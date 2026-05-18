2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Velizy-Villacoublay, Franciaország - 2022. május 28.: A Párizs déli részét kiszolgáló Velizy-Villacoublay-i Amazon Logistics kézbesítő ügynökség külső nézete.
Vásárlás

Így tört egyeduralomra az Amazon: emiatt nincs igazi kihívója a gigacégnek, de egy új technológia mindent felforgathat

Pénzcentrum
2026. május 18. 17:17

Az Amazon tavaly megelőzte a Walmartot, és éves árbevétele alapján a világ legnagyobb vállalatává vált. A BBC arra kereste a választ, miért nincs igazán komoly vetélytársa az online kereskedelemben, és megváltozhat-e mindez a közeljövőben.

Az Amazon 2025-ben árbevétel alapján a világ legnagyobb vállalatává vált. Ettől függetlenül nem maradt versenytársak nélkül, hiszen a Walmart és a Target továbbra is gyorsan növekvő e-kereskedelmi üzletágat működtet. Európában a kínai Temu és a Shein az olcsó termékek piacán számít igazán erős szereplőnek, az Egyesült Királyságban pedig a Tesco vezeti az online élelmiszer-értékesítést. Az összesített piaci részesedést vizsgálva azonban az Amazon messze kiemelkedik a mezőnyből. Az Egyesült Államokban a teljes online kiskereskedelmi forgalom 40,5 százalékát adja. Ezzel szemben a második helyezett Walmart 9,2, míg az eBay mindössze 3 százalékot tudhat magáénak. Az Egyesült Királyságban ez az arány mintegy 30 százalék az Amazonnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértők szerint több tényező együttesen tette szinte behozhatatlanná az Amazon előnyét a versenytársakkal szemben. Az egyik a piacra lépés időzítése: a cég az elsők között ismerte fel az e-kereskedelemben rejlő lehetőségeket, és versenytársainál jóval gyorsabban épített ki jelentős piaci részesedést. Legalább ennyire fontos tényező volt, hogy a befektetők éveken keresztül tolerálták a veszteséges működést. Később a nyereség agresszív visszaforgatását is elfogadták, hiszen az Amazon a mai napig nem fizetett osztalékot a részvényeseinek. David Yoffie, a Harvard Business School emeritus professzora szerint egy hagyományos kiskereskedő esetében ez a stratégia a részvényárfolyam azonnali beszakadásához vezetett volna.

A vállalat történetében két stratégiai lépés bizonyult kulcsfontosságúnak. Az első az volt, amikor 2000-ben az Amazon egyszerű webáruházból online piactérré alakult, ezzel pedig lehetővé téve, hogy külsős kereskedők is kínálhassák termékeiket a platformon. Ez elindított egy úgynevezett hálózati hatást. A több eladó szélesebb termékkínálatot eredményezett, ami több vásárlót vonzott, a növekvő forgalom pedig újabb eladókat csábított az oldalra. Ezt az önmegerősítő növekedési spirált egy új belépő számára rendkívül nehéz megtörni.

A másik mérföldkő az Amazon Prime előfizetéses szolgáltatás 2005-ös bevezetése volt, amely éves díj ellenében gyors és ingyenes kiszállítást biztosít. Bár a Prime önmagában nem számít kiemelkedően nyereségesnek, a streaming szolgáltatásoktól kezdve a Whole Foods üzletekben beváltható kedvezményekig terjedő kiegészítő csomag szinte lehetetlenné teszi az ügyfelek lemorzsolódását.

Kapcsolódó cikkeink:

Mindezt kiegészíti az Amazon ökoszisztémára épülő üzleti modellje. A felhőszolgáltatásokból (AWS) származó magas profit finanszírozza az alacsonyabb profitmarginnal működő kiskereskedelmi üzletágat, miközben a vállalat folyamatosan új területeken kísérletezik, az egészségügytől kezdve egészen a szórakoztatóiparig. "Az Amazon nem egyszerűen egy webáruház, hanem egymást erősítő üzletágak komplex ökoszisztémája, és éppen ez teszi rendkívül nehézzé a versenyt ellene" – fogalmaz Annabelle Gawer, a Surrey-i Egyetem Digitális Gazdaság Központjának igazgatója.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat piaci dominanciáját ugyanakkor egyre több jogi kihívás övezi. Az Egyesült Államokban a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) és Kalifornia állam is trösztellenes pert indított az Amazon ellen, mindkét ügy 2027 elején kerül bíróság elé. A fő vád szerint a cég tudatosan akadályozza a kisebb piacterek megerősödését azáltal, hogy bünteti azokat a kereskedőket, akik más platformokon alacsonyabb áron kínálják a termékeiket. Ennek egyik formája, hogy a rendszer hátrébb sorolja őket a keresési találatok között. A gyakorlat eredményeként a vásárlóknak alig van okuk elhagyni az oldalt, a versenytársak pedig hiába próbálnak alacsonyabb jutalékokkal új eladókat magukhoz csábítani. Az Amazon határozottan tagadja az ellenük felhozott vádakat.

Az Amazon következő komoly kihívója azonban a szakemberek szerint nem feltétlenül egy hagyományos kereskedelmi vállalat lesz. A generatív mesterséges intelligenciára épülő alkalmazásokba – például a ChatGPT-be – közvetlenül integrált vásárlási funkciók egy teljesen új e-kereskedelmi modellt hozhatnak létre. Ebben a rendszerben a felhasználó már anélkül intézheti a vásárlásait, hogy egyáltalán megnyitná az Amazon felületét. A szakértők egybehangzó véleménye szerint ez a technológiai irányvonal már valódi fenyegetést jelenthet a cég jelenlegi piaci egyeduralmára.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egyesült államok #bíróság #amazon #kereskedelem #online vásárlás #vállalat #mesterséges intelligencia #chatGPT #openai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:48
18:42
18:33
18:23
18:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Egyre több a nyerészkedő a budapesti BL-döntő előtt: milliókat kaszálnak, de könnyen ráfázhatnak
2026. május 18.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
2 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
4 hete
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
4
2 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
5
1 hónapja
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 18:02
Kvíz: Tudod, hol laknak a leghíresebb műalkotások? Bizonyítsd, hogy profi műkedvelő vagy!
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 16:58
Elképesztő profitot termelt Dancsó Péter cége: meglepő lépésre szánta el magat a magyar YouTube-sztár
Agrárszektor  |  2026. május 18. 18:31
Váratlan drágulás jöhet a boltokban: csendben emeltek árat a gigagyártók
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm