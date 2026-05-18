Így tört egyeduralomra az Amazon: emiatt nincs igazi kihívója a gigacégnek, de egy új technológia mindent felforgathat

Az Amazon tavaly megelőzte a Walmartot, és éves árbevétele alapján a világ legnagyobb vállalatává vált. A BBC arra kereste a választ, miért nincs igazán komoly vetélytársa az online kereskedelemben, és megváltozhat-e mindez a közeljövőben.

Az Amazon 2025-ben árbevétel alapján a világ legnagyobb vállalatává vált. Ettől függetlenül nem maradt versenytársak nélkül, hiszen a Walmart és a Target továbbra is gyorsan növekvő e-kereskedelmi üzletágat működtet. Európában a kínai Temu és a Shein az olcsó termékek piacán számít igazán erős szereplőnek, az Egyesült Királyságban pedig a Tesco vezeti az online élelmiszer-értékesítést. Az összesített piaci részesedést vizsgálva azonban az Amazon messze kiemelkedik a mezőnyből. Az Egyesült Államokban a teljes online kiskereskedelmi forgalom 40,5 százalékát adja. Ezzel szemben a második helyezett Walmart 9,2, míg az eBay mindössze 3 százalékot tudhat magáénak. Az Egyesült Királyságban ez az arány mintegy 30 százalék az Amazonnak.

A szakértők szerint több tényező együttesen tette szinte behozhatatlanná az Amazon előnyét a versenytársakkal szemben. Az egyik a piacra lépés időzítése: a cég az elsők között ismerte fel az e-kereskedelemben rejlő lehetőségeket, és versenytársainál jóval gyorsabban épített ki jelentős piaci részesedést. Legalább ennyire fontos tényező volt, hogy a befektetők éveken keresztül tolerálták a veszteséges működést. Később a nyereség agresszív visszaforgatását is elfogadták, hiszen az Amazon a mai napig nem fizetett osztalékot a részvényeseinek. David Yoffie, a Harvard Business School emeritus professzora szerint egy hagyományos kiskereskedő esetében ez a stratégia a részvényárfolyam azonnali beszakadásához vezetett volna.

A vállalat történetében két stratégiai lépés bizonyult kulcsfontosságúnak. Az első az volt, amikor 2000-ben az Amazon egyszerű webáruházból online piactérré alakult, ezzel pedig lehetővé téve, hogy külsős kereskedők is kínálhassák termékeiket a platformon. Ez elindított egy úgynevezett hálózati hatást. A több eladó szélesebb termékkínálatot eredményezett, ami több vásárlót vonzott, a növekvő forgalom pedig újabb eladókat csábított az oldalra. Ezt az önmegerősítő növekedési spirált egy új belépő számára rendkívül nehéz megtörni.

A másik mérföldkő az Amazon Prime előfizetéses szolgáltatás 2005-ös bevezetése volt, amely éves díj ellenében gyors és ingyenes kiszállítást biztosít. Bár a Prime önmagában nem számít kiemelkedően nyereségesnek, a streaming szolgáltatásoktól kezdve a Whole Foods üzletekben beváltható kedvezményekig terjedő kiegészítő csomag szinte lehetetlenné teszi az ügyfelek lemorzsolódását.

Mindezt kiegészíti az Amazon ökoszisztémára épülő üzleti modellje. A felhőszolgáltatásokból (AWS) származó magas profit finanszírozza az alacsonyabb profitmarginnal működő kiskereskedelmi üzletágat, miközben a vállalat folyamatosan új területeken kísérletezik, az egészségügytől kezdve egészen a szórakoztatóiparig. "Az Amazon nem egyszerűen egy webáruház, hanem egymást erősítő üzletágak komplex ökoszisztémája, és éppen ez teszi rendkívül nehézzé a versenyt ellene" – fogalmaz Annabelle Gawer, a Surrey-i Egyetem Digitális Gazdaság Központjának igazgatója.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat piaci dominanciáját ugyanakkor egyre több jogi kihívás övezi. Az Egyesült Államokban a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) és Kalifornia állam is trösztellenes pert indított az Amazon ellen, mindkét ügy 2027 elején kerül bíróság elé. A fő vád szerint a cég tudatosan akadályozza a kisebb piacterek megerősödését azáltal, hogy bünteti azokat a kereskedőket, akik más platformokon alacsonyabb áron kínálják a termékeiket. Ennek egyik formája, hogy a rendszer hátrébb sorolja őket a keresési találatok között. A gyakorlat eredményeként a vásárlóknak alig van okuk elhagyni az oldalt, a versenytársak pedig hiába próbálnak alacsonyabb jutalékokkal új eladókat magukhoz csábítani. Az Amazon határozottan tagadja az ellenük felhozott vádakat.

Az Amazon következő komoly kihívója azonban a szakemberek szerint nem feltétlenül egy hagyományos kereskedelmi vállalat lesz. A generatív mesterséges intelligenciára épülő alkalmazásokba – például a ChatGPT-be – közvetlenül integrált vásárlási funkciók egy teljesen új e-kereskedelmi modellt hozhatnak létre. Ebben a rendszerben a felhasználó már anélkül intézheti a vásárlásait, hogy egyáltalán megnyitná az Amazon felületét. A szakértők egybehangzó véleménye szerint ez a technológiai irányvonal már valódi fenyegetést jelenthet a cég jelenlegi piaci egyeduralmára.