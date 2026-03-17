A brit fővárosban Keir Starmer miniszterelnökkel egy új védelmi partnerségről állapodott meg, amelynek középpontjában az olcsó támadó drónok elleni védekezés áll.
Donald Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a katonai összefogást, majd kíméletlenül kiosztotta a szövetségeseket
Donald Trump bejelentette, hogy mégsem jön létre a Hormuzi-szoros védelmére tervezett nemzetközi katonai koalíció. Az amerikai elnök döntését azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok a világ legerősebb országaként nem szorul mások segítségére. Egyúttal éles kritikával illette a kezdeményezéstől elzárkózó szövetségeseit.
A Truth Social platformon közzétett bejegyzésében Trump felidézte, hogy a NATO-tagállamok korábban elutasították a csatlakozást. Döntésüket azzal indokolták, hogy az Irán elleni fellépést nem tekintik a saját háborújuknak.
Az elnök ezt nehezményezve rámutatott: bár abban mindenki egyetért, hogy Teherán nem juthat atomfegyverhez, a szövetségesek a gyakorlatban mégsem nyújtanak támogatást. Egyoldalúnak nevezte a NATO-t, és hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség erejét túlnyomórészt Amerika biztosítja. Bár ígéretet tett a tagállamok megvédésére, hozzátette, hogy ők cserébe semmit sem tesznek az Egyesült Államokért, még akkor sem, amikor ez elvárható lenne.
Ugyanakkor az elnök leszögezte, hogy a jelenlegi helyzetben valójában nincs is szükségük külső támogatásra. Megítélése szerint ugyanis az iráni haderő és a teheráni vezetés már megsemmisült.
A bírálat nem korlátozódott a NATO-ra. Trump Japánt, Ausztráliát és Dél-Koreát is kritizálta a távolmaradásért. Érdekesség, hogy Kínát ezúttal nem említette a kimaradók között, pedig korábban Pekinget is meghívta a koalícióba, mint az iráni kőolaj legnagyobb vásárlóját. Üzenetét azzal a gondolattal zárta, hogy a világ legerősebb országának vezetőjeként határozottan kijelentheti: Amerikának senki segítségére nincs szüksége.
Szinte felér egy atomcsapással a fenyegetés: elképesztő katasztrófa felé rohan az olajban gazdag térség
A Közel-Keleten zajló geopolitikai feszültségek nemcsak a globális olajellátást, hanem a régió legkritikusabb erőforrását, az ivóvizet is súlyosan fenyegetik.
Drasztikus korlátozás jön a benzinkutakon: autókba 15 litert, motorokba maximum 5-öt lehet tankolni ebben az országban
Ez csupán egyike azoknak az energiatakarékossági intézkedéseknek, amelyeket több ázsiai ország is bevezetett.
Donald Trump határozottan kizárta annak lehetőségét, hogy Izrael atomfegyvert vessen be Irán ellen.
Térdre kényszerítenék az Egyesült Államokat: elképesztő feltételeket szabott a közel-keleti vezető, elszabadulhatnak az árak
A diplomáciai patthelyzet és a Hormuzi-szoros tartós lezárása egyre súlyosabb csapást mér a globális energiaellátásra.
Súlyos titok derült ki Donald Trumpról: előre figyelmeztették a pusztító csapásokra, ő mégis mindent letagadott
Donald Trumpot az Irán elleni háború megindítása előtt figyelmeztették, hogy Teherán válaszcsapásokat mérhet az Egyesült Államok Öböl-menti szövetségeseire.
Harmadszor sújtotta országos áramszünet a 11 milliós lakosú Kubát az utóbbi négy hónapban.
Éjszaka csaptak le a hírhedt milíciára: brutális légicsapások után nyomult be a hadsereg az ellenséges területre
Szárazföldi hadműveletet indított az izraeli hadsereg Dél-Libanonban a Hezbollah ellen.
Aggasztó fegyverkezés: a védelmi miniszter szerint Szerbia rakétája komoly veszélyt jelent a környező országokra
Aleksandar Vucic szerb elnök a múlt héten erősítette meg, hogy Szerbia az első európai ország, amely Kínától vásárolt CM-400 típusú szuperszonikus ballisztikus rakétákat.
Ha ezek az útvonalak leállnak, jön az olajárrobbanás: ettől a nyolc tengeri szorostól függ a világ sorsa
A világ olajellátása néhány kulcsfontosságú tengeri szoroson múlik: a globális tengeri olajkereskedelem több mint 90%-a mindössze nyolc szűk átjárón halad át.
Valós lehetősége van annak, hogy Európa orosz agresszióval néz majd szembe - jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos hétfőn Brüsszelben.
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
A benzinkutaknál egyre több autós érzi úgy, hogy a drágulás túlmutat a nyersolaj világpiaci áremelkedésén.
Közel-Keleti háború 2026: Izrael több ezer célpontot lőne még ki, Donald Trump fenyegeti a NATO-t - mutatjuk a legfontosabb híreket
A Nemzetközi Energiaügynökség stratégiai tartalékaiból több mint 400 millió hordó kőolajat bocsátanak a piacra.
Ezt a lépést arra az esetre helyezte kilátásba, ha a szövetséges és az érintett országok nem vállalnak szerepet a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolásában.
A drágulást tovább fűti, hogy az amerikai elnök szövetségesi segítséget kért a Hormuzi-szoros biztosításához. A megkeresett országok azonban egyelőre elzárkóznak a beavatkozástól.
A rijádi védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 61 iráni kamikaze drón hatolt be az ország légterébe -
Dróncsapás okozott tüzet hétfőn a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, ami a járatok átmeneti felfüggesztéséhez vezetett.
A Hormuzi-szoros lezárása szinte teljesen megbénította az öbölből kiinduló kereskedelmi hajózást.
Óriási csapbáda került Európa legerősebb hatalma: elég egyetlen rossz lépés, és súlyos árat fizethetnek
A kancellár mozgásterét nemcsak a háború, hanem az amerikai elnökhöz fűződő viszonya is szűkíti.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.