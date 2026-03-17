Donald Trump határozottan kizárta annak lehetőségét, hogy Izrael atomfegyvert vessen be Irán ellen.
Térdre kényszerítenék az Egyesült Államokat: elképesztő feltételeket szabott a közel-keleti vezető, elszabadulhatnak az árak
Irán legfelsőbb vezetője határozottan elutasította az amerikai tűzszüneti javaslatokat, így tovább folytatódik a már több mint kétezer halálos áldozatot követelő amerikai–izraeli–iráni fegyveres konfliktus. A diplomáciai patthelyzet és a Hormuzi-szoros tartós lezárása egyre súlyosabb csapást mér a globális energiaellátásra.
Egy magas rangú iráni tisztségviselő beszámolója szerint Modzstaba Hámenei ajatollah az első külpolitikai ülésén rendkívül kemény álláspontot képviselt a megtorlással kapcsolatban. Kijelentette, hogy még nem jött el a béke ideje - írja a Reuters.
A harcokat addig folytatják, amíg az Egyesült Államok és Izrael térdre nem kényszerül, be nem ismeri vereségét, és háborús jóvátételt nem fizet. Ennek szellemében a teheráni vezetés két, közvetítőkön keresztül érkezett deeszkalációs javaslatot is elutasított.
A diplomáciai zsákutca azonban nem csupán az iráni félen múlik. A Trump-adminisztráció szintén elzárkózott a közel-keleti szövetségesek által szorgalmazott, a konfliktus lezárását célzó közvetítési kísérletektől.
A harmadik hetébe lépő háború globális gazdasági hatásai egyre súlyosabbak. A világ kőolajforgalmának jelentős részét bonyolító Hormuzi-szoros továbbra is nagyrészt járhatatlan. Donald Trump hiába kérte szövetségeseit, hogy vegyenek részt a kritikus tengeri útvonal újranyitásában, ők ezt elutasították. A kialakult helyzet folyamatosan hajtja fel az energiaárakat, ami világszerte felerősíti az inflációs aggodalmakat.
Ezt a lépést arra az esetre helyezte kilátásba, ha a szövetséges és az érintett országok nem vállalnak szerepet a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolásában.
A drágulást tovább fűti, hogy az amerikai elnök szövetségesi segítséget kért a Hormuzi-szoros biztosításához. A megkeresett országok azonban egyelőre elzárkóznak a beavatkozástól.
A Hormuzi-szoros lezárása szinte teljesen megbénította az öbölből kiinduló kereskedelmi hajózást.
Az iráni Forradalmi Gárda felszólította a Perzsa-öböl térségében élő lakosságot, hogy hagyják el az olajkikötők közelében lévő területeket.
Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.
