Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Nagy olajszállító tartályhajó füstöl a Hormuzi-szorosban, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Ha ezek az útvonalak leállnak, jön az olajárrobbanás: ettől a nyolc tengeri szorostól függ a világ sorsa

Pénzcentrum
2026. március 16. 20:15

A világ olajellátása néhány kulcsfontosságú tengeri szoroson múlik: a globális tengeri olajkereskedelem több mint 90%-a mindössze nyolc szűk átjárón halad át, ami komoly kockázatot jelent a nemzetközi piacok stabilitására.

A globális olajkereskedelem kritikus pontjai néhány szűk tengeri átjáróra koncentrálódnak: a világ tengeri olajforgalmának több mint 90%-a mindössze nyolc ilyen útvonalon halad át. Ez a földrajzi koncentráció komoly gazdasági és geopolitikai kockázatokat hordoz, hiszen bármilyen fennakadás azonnal érezhető a világpiacon.

HormuziA világ olajellátását biztosító tengeri útvonalak.
  • Mint látható, a legnagyobb jelentőségű átjáró a Hormuzi-szoros, amely önmagában a napi globális olajszállítás mintegy 26,2%-át bonyolítja, közel 20,9 millió hordóval.
  • Ezt követi a Malaka-szoros 29,1%-os részesedéssel (23,2 millió hordó/nap), amely kulcsszerepet játszik Ázsia energiaellátásában.
  • A Szuezi-csatorna és a hozzá kapcsolódó útvonalak szintén meghatározóak, napi 4,9 millió hordóval (6,1%).
  • Hasonló arányt képviselnek a Dán-szorosok, míg a Bab el-Mandeb-szoros 5,3%-os részesedéssel bír.
  • Kisebb, de nem elhanyagolható szereplők a Török-szorosok (4,6%),
  • a Jóreménység foka (11,4%)
  • és a Panama-csatorna (2,9%).

Ezek az adatok rávilágítanak arra, hogy a globális energiapiac mennyire sérülékeny a szűk keresztmetszetek miatt. Egy-egy konfliktus, baleset vagy természeti katasztrófa ezekben a térségekben láncreakciót indíthat el: emelkedő olajárak, akadozó ellátási láncok és növekvő infláció formájában. A stratégiai útvonalak biztonsága így nemcsak regionális, hanem globális gazdasági érdek is.
#energia #világ #globális #tenger #olaj #világgazdaság #hajózás #gazdasági hatás #geopolitika #kőolaj #energiaellátás

NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Jürgen Habermas

Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
2026. március 16.
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
2026. március 16.
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
2026. március 16. hétfő
Henrietta
12. hét
Március 16.
A magyar zászló és címer napja
1 hete
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
6 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
1 hete
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
1 hete
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is elérési biztosítás, vagy bármely személy, illetőleg

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 19:00
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 18:01
Kvíz: Ismered Magyarország térképét, megyéit, mint a tenyered? Lássuk, mit tudsz a hazai járásokról!
Agrárszektor  |  2026. március 16. 19:34
Húzós időszak vár a magyarokra: ezt a leállást keményen megfizethetjük