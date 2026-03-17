Chicago, USA - 2016. augusztus 22.: Egy zebra tábla a stop szimbólummal a Trump Tower előtt Chicagóban, az East Wacker Place-en, szürkületkor.
Világ

Súlyos titok derült ki Donald Trumpról: előre figyelmeztették a pusztító csapásokra, ő mégis mindent letagadott

Pénzcentrum
2026. március 17. 10:26

Donald Trumpot az Irán elleni háború megindítása előtt figyelmeztették, hogy Teherán válaszcsapásokat mérhet az Egyesült Államok Öböl-menti szövetségeseire. Ez egy amerikai tisztségviselő és két, a hírszerzési jelentéseket ismerő forrás nyilatkozatából derült ki, akiket a Reuters szólaltatott meg. Az elnök ennek ellenére hétfőn kétszer is azt állította, hogy az iráni megtorlás meglepetésként érte.

A háború előtti hírszerzési elemzések ugyan nem állították bizonyossággal, hogy Irán a térség más országai ellen is csapást mér. Ez azonban "egyértelműen szerepelt a lehetséges forgatókönyvek között" – mondta az egyik névtelenséget kérő forrás a Reutersnek. Trump a Fehér Házban tartott eseményen így fogalmazott: "Nem lett volna szabad megtámadniuk ezeket az országokat. Senki sem számított erre. Megdöbbentünk."

Az elnököt a hadművelet előtt arról is tájékoztatták, hogy Teherán várhatóan megkísérli lezárni a gazdaságilag létfontosságú Hormuzi-szorost. Ezt két további forrás is megerősítette. Irán azóta gyakorlatilag leállította a tengeri kereskedelmet a szorosban. Mivel ezen az útvonalon halad át a globális olajellátás mintegy 20 százaléka, a lépés az energiaárak megugrásához vezetett.

Az elmúlt két hétben iráni drónok és rakéták csaptak le Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait területén lévő célpontokra. A találatok amerikai katonai bázisokat, valamint egy francia csapatokat állomásoztató emírségekbeli támaszpontot értek. Emellett polgári létesítményekben, például szállodákban, repülőtereken és energetikai infrastruktúrákban is kárt tettek. Dubajban egy üzemanyagtartályt találtak el a nemzetközi repülőtér közelében.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Meghalt Jürgen Habermas

Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
2026. március 16.
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
2026. március 16.
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 10:10
Drasztikus mennyiségi korlátozást vezetnek be rengeteg benzinkúton: üzemanyaghiány jöhet az árstop miatt?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 10:03
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
Agrárszektor  |  2026. március 17. 09:02
Gigaberuházás indul ebben a térségben: óriási üzemet épít a baromfis cég