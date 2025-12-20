Titokzatos befeketető borította meg a magyar tőzsdét: 27 milliárddal szált be, ugrott az árfolyam

Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben. A szokatlan időzítéssel lebonyolított tranzakció az árfolyamot is új történelmi csúcsra repítette, miközben a piac egyedi opciós ügyletre gyanakszik.

Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás történt pénteken a Budapesti Értéktőzsdén: egy befektető összesen 756 666 darab bankpapírt vett, hozzávetőleg 26,7 milliárd forint értékben – írja a Portfolio. A BÉT adatai szerint az OTP-részvények napi forgalma 1 101 691 darabot tett ki, ami 38,768 milliárd forintos pénzmozgást jelentett, ennek mintegy háromnegyede a záráskor lebonyolított tranzakcióhoz köthető.

A lap szerint a szokatlanul nagy volumenű ügyletet a hivatalos kereskedési időn túl könyvelték el. Az időzítés és a mennyiség alapján nagy valószínűséggel egy egyedi részvényopció lejáratához kapcsolódó tranzakcióról lehet szó.

A vevő kiléte nem ismert, ugyanakkor a jelek szerint nem az OTP hajtotta végre a vásárlást saját részvényeiből. Ilyen esetben ugyanis külön visszavásárlási engedélyre lett volna szükség, amelynek most nincs nyoma. Az ügylet nagyságát jól érzékelteti, hogy a bank korábbi részvény-visszavásárlásai során jellemzően ennél nagyságrenddel kisebb, mindössze tized- vagy huszadekkora volumenű tranzakciók valósultak meg.

A jelentős vétel az árfolyamra is azonnali hatást gyakorolt: az OTP-részvény ára rövid idő alatt 300 forinttal emelkedett, és 35 300 forinton új történelmi csúcsot ért el. Összehasonlításképpen az év elején még 22 ezer forint alatt forgott a bankpapír.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA