Súlyos titok derült ki Donald Trumpról: előre figyelmeztették a pusztító csapásokra, ő mégis mindent letagadott

Donald Trumpot az Irán elleni háború megindítása előtt figyelmeztették, hogy Teherán válaszcsapásokat mérhet az Egyesült Államok Öböl-menti szövetségeseire. Ez egy amerikai tisztségviselő és két, a hírszerzési jelentéseket ismerő forrás nyilatkozatából derült ki, akiket a Reuters szólaltatott meg. Az elnök ennek ellenére hétfőn kétszer is azt állította, hogy az iráni megtorlás meglepetésként érte.
A háború előtti hírszerzési elemzések ugyan nem állították bizonyossággal, hogy Irán a térség más országai ellen is csapást mér. Ez azonban "egyértelműen szerepelt a lehetséges forgatókönyvek között" – mondta az egyik névtelenséget kérő forrás a Reutersnek. Trump a Fehér Házban tartott eseményen így fogalmazott: "Nem lett volna szabad megtámadniuk ezeket az országokat. Senki sem számított erre. Megdöbbentünk."
Az elnököt a hadművelet előtt arról is tájékoztatták, hogy Teherán várhatóan megkísérli lezárni a gazdaságilag létfontosságú Hormuzi-szorost. Ezt két további forrás is megerősítette. Irán azóta gyakorlatilag leállította a tengeri kereskedelmet a szorosban. Mivel ezen az útvonalon halad át a globális olajellátás mintegy 20 százaléka, a lépés az energiaárak megugrásához vezetett.
Az elmúlt két hétben iráni drónok és rakéták csaptak le Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait területén lévő célpontokra. A találatok amerikai katonai bázisokat, valamint egy francia csapatokat állomásoztató emírségekbeli támaszpontot értek. Emellett polgári létesítményekben, például szállodákban, repülőtereken és energetikai infrastruktúrákban is kárt tettek. Dubajban egy üzemanyagtartályt találtak el a nemzetközi repülőtér közelében.
A Nemzetközi Energiaügynökség stratégiai tartalékaiból több mint 400 millió hordó kőolajat bocsátanak a piacra.
Ezt a lépést arra az esetre helyezte kilátásba, ha a szövetséges és az érintett országok nem vállalnak szerepet a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolásában.
A drágulást tovább fűti, hogy az amerikai elnök szövetségesi segítséget kért a Hormuzi-szoros biztosításához. A megkeresett országok azonban egyelőre elzárkóznak a beavatkozástól.
A rijádi védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 61 iráni kamikaze drón hatolt be az ország légterébe -
Dróncsapás okozott tüzet hétfőn a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, ami a járatok átmeneti felfüggesztéséhez vezetett.
A Hormuzi-szoros lezárása szinte teljesen megbénította az öbölből kiinduló kereskedelmi hajózást.
Az iráni Forradalmi Gárda felszólította a Perzsa-öböl térségében élő lakosságot, hogy hagyják el az olajkikötők közelében lévő területeket.
Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.
A helyszíni felvételek alapján legalább két kőolajtartály lángol.
Az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Katar az elmúlt hetekben több száz elfogórakétát és egyéb lőszert használt fel.
-
