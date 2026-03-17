Térdre kényszerítenék az Egyesült Államokat: elképesztő feltételeket szabott a közel-keleti vezető, elszabadulhatnak az árak

Irán legfelsőbb vezetője határozottan elutasította az amerikai tűzszüneti javaslatokat, így tovább folytatódik a már több mint kétezer halálos áldozatot követelő amerikai–izraeli–iráni fegyveres konfliktus. A diplomáciai patthelyzet és a Hormuzi-szoros tartós lezárása egyre súlyosabb csapást mér a globális energiaellátásra.

Egy magas rangú iráni tisztségviselő beszámolója szerint Modzstaba Hámenei ajatollah az első külpolitikai ülésén rendkívül kemény álláspontot képviselt a megtorlással kapcsolatban. Kijelentette, hogy még nem jött el a béke ideje - írja a Reuters.

A harcokat addig folytatják, amíg az Egyesült Államok és Izrael térdre nem kényszerül, be nem ismeri vereségét, és háborús jóvátételt nem fizet. Ennek szellemében a teheráni vezetés két, közvetítőkön keresztül érkezett deeszkalációs javaslatot is elutasított.

A diplomáciai zsákutca azonban nem csupán az iráni félen múlik. A Trump-adminisztráció szintén elzárkózott a közel-keleti szövetségesek által szorgalmazott, a konfliktus lezárását célzó közvetítési kísérletektől.

A harmadik hetébe lépő háború globális gazdasági hatásai egyre súlyosabbak. A világ kőolajforgalmának jelentős részét bonyolító Hormuzi-szoros továbbra is nagyrészt járhatatlan. Donald Trump hiába kérte szövetségeseit, hogy vegyenek részt a kritikus tengeri útvonal újranyitásában, ők ezt elutasították. A kialakult helyzet folyamatosan hajtja fel az energiaárakat, ami világszerte felerősíti az inflációs aggodalmakat.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.