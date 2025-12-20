Rengeteg magyar dolgozó év végi juttatását fedi homály: végül semmilyen bónuszt nem fognak kapni?

Továbbra sincs hivatalos információ a minisztériumi dolgozók idei év végi jutalmazásáról: a Népszava közérdekű adatigénylésére valamennyi tárca határidő-hosszabbítást kért, így karácsony előtt nem derül ki, kapnak-e pluszjuttatást az alkalmazottak.

A lap december elején indított átfogó felmérést, amelynek keretében mind a tizenhárom minisztériumot megkeresték azzal a kérdéssel, hogy az alkalmazottak számíthatnak-e bármilyen jutalom jellegű kifizetésre az idei évben. A megkeresés kiterjedt a motivációs elismerésekre, az év végi jutalmakra, a szabadságmegváltásból származó összegekre, valamint minden más, hasonló természetű juttatásra is.

A válaszadásra rendelkezésre álló határidő kezelésében minden minisztérium ugyanazt az utat választotta: mindegyik igénybe vette a jogszabályok által biztosított, további tizenöt napos határidő-hosszabbítás lehetőségét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ünnepek előtt a közvélemény nem juthat hozzá ezekhez az információkhoz.

A minisztériumi jutalmazás kérdése különösen érzékeny, mivel a karácsonyi jutalmak kifizetése 2020 óta gyakorlatilag megszűnt a tárcáknál. Az elmúlt években mindössze egyetlen kivétel volt: a Honvédelmi Minisztériumnál 2024-ben 313 munkatárs kapott élelmiszer-ajándékcsomagot, bruttó 58 911 forint értékben. Ebből a juttatásból sem a közigazgatási államtitkár, sem a miniszter nem részesült.

A korábbi évek gyakorlatának vizsgálata során a lap áttekintette a 2024-es költségvetési beszámolókat is. A nyolc, már adatokat nyilvánosságra hozó minisztérium dokumentumai alapján a jutalmazás tavaly sem volt általános. Mindössze két tárcánál azonosítható jutalomkifizetés: a Belügyminisztérium helyettes államtitkári szinten összesen több mint 3,7 millió forintot osztott szét "normatív jutalom, céljutalom, projektprémium" jogcímen, míg az Agrárminisztérium ugyanilyen jogcímen mintegy 18,5 millió forint értékben fizetett ki jutalmakat.