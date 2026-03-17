Donald Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a katonai összefogást, majd kíméletlenül kiosztotta a szövetségeseket

Donald Trump bejelentette, hogy mégsem jön létre a Hormuzi-szoros védelmére tervezett nemzetközi katonai koalíció. Az amerikai elnök döntését azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok a világ legerősebb országaként nem szorul mások segítségére. Egyúttal éles kritikával illette a kezdeményezéstől elzárkózó szövetségeseit.

A Truth Social platformon közzétett bejegyzésében Trump felidézte, hogy a NATO-tagállamok korábban elutasították a csatlakozást. Döntésüket azzal indokolták, hogy az Irán elleni fellépést nem tekintik a saját háborújuknak.

Az elnök ezt nehezményezve rámutatott: bár abban mindenki egyetért, hogy Teherán nem juthat atomfegyverhez, a szövetségesek a gyakorlatban mégsem nyújtanak támogatást. Egyoldalúnak nevezte a NATO-t, és hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség erejét túlnyomórészt Amerika biztosítja. Bár ígéretet tett a tagállamok megvédésére, hozzátette, hogy ők cserébe semmit sem tesznek az Egyesült Államokért, még akkor sem, amikor ez elvárható lenne.

Ugyanakkor az elnök leszögezte, hogy a jelenlegi helyzetben valójában nincs is szükségük külső támogatásra. Megítélése szerint ugyanis az iráni haderő és a teheráni vezetés már megsemmisült.

A bírálat nem korlátozódott a NATO-ra. Trump Japánt, Ausztráliát és Dél-Koreát is kritizálta a távolmaradásért. Érdekesség, hogy Kínát ezúttal nem említette a kimaradók között, pedig korábban Pekinget is meghívta a koalícióba, mint az iráni kőolaj legnagyobb vásárlóját. Üzenetét azzal a gondolattal zárta, hogy a világ legerősebb országának vezetőjeként határozottan kijelentheti: Amerikának senki segítségére nincs szüksége.