2026. március 17. kedd Gertrúd
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amerikai modern hadihajó az óceánon. 3D illusztráció.
Világ

Donald Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a katonai összefogást, majd kíméletlenül kiosztotta a szövetségeseket

Pénzcentrum
2026. március 17. 18:08

Donald Trump bejelentette, hogy mégsem jön létre a Hormuzi-szoros védelmére tervezett nemzetközi katonai koalíció. Az amerikai elnök döntését azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok a világ legerősebb országaként nem szorul mások segítségére. Egyúttal éles kritikával illette a kezdeményezéstől elzárkózó szövetségeseit.

A Truth Social platformon közzétett bejegyzésében Trump felidézte, hogy a NATO-tagállamok korábban elutasították a csatlakozást. Döntésüket azzal indokolták, hogy az Irán elleni fellépést nem tekintik a saját háborújuknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök ezt nehezményezve rámutatott: bár abban mindenki egyetért, hogy Teherán nem juthat atomfegyverhez, a szövetségesek a gyakorlatban mégsem nyújtanak támogatást. Egyoldalúnak nevezte a NATO-t, és hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség erejét túlnyomórészt Amerika biztosítja. Bár ígéretet tett a tagállamok megvédésére, hozzátette, hogy ők cserébe semmit sem tesznek az Egyesült Államokért, még akkor sem, amikor ez elvárható lenne.

Kapcsolódó cikkeink:

Ugyanakkor az elnök leszögezte, hogy a jelenlegi helyzetben valójában nincs is szükségük külső támogatásra. Megítélése szerint ugyanis az iráni haderő és a teheráni vezetés már megsemmisült.

A bírálat nem korlátozódott a NATO-ra. Trump Japánt, Ausztráliát és Dél-Koreát is kritizálta a távolmaradásért. Érdekesség, hogy Kínát ezúttal nem említette a kimaradók között, pedig korábban Pekinget is meghívta a koalícióba, mint az iráni kőolaj legnagyobb vásárlóját. Üzenetét azzal a gondolattal zárta, hogy a világ legerősebb országának vezetőjeként határozottan kijelentheti: Amerikának senki segítségére nincs szüksége.
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #nato #kőolaj #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:26
18:16
18:08
18:02
17:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 17. kedd
Gertrúd
12. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
3
1 hete
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
4
1 hete
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
5
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalany
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 18:02
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos márciusi történésekről!
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 16:05
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
Agrárszektor  |  2026. március 17. 17:28
Módosítanák a rendeletet: sok magyar kaphat hamarabb kifizetést