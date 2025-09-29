Nagy Márton pénzügyminiszter szerint a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos emelést kérhetnek, míg a munkáltatók 9-10 százalékot tartanának reálisnak.
Megszólalt az MNB: ekkor lehet szó majd a kamatcsökkenésről
A Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Reutersnak adott hétfői interjújában óvatosságra intett a kamatcsökkentések ütemezésével kapcsolatban. Álláspontja szerint a hazai fizetőeszköz stabilitása kulcsfontosságú tényező mind az inflációs folyamatok fékezésében, mind a lakossági megtakarítások hazai devizában tartásában - írja a Portfolio.
A jegybank a múlt heti kamatdöntő ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén, amely továbbra is 6,5 százalékon áll, ami az Európai Unión belül a legmagasabb szintet jelenti. A monetáris tanács döntését az infláció elleni küzdelem szükségességével indokolta, különösen annak fényében, hogy nemrégiben felfelé módosították a jövő évi inflációs előrejelzésüket, elsősorban az árrésstopok későbbi kivezetése miatt.
Az idő előtti kamatcsökkentés aszimmetrikus kockázatokat hordozna: újraéleszthetné az inflációt és gyengíthetné a pénzügyi piac stabilitását
- fogalmazott az alelnök.
A devizapiaci folyamatok jelentőségét mutatja, hogy 2025 első hónapjaiban az új megtakarítások akár 70 százaléka is devizában képződött a forint helyett.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Virág Barnabás hangsúlyozta: "A kulcskérdés az lesz, hogyan változik az átárazási magatartás a jövő év elején a jelenlegi, a toleranciasávon kívül eső folyamatokhoz képest. Minden jövőbeli kamatdöntés ettől függ majd."
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
A GDP nő, de vele a szennyezés is!? Magyarország rosszul áll a zöld átállásban – meglepő adatok és tanulságok a CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában!
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.
Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.
A 2025. 39. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.
Nem jött be a félmilliárd eurós trükk, befagyasztja a magyar forrásokat Brüsszel: így akart volna EU-pénzt szerezni a kormány
Az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását engedélyezte Magyarország számára, azonban a források kifizetését azonnal blokkolta is.
Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció: messze nincs még kint a gödörből a magyar gazdaság
A Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését 0,6%-ra, miközben 4,6%-os inflációt prognosztizál.
Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.