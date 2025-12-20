2025. december 20. szombat Teofil
HRCENTRUM

Rengeteg magyar dolgozó év végi juttatását fedi homály: végül semmilyen bónuszt nem fognak kapni?

Pénzcentrum
2025. december 20. 08:44

Továbbra sincs hivatalos információ a minisztériumi dolgozók idei év végi jutalmazásáról: a Népszava közérdekű adatigénylésére valamennyi tárca határidő-hosszabbítást kért, így karácsony előtt nem derül ki, kapnak-e pluszjuttatást az alkalmazottak.

A lap december elején indított átfogó felmérést, amelynek keretében mind a tizenhárom minisztériumot megkeresték azzal a kérdéssel, hogy az alkalmazottak számíthatnak-e bármilyen jutalom jellegű kifizetésre az idei évben. A megkeresés kiterjedt a motivációs elismerésekre, az év végi jutalmakra, a szabadságmegváltásból származó összegekre, valamint minden más, hasonló természetű juttatásra is.

A válaszadásra rendelkezésre álló határidő kezelésében minden minisztérium ugyanazt az utat választotta: mindegyik igénybe vette a jogszabályok által biztosított, további tizenöt napos határidő-hosszabbítás lehetőségét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ünnepek előtt a közvélemény nem juthat hozzá ezekhez az információkhoz.

A minisztériumi jutalmazás kérdése különösen érzékeny, mivel a karácsonyi jutalmak kifizetése 2020 óta gyakorlatilag megszűnt a tárcáknál. Az elmúlt években mindössze egyetlen kivétel volt: a Honvédelmi Minisztériumnál 2024-ben 313 munkatárs kapott élelmiszer-ajándékcsomagot, bruttó 58 911 forint értékben. Ebből a juttatásból sem a közigazgatási államtitkár, sem a miniszter nem részesült.

A korábbi évek gyakorlatának vizsgálata során a lap áttekintette a 2024-es költségvetési beszámolókat is. A nyolc, már adatokat nyilvánosságra hozó minisztérium dokumentumai alapján a jutalmazás tavaly sem volt általános. Mindössze két tárcánál azonosítható jutalomkifizetés: a Belügyminisztérium helyettes államtitkári szinten összesen több mint 3,7 millió forintot osztott szét "normatív jutalom, céljutalom, projektprémium" jogcímen, míg az Agrárminisztérium ugyanilyen jogcímen mintegy 18,5 millió forint értékben fizetett ki jutalmakat.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #bér #közigazgatás #dolgozók #juttatás #belügyminisztérium #jutalom #minisztérium #honvédelmi minisztérium #alkalmazottak

