A Volkswagen-csoport 2026-ra vonatkozó bérbefagyasztást jelentett be.
Rengeteg magyar dolgozó év végi juttatását fedi homály: végül semmilyen bónuszt nem fognak kapni?
Továbbra sincs hivatalos információ a minisztériumi dolgozók idei év végi jutalmazásáról: a Népszava közérdekű adatigénylésére valamennyi tárca határidő-hosszabbítást kért, így karácsony előtt nem derül ki, kapnak-e pluszjuttatást az alkalmazottak.
A lap december elején indított átfogó felmérést, amelynek keretében mind a tizenhárom minisztériumot megkeresték azzal a kérdéssel, hogy az alkalmazottak számíthatnak-e bármilyen jutalom jellegű kifizetésre az idei évben. A megkeresés kiterjedt a motivációs elismerésekre, az év végi jutalmakra, a szabadságmegváltásból származó összegekre, valamint minden más, hasonló természetű juttatásra is.
A válaszadásra rendelkezésre álló határidő kezelésében minden minisztérium ugyanazt az utat választotta: mindegyik igénybe vette a jogszabályok által biztosított, további tizenöt napos határidő-hosszabbítás lehetőségét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ünnepek előtt a közvélemény nem juthat hozzá ezekhez az információkhoz.
A minisztériumi jutalmazás kérdése különösen érzékeny, mivel a karácsonyi jutalmak kifizetése 2020 óta gyakorlatilag megszűnt a tárcáknál. Az elmúlt években mindössze egyetlen kivétel volt: a Honvédelmi Minisztériumnál 2024-ben 313 munkatárs kapott élelmiszer-ajándékcsomagot, bruttó 58 911 forint értékben. Ebből a juttatásból sem a közigazgatási államtitkár, sem a miniszter nem részesült.
A korábbi évek gyakorlatának vizsgálata során a lap áttekintette a 2024-es költségvetési beszámolókat is. A nyolc, már adatokat nyilvánosságra hozó minisztérium dokumentumai alapján a jutalmazás tavaly sem volt általános. Mindössze két tárcánál azonosítható jutalomkifizetés: a Belügyminisztérium helyettes államtitkári szinten összesen több mint 3,7 millió forintot osztott szét "normatív jutalom, céljutalom, projektprémium" jogcímen, míg az Agrárminisztérium ugyanilyen jogcímen mintegy 18,5 millió forint értékben fizetett ki jutalmakat.
A védőnők bére ugyan nőtt, de a pótlékok megvonása miatt sokan még kevesebbet vihetnek haza, mint korábban.
Érik a tömeges felmondási hullám 2026 elején Magyarországon? Asztalra csapnak a dolgozók, egyre többen állnak fel
A munkavállalók továbbra is aktívak az álláspiacon, döntéseiket elsősorban a fizetések és a juttatások befolyásolják.
A leépítés mértéke nem érte el a csoportos létszámcsökkentés törvényi határát.
Itt a rendelet, brutálisan szigorodnak a munkavédelmi szabályok Magyarországon: rengeteg dolgozót érint
Megjelent a Magyar Közlönyben a munkavédelmi szabályok jelentős szigorítása, amely az uniós előírások átvételével erősíti az egészségvédelmet.
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
Szerzetesenként havi mintegy 400 ezer forintnyi költséget spórolnak meg a bakonybéli bencések külsős, piaci szereplők igénybe vétele helyett.
Kinek és meddig jár munkanélküli segély, álláskeresési járadék 2026-ban? Az álláskeresési segély összege, utalása, igénylése
Álláskeresési járadék 2026: mennyi a munkanélküli segély összege 2026-ban, hogyan történik az álláskeresési járadék igénylése, milyen munkanélküli központot keressünk fel?
Brutális bérolló nyílik egyre nagyobbra Magyarországon: íme, ebben a megyében keresnek a legrosszabbul
Az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt 2024-ben, mely 13,5 százalékkal bővült az előző évi 418 ezer forinthoz képest.
A szakszervezet szerint legalább 118 ember biztosan távozott, miközben a cég nyereséges évet zárhatott.
A GKI kutatása szerint a magyar lakosság 80 százaléka még nem használja aktívan a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.
Az Audi Hungaria elnöke évértékelő interjújában bejelentette, hogy a győri üzemben további létszámcsökkentésre készülnek a hatékonyság növelése érdekében.
Vége a klasszikus nyolcórás munkanapnak? Forradalmi változás készül, ami teljesen átírhatja a mindennapokat
Németországban a kormánykoalíció törvényjavaslatot készít elő, amely megszüntetné a hagyományos nyolcórás munkanapot,
CSED összege 2026: itt a CSED számítás, meddig jár és kinek - Adómentesség, táppénz, szabadság CSED alatt
CSED extra 2026: tudd meg, mennyi a CSED összege 2026-ban, kinek jár CSED GYED adómentesség és hogyan történik a CSED számítás? Mennyi lesz a CSED...
Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány TikTok‑videóban mutatta meg, milyen kemény munka rejlik a vendéglátás kulisszái mögött.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.