szorostól függ a világ sorsa
A világ olajellátása néhány kulcsfontosságú tengeri szoroson múlik: a globális tengeri olajkereskedelem több mint 90%-a mindössze nyolc szűk átjárón halad át, ami komoly kockázatot jelent a nemzetközi piacok stabilitására.
A globális olajkereskedelem kritikus pontjai néhány szűk tengeri átjáróra koncentrálódnak: a világ tengeri olajforgalmának több mint 90%-a mindössze nyolc ilyen útvonalon halad át. Ez a földrajzi koncentráció komoly gazdasági és geopolitikai kockázatokat hordoz, hiszen bármilyen fennakadás azonnal érezhető a világpiacon.
- Mint látható, a legnagyobb jelentőségű átjáró a Hormuzi-szoros, amely önmagában a napi globális olajszállítás mintegy 26,2%-át bonyolítja, közel 20,9 millió hordóval.
- Ezt követi a Malaka-szoros 29,1%-os részesedéssel (23,2 millió hordó/nap), amely kulcsszerepet játszik Ázsia energiaellátásában.
- A Szuezi-csatorna és a hozzá kapcsolódó útvonalak szintén meghatározóak, napi 4,9 millió hordóval (6,1%).
- Hasonló arányt képviselnek a Dán-szorosok, míg a Bab el-Mandeb-szoros 5,3%-os részesedéssel bír.
- Kisebb, de nem elhanyagolható szereplők a Török-szorosok (4,6%),
- a Jóreménység foka (11,4%)
- és a Panama-csatorna (2,9%).
Ezek az adatok rávilágítanak arra, hogy a globális energiapiac mennyire sérülékeny a szűk keresztmetszetek miatt. Egy-egy konfliktus, baleset vagy természeti katasztrófa ezekben a térségekben láncreakciót indíthat el: emelkedő olajárak, akadozó ellátási láncok és növekvő infláció formájában. A stratégiai útvonalak biztonsága így nemcsak regionális, hanem globális gazdasági érdek is.
A benzinkutaknál egyre több autós érzi úgy, hogy a drágulás túlmutat a nyersolaj világpiaci áremelkedésén.
A Nemzetközi Energiaügynökség stratégiai tartalékaiból több mint 400 millió hordó kőolajat bocsátanak a piacra.
Ezt a lépést arra az esetre helyezte kilátásba, ha a szövetséges és az érintett országok nem vállalnak szerepet a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolásában.
A drágulást tovább fűti, hogy az amerikai elnök szövetségesi segítséget kért a Hormuzi-szoros biztosításához. A megkeresett országok azonban egyelőre elzárkóznak a beavatkozástól.
A rijádi védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 61 iráni kamikaze drón hatolt be az ország légterébe -
Dróncsapás okozott tüzet hétfőn a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, ami a járatok átmeneti felfüggesztéséhez vezetett.
A Hormuzi-szoros lezárása szinte teljesen megbénította az öbölből kiinduló kereskedelmi hajózást.
A kancellár mozgásterét nemcsak a háború, hanem az amerikai elnökhöz fűződő viszonya is szűkíti.
Az iráni Forradalmi Gárda felszólította a Perzsa-öböl térségében élő lakosságot, hogy hagyják el az olajkikötők közelében lévő területeket.
A felvétel a nemzetközi nőnap alkalmából készült köszöntőbeszéd egyik kivágott jelenetét tartalmazza.
A munkaügyi központ szóvivője a lapnak elmondta, hogy Berlin az egyik legtöbb ellátottal rendelkező tartomány, így természetszerűleg itt keletkezik a legtöbb visszakövetelés is.
Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.
A helyszíni felvételek alapján legalább két kőolajtartály lángol.
Az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Katar az elmúlt hetekben több száz elfogórakétát és egyéb lőszert használt fel.
Az amerikai olajiparban vegyes reakciókat váltott ki Donald Trump elnök egy közösségi médiában közzétett bejegyzése.
Kijev az utóbbi időben egyre módszeresebben támadja az orosz energetikai infrastruktúrát.
