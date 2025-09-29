Megszólalt az MNB: ekkor lehet szó majd a kamatcsökkenésről

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Reutersnak adott hétfői interjújában óvatosságra intett a kamatcsökkentések ütemezésével kapcsolatban. Álláspontja szerint a hazai fizetőeszköz stabilitása kulcsfontosságú tényező mind az inflációs folyamatok fékezésében, mind a lakossági megtakarítások hazai devizában tartásában - írja a Portfolio.

A jegybank a múlt heti kamatdöntő ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén, amely továbbra is 6,5 százalékon áll, ami az Európai Unión belül a legmagasabb szintet jelenti. A monetáris tanács döntését az infláció elleni küzdelem szükségességével indokolta, különösen annak fényében, hogy nemrégiben felfelé módosították a jövő évi inflációs előrejelzésüket, elsősorban az árrésstopok későbbi kivezetése miatt.

Az idő előtti kamatcsökkentés aszimmetrikus kockázatokat hordozna: újraéleszthetné az inflációt és gyengíthetné a pénzügyi piac stabilitását

- fogalmazott az alelnök.

A devizapiaci folyamatok jelentőségét mutatja, hogy 2025 első hónapjaiban az új megtakarítások akár 70 százaléka is devizában képződött a forint helyett.

Virág Barnabás hangsúlyozta: "A kulcskérdés az lesz, hogyan változik az átárazási magatartás a jövő év elején a jelenlegi, a toleranciasávon kívül eső folyamatokhoz képest. Minden jövőbeli kamatdöntés ettől függ majd."

