Súlyos titok derült ki Donald Trumpról: előre figyelmeztették a pusztító csapásokra, ő mégis mindent letagadott

Donald Trumpot az Irán elleni háború megindítása előtt figyelmeztették, hogy Teherán válaszcsapásokat mérhet az Egyesült Államok Öböl-menti szövetségeseire. Ez egy amerikai tisztségviselő és két, a hírszerzési jelentéseket ismerő forrás nyilatkozatából derült ki, akiket a Reuters szólaltatott meg. Az elnök ennek ellenére hétfőn kétszer is azt állította, hogy az iráni megtorlás meglepetésként érte.

A háború előtti hírszerzési elemzések ugyan nem állították bizonyossággal, hogy Irán a térség más országai ellen is csapást mér. Ez azonban "egyértelműen szerepelt a lehetséges forgatókönyvek között" – mondta az egyik névtelenséget kérő forrás a Reutersnek. Trump a Fehér Házban tartott eseményen így fogalmazott: "Nem lett volna szabad megtámadniuk ezeket az országokat. Senki sem számított erre. Megdöbbentünk."

Az elnököt a hadművelet előtt arról is tájékoztatták, hogy Teherán várhatóan megkísérli lezárni a gazdaságilag létfontosságú Hormuzi-szorost. Ezt két további forrás is megerősítette. Irán azóta gyakorlatilag leállította a tengeri kereskedelmet a szorosban. Mivel ezen az útvonalon halad át a globális olajellátás mintegy 20 százaléka, a lépés az energiaárak megugrásához vezetett.

Az elmúlt két hétben iráni drónok és rakéták csaptak le Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait területén lévő célpontokra. A találatok amerikai katonai bázisokat, valamint egy francia csapatokat állomásoztató emírségekbeli támaszpontot értek. Emellett polgári létesítményekben, például szállodákban, repülőtereken és energetikai infrastruktúrákban is kárt tettek. Dubajban egy üzemanyagtartályt találtak el a nemzetközi repülőtér közelében.

