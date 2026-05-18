A kiugró áremelkedéssel a nyugati régió a hazai panelpiac legdinamikusabban növekvő térségévé vált.
Drasztikus fordulat a magyar utakon: brutálisan kilőtt a balesetek száma, tízezrek közlekednek illegálisan
Több mint 70 százalékkal nőtt az elektromos rollerekkel okozott, személysérüléssel járó balesetek száma egyetlen év alatt. Ezzel párhuzamosan a kötelező biztosítások átlagdíja is megemelkedett. Bár a hazai rollerállomány meghaladhatja a százezer darabot, a becslések szerint az érintett járművek döntő többsége az előírások ellenére továbbra is biztosítatlan.
Tavaly összesen 635 személysérüléssel járó balesetet okoztak az e-rollerezők. Ez 73 százalékos ugrást jelent a korábbi 367 esethez képest. Ezzel a személygépjárművekkel okozott balesetek több mint öt százalékáért már ezek az eszközök felelnek. Ez az arány közel duplája az egy évvel korábbi adatnak. A romló statisztikák egyértelműen mutatják a villanyrollerek növekvő baleseti kockázatát.
A jelenlegi szabályozás értelmében kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB) kell kötni bizonyos mikromobilitási eszközökre. Ide tartoznak azok a rollerek, amelyek tömege meghaladja a 25 kilogrammot, és a tervezett sebességük nagyobb 14 km/óránál.
Szintén kötelező a biztosítás súlytól függetlenül minden olyan járműre, amely 25 km/óránál gyorsabb haladásra képes. Bár a hazai utakon futó rollerállományt százezer darab fölé becsülik, az ágazat erősen alulbiztosított. Tízből hét-nyolc olyan eszköznek nincs biztosítása, amelyre a jogszabály szerint kötelező lenne. A tavaly megkötött több mint hétezer szerződés után idén az első öt és fél hónapban mintegy kétezer új biztosítást regisztráltak.
A növekvő balesetszám a biztosítási díjakon is meglátszik. Az érintett rollerek kötelező biztosításának átlagdíja idén 8300 forint fölé emelkedett a tavalyi 6600 forintos összegről, ami 27 százalékos drágulást jelent. Érdemes összehasonlítani a piaci ajánlatokat. Bár a legolcsóbb és a legdrágább konstrukciók között jellemzően tízezer forinton belüli a különbség, a szélsőértékek hatezer és százezer forint felett is mozoghatnak.
A statisztikák rávilágítanak a felhasználói szokásokra is. A rollerbiztosítást kötők 79 százaléka férfi. A legnépszerűbb márka egyértelműen a Kukirin, hiszen a szerződések közel felét ezekre az eszközökre kötik. A népszerűségi listán a Kugoo, a Ztech és a Segway következik a sorban. Mivel az igazi rollerszezon még csak most indul be, a nyári hónapokban az eladások és az újonnan kötött biztosítások számának további emelkedése várható.
